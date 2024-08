Dům vypadá jako romantická kulisa pro film. Autor ho navrhl v patnácti letech

Harper Goff narozený v roce 1911 (zemřel v roce 1993) byl umělec, hráč na banjo a herec. Filmovou kariéru začínal jako designér kulis pro studio Warner Bros. Za druhé světové války byl také poradcem americké armády pro maskování.

Spolupracoval s Errolem Flynnem na filmech Captain Blood, The Charge of the Light Brigade, Dobrodružství Dona Juana a také na klasické Casablance, kde působil převážně jako scénograf.

Později byl výtvarníkem na snímcích Willy Wonka a továrna na čokoládu, 20 000 mil pod mořem atd.. Goff byl jedním z prvních návrhářů, které Walt Disney pověřil vývojem atrakce Jungle Cruise v zábavním parku Disneyland, podle přírodních filmů True-Life Adventures.

Dobrodružný příběh Africká královna designéra inspirovala k prvnímu návrhu projížďky džunglí. Později byl spoluautorem velké části oblíbených atrakcí jako Main Street, Haunted Mansion a Golden Horseshoe Saloon, které se poprvé objevily jako konceptuální umění ještě předtím, než byl projekt zábavního parku nazván Disneyland a byl získán jako nemovitost v Anaheimu.