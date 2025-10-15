Dům jako investice do budoucna? Rostoucí domy mění pravidla hry

Vlastní bydlení bylo vždy základním pilířem stability. Dnes je však dosažení tohoto cíle pro tisíce lidí stále obtížnější. Rostoucí ceny energií, úrokových sazeb i samotných stavebních materiálů vytvořily na trhu situaci, kdy se dostupnost bydlení stala palčivým společenským problémem.
Dům Terra

Dům Terra | foto: Canaba

Rostoucí domy TERRA od CANABA
Rostoucí domy TERRA od CANABA
Centrum vzorových domů (Bungalov)
Centrum vzorových domů (Romance)
Stavební firmy a developeři v současné době přemýšlejí, jak stavět moderně a kvalitně, ale zároveň tak, aby byly nové domy pro lidi finančně dostupné. Musí se stavět jinak – efektivněji a s větší možností přizpůsobení.

Problém současného bydlení? Cena a nejistota

Tradiční výstavba rodinných domů je zatížena dlouhými termíny, vysokou cenovou volatilitou a závislostí na počasí a subdodavatelích. Tento model často vede k nepříjemným překvapením:

Rostoucí konečná cena: Cenové nabídky z počátku projektu se v průběhu výstavby často mění kvůli inflaci a zdražování materiálů.

Dlouhá doba realizace: Stavba trvá měsíce, někdy i roky, což prodlužuje nejistotu a náklady na pronájem.

Nepřehledné plánování: Komplikované dispoziční řešení a těžká přizpůsobitelnost potřebám rodiny v čase.

Proto stále více lidí hledá moderní a progresivní způsob výstavby, který by dokázal garantovat jak termín, tak finální cenu. Klíč k řešení spočívá v prefabrikaci a montovaném systému.

Rostoucí domy TERRA od CANABA

Řešení představují rostoucí domy

Společnost CANABA, která se dlouhodobě zaměřuje na výstavbu dostupných rodinných domů, představuje svůj nový inovativní projekt TERRA. Tento koncept vychází z přesvědčení, že dům by měl být flexibilní investicí, která roste s potřebami rodiny, nikoli jednorázovou a neměnnou zátěží.

Podstata projektu TERRA spočívá ve třech hlavních pilířích:

1. Cenová garance a dostupnost

Díky vlastní výrobě většiny stavebních prvků si CANABA udržuje plnou kontrolu nad kvalitou i cenou. To jí umožňuje nabídnout kompletní, plnohodnotný rodinný dům TERRA již za 2,29 milionu korun.

Jak uvádí Ing. Jaroslav Kalenda, předseda správní rady společnosti CANABA: „Rád bych zdůraznil, že u nás nejde o reklamní trik. Díky tomu, že většinu prvků nejen stavíme, ale také sami vyrábíme, máme plnou kontrolu nad kvalitou i cenou. Projekt TERRA je výsledkem dlouhodobého vývoje týmu dánských architektů, projektantů a technologů, kteří pracovali na konstrukci, dispozičním řešení i designu, kdy jsme hledali cestu, jak nabídnout moderní dům za dostupnou cenu, a přitom neslevit z kvality.“

2. Flexibilita a růst domova

TERRA je koncipována jako rostoucí dům. Zákazník může začít s menší a cenově neuvěřitelně výhodnou variantou 2+kk a v budoucnu, až nastane potřeba většího prostoru, třeba s příchodem dětí, dům jednoduše a efektivně rozšířit až na prostorné 4+kk s garáží. Vždy tak platíte jen za to, co v dané životní fázi skutečně potřebujete.

Rostoucí domy TERRA od CANABA

3. Rychlost a jistota realizace

Prefabrikace a montované systémy jsou klíčem k úspoře času. Díky moderní výrobní technologii dokáže CANABA dům připravit a na pozemku smontovat během několika týdnů. Tento postup navíc nezávisí na ročním období ani na počasí.

Klient tak získává jistotu přesně dohodnutého termínu nastěhování a nemusí se obávat, že mu stavbu zpozdí nepřízeň počasí nebo nedostatek pracovníků.

Nová cesta k vlastnímu bydlení

Projekt TERRA je flexibilní, efektivní a cenově výhodnou odpovědí na současné ekonomické podmínky. CANABA reagovala na vývoj stavebního trhu, kde roste poptávka po dostupných a přitom plnohodnotných alternativách bydlení.

Jak Ing. Kalenda uzavírá: „Jsem přesvědčen, že TERRA se stane dalším z velmi žádaných projektů a že pomůže mnoha lidem vyřešit otázku dostupného bydlení.“

Také hledáte jistotu pevné ceny a rychlého nastěhování? Pak si přijďte dům TERRA osobně prohlédnout. Najdete ho v Centru vzorových domů nedaleko Prahy.

Centrum vzorových domů (Bungalov)

Centrum vzorových domů (Romance)

Centrum vzorových domů (Rezidence)

Obsah vznikl ve spolupráci se společností CANABA.

