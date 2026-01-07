„Podkladem pro náš návrh byla Územní studie Roztyly, která určuje komunikační síť a základní blokovou strukturu v území. Středně podlažní budova, tvořená šesti plnými a jedním ustupujícím podlažím, má hybridní architektonickou formu. Skládá se z přímých, ortogonálních linií kombinovaných s oblým, organickým tvarováním,“ popisuje architekt David Zalabák ze studia Aulík Fišer architekti, které za projektem stojí.
Návrat organických tvarů
Několik let se na organické tvary staveb pohlíželo téměř jako na něco nepřístojného, nyní však slaví logický návrat. V tomto případě jsou oblé, organické tvary vhodným prostředkem adaptace kancelářské budovy do přírodního prostředí blízkého Krčského lesa (oficiálně Kunraticko-michelského lesa).
„Výsledkem je velmi kompaktní objem budovy s vnitřní prosklenou dvoranou, v jejímž těžišti je výtahová věž obsluhující prostřednictvím systému lávek kancelářské prostory ve všech podlažích,“ přibližuje stavbu architekt Zalabák.
Vstup do stavby je orientovaný ke stanici metra. Přízemí dvorany pojali architekti jako poloveřejný prostor, kde je vedle lobby, interiérové zahrady a relaxačních prostor i prostor pro pořádání kulturních akcí pro veřejnost. Je však otázkou, jak bude v praxi často využívaný.
„V převážné části obvodu budovy vzniká ustoupením obchodního parteru ´loubí´sloužící, mimo jiné, jako čekací chráněné prostředí pro zastávky autobusů MHD. Je zde také navržena restaurace přístupná jak z dvorany, tak i z veřejného prostoru,“ pokračuje v popisu architekt Zalabák.
Střešním terasám, vzhledem k jejich poloze u lesa a zajímavému výhledu na město, věnovali autoři velkou pozornost, což veřejnost (alespoň zatím) příliš netuší. Kromě zelených a pobytových ploch různého typu s různým mobiliářem je zde totiž i krytá střešní kuchyně. Bohužel terasy jsou, na rozdíl třeba od Masaryčky, přístupné pouze pro nájemce.
Podzemní čtyřpodlažní parking poskytuje první podzemní podlaží o kapacitě 100 stání P+ R pro stanici metra Roztyly a 330 parkovacích míst pro nájemce.
Ochrana před sluncem
Celý objekt navrhli architekti jako monolitický železobetonový skelet s lehkým obvodovým pláštěm, který byl vyvinutý ve spolupráci s ČVUT jako systém pasivního stínění tvořeného vysunutými římsami a vertikálními slunolamy.
„Vzhledem k meteorologické statistice, která v tomto místě předpokládá určitý počet slunečných dní s vyšší rychlostí větru, která způsobuje nucené stahování žaluzií, jsme navrhli tuto formu pasivní ochrany před přehříváním jako základní systém, který už by nemusel být doplňován exteriérovými žaluziemi. Technické vybavení budovy odpovídá současným nárokům na energeticky úspornou ventilaci a klimatizaci ve spojení s inteligentním řízením budovy,“ vysvětluje řešení David Zalabák.
Vedle „návratu“ organické architektury se v případě tohoto projektu vrátil i prostor a možnost uplatnění pro umělecká díla jak v exteriéru, tak i interiéru. Před vstupem do budovy se tak objevil vodní prvek navržený ve spolupráci Davida Zalabáka a Jana Dostála, v přízemí dvorany je výtvarně ztvárněný recepční pult navržený ve spolupráci Davida Zalabáka a Jana Kováříka. Prostor dvorany ozvláštňuje výtvarný objekt Světlo od Jana Dostála.
Studio se s projektem Roztyly Plaza zúčastnilo soutěže desátého ročníku Interiér roku 2024 v kategorii Veřejný interiér (kanceláře, huby a coworkingová centra). Do jedenáctého ročníku se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky, uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.
O projektu
Autorský tým studia Aulík Fišer architekti: Jan Aulík, Jakub Fišer, David Zalabák, Leoš Horák
Spolupráce: Miloš Linhart, Petra Měrková
Investor: Passerinvest group
Lokalita: Tomíčkova ulice, Praha 11
Soutěž: 2018 (1. cena)
Ocenění: CIJ Awards 24-Best Office Development, Stavba roku hlavního města Prahy 2024 - cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT)
Realizace: 2021 až 2023
Kancelářská plocha: 21 700 m2
Obchody a služby v parteru: 1 600 m2
Plocha pozemku: 6 800 m2
Obestavěný prostor: 185 000 m2
Zastavěná plocha: 4 500 m2