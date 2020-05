Dveře domu otevřete jediným dotykem prstu, okna pomocí automatiky

Dům lze otevřít pouhým dotykem prstu. „Otvírání pomocí čtečky otisků prstu klientům doporučuji standardně, otestovala jsem si jej u sebe. Je to perfektní způsob, když chcete vyběhnout na zahradu bez obav, že si zabouchnete a nedostanete se domů. Sama vlastně ani nevím, kde mám klíče od svého domu,“ popisuje autorka projektu, architektka Tereza Čudová Ajmová ze studia Ta architektura.

Přístup do domu je po dlouhé úzké příjezdové cestě, odkrojené od sousedního pozemku.

A dodává: „Zabouchnu a mám zamčeno, ale mohu se kdykoli vrátit a neřešit, jestli jsem nezapomněla klíče. I pro děti je to výborné řešení, že nemusejí nosit klíče.“

Její dlouholetá vlastní i pracovní zkušenost s moderními technologiemi a materiály včetně prosklených hliníkových systémů, ale také s realizační firmou DAFE-Plast Jihlava jí dovolila pustit se do technicky náročnějších, zato esteticky úžasných řešení, například v podobě otvíravého proskleného rohu obývacího pokoje. A to bez jediného opěrného sloupku, který by vynesl váhu stropní konstrukce, ale rušil by výhledy.

Výhled, který nic neruší

„Bylo to stavebně zajímavé, ale staticky náročné. Několikrát jsme to přepočítávali a měnili, nakonec jsme vytvořili obrovskou atiku se spoustou železa, aby nedošlo k průhybu stropního betonu ani o dva centimetry a okna nepraskla,“ popisuje architektka.

Vznikl tak krásný výhled, kdy se otevře zahrada a vy sedíte u jídelního stolu v obývacím pokoji a vlastně i v zahradě. Váš výhled přitom nic neruší, ani ten nejtenčí sloupek, takže vůbec nevnímáte, že sedíte uvnitř.

Posuvná křídla (Schüco ASS 77 PD.HI) se samozřejmě pohodlně ovládají skrytým automatickým pohonem. Přirozené zastínění vytváří letitý ořech, takže žaluzie nebyly potřeba.

Právě možné výhledy na různé strany, které pozemek skýtal, byly dalším náročným úkolem pro představivost. Orientaci domu architektka hodně zvažovala, zda dům otevřít do zahrady na jihozápad, nebo na výhledy přes vltavské údolí, které jsou taky krásné, ale směřují na sever.

„Nakonec se mi snad podařilo zkombinovat obojí: obývací prostor a odpočinková část domu směřují do soukromí zahrady na jihozápad, aby využily polední a odpolední sluníčko. A z ložnice mají majitelé přes pás oken nádherný výhled na zalesněný protisvah za řekou, skoro až na Cukrák. Obojí jsme tedy vytěžili,“ pokračuje Tereza Čudová Ajmová.

Stavba má několik úrovní

Dům je zalomený podle tvaru lichoběžníkového pozemku a jako by sestupoval po svažité zahradě, skrytý mezi starými ořechy a třešněmi. Investoři totiž koupili pozemek v původní zástavbě, doslova uprostřed dalších zahrad, takže žádná strana jejich pozemku nevede podél komunikace.

Terasa z exotického dřeva garapa vydrží dlouhá léta i nápory deště.

Přístup je po dlouhé úzké příjezdové cestě, odkrojené od sousedního pozemku. Dům tak z ulice není vůbec vidět, je schovaný pro dokonalé soukromí, utajeno pohledům zvenčí tak zůstává i jezírko s lekníny.

Svažitost zahrady si vyžádala specifické řešení úrovní objektu. Hlavní vstup do domu je na úrovni mezipatra, odkud lze přes zádveří pokračovat do proskleného obývacího prostoru s kuchyní a na terasu, lomenou kolem rohu obývacího pokoje a zastíněnou velkou výsuvnou markýzou.

Průchody na terasu z exotického dřeva garapa (stejným dřevem je obložena i fasáda) jsou bezprahové, protože kolejnice posuvných oken jsou zapuštěné. Podlaha obývacího pokoje tak navazuje v jedné rovině na terasu.

Od zádveří lze dále vystoupat do patra, kde před ložnicí rodičů s šatnou a koupelnou vzniklo pódium s knihovnou a s prostorem (do budoucna) pro klavírní křídlo. Směrem dolů od hlavního vstupu pak vedou schody k pokojům dětí, koupelně a technické místnosti.

Kdopak by se betonu bál

Od investora měla architektka stručné zadání, v podstatě jen počet pokojů a přání na velký obývací prostor. Zvolený interiérový minimalismus co do barev, materiálů i tvarů je laděný do odstínu matné bílé kávy (nábytek a bezfalcové dveře na výšku místností). Industriální pohledové betony na stropech vyvažují teplejší odstíny dubové podlahy.

Architektka přiznává, že syrových šedých betonů se investor zprvu bál. „Já vždycky říkám, pojďme to zkusit, a když se vám to nebude líbit, tak to přetřeme. A tento přístup funguje, ještě se žádný betonový strop nepřetíral.“