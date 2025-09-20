Jak se bydlí ve srubu. Příběhy roubenek a dřevostaveb z masivu

Sny o vlastním bydlení bývají různé, ale pro ty, kteří milují přírodu a teplo domova, má své neopakovatelné kouzlo masivní dřevo. Ať už jde o klasický kanadský srub, tradiční roubenku, nebo moderní dřevostavbu z lepeného hranolu, každá z těchto staveb v sobě nese jedinečný příběh.
Srub Čeladná od Sruby Pacák

Srub Čeladná: Když se sen plní 11 let

Manželé z Beskyd měli o svém bydlení jasnou představu. Musel to být srub. Na svůj vysněný dům čekali celých 11 let. Pozemek sice měli přímo pod nejvyššími vrcholy Beskyd, ale zatím nebyla vhodná doba na stavbu, ani čas – věnovali ho péči o malé děti. Trpělivost se vyplatila, protože mezitím se změnil územní plán a také děti povyrostly.

Manželé dlouho vybírali budoucí podobu srubu, inspirací jim byly také kanadské sruby. Nakonec si nechali postavit moderní srub na klíč, který dokonale spojuje tradici s moderní architekturou.

Srub Čeladná od Sruby Pacák

Jeho velká prosklená okna nabízejí úchvatné výhledy na Beskydy a speciální vaznicový krov dodává celé stavbě výjimečný vzhled.

Srub Čeladná od Sruby Pacák



