Stavební firmy a developeři v současné době přemýšlejí, jak stavět moderně a kvalitně, ale zároveň tak, aby byly nové domy pro lidi finančně dostupné. Musí se stavět jinak – efektivněji a s větší možností přizpůsobení.
Problém současného bydlení? Cena a nejistota
Tradiční výstavba rodinných domů je zatížena dlouhými termíny, vysokou cenovou volatilitou a závislostí na počasí a subdodavatelích. Tento model často vede k nepříjemným překvapením:
Rostoucí konečná cena: Cenové nabídky z počátku projektu se v průběhu výstavby často mění kvůli inflaci a zdražování materiálů.
Dlouhá doba realizace: Stavba trvá měsíce, někdy i roky, což prodlužuje nejistotu a náklady na pronájem.
Nepřehledné plánování: Komplikované dispoziční řešení a těžká přizpůsobitelnost potřebám rodiny v čase.
Proto stále více lidí hledá moderní a progresivní způsob výstavby, který by dokázal garantovat jak termín, tak finální cenu. Klíč k řešení spočívá v prefabrikaci a montovaném systému.
Řešení představují rostoucí domy
Společnost CANABA, která se dlouhodobě zaměřuje na výstavbu dostupných rodinných domů, představuje svůj nový inovativní projekt TERRA. Tento koncept vychází z přesvědčení, že dům by měl být flexibilní investicí, která roste s potřebami rodiny, nikoli jednorázovou a neměnnou zátěží.
Podstata projektu TERRA spočívá ve třech hlavních pilířích:
1. Cenová garance a dostupnost
Díky vlastní výrobě většiny stavebních prvků si CANABA udržuje plnou kontrolu nad kvalitou i cenou. To jí umožňuje nabídnout kompletní, plnohodnotný rodinný dům TERRA již za 2,29 milionu korun.
Jak uvádí Ing. Jaroslav Kalenda, předseda správní rady společnosti CANABA: „Rád bych zdůraznil, že u nás nejde o reklamní trik. Díky tomu, že většinu prvků nejen stavíme, ale také sami vyrábíme, máme plnou kontrolu nad kvalitou i cenou. Projekt TERRA je výsledkem dlouhodobého vývoje týmu dánských architektů, projektantů a technologů, kteří pracovali na konstrukci, dispozičním řešení i designu, kdy jsme hledali cestu, jak nabídnout moderní dům za dostupnou cenu, a přitom neslevit z kvality.“
2. Flexibilita a růst domova
TERRA je koncipována jako rostoucí dům. Zákazník může začít s menší a cenově neuvěřitelně výhodnou variantou 2+kk a v budoucnu, až nastane potřeba většího prostoru, třeba s příchodem dětí, dům jednoduše a efektivně rozšířit až na prostorné 4+kk s garáží. Vždy tak platíte jen za to, co v dané životní fázi skutečně potřebujete.
3. Rychlost a jistota realizace
Prefabrikace a montované systémy jsou klíčem k úspoře času. Díky moderní výrobní technologii dokáže CANABA dům připravit a na pozemku smontovat během několika týdnů. Tento postup navíc nezávisí na ročním období ani na počasí.
Klient tak získává jistotu přesně dohodnutého termínu nastěhování a nemusí se obávat, že mu stavbu zpozdí nepřízeň počasí nebo nedostatek pracovníků.
Nová cesta k vlastnímu bydlení
Projekt TERRA je flexibilní, efektivní a cenově výhodnou odpovědí na současné ekonomické podmínky. CANABA reagovala na vývoj stavebního trhu, kde roste poptávka po dostupných a přitom plnohodnotných alternativách bydlení.
Jak Ing. Kalenda uzavírá: „Jsem přesvědčen, že TERRA se stane dalším z velmi žádaných projektů a že pomůže mnoha lidem vyřešit otázku dostupného bydlení.“
Také hledáte jistotu pevné ceny a rychlého nastěhování? Pak si přijďte dům TERRA osobně prohlédnout. Najdete ho v Centru vzorových domů nedaleko Prahy.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností CANABA.