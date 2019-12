Do proluky vetkli rafinovaný dům. Terasu skryli za stěnu z tahokovu

„Tento dům je dalším dílkem do pestré mozaiky jedné brněnské ulice, kterou tvoří směsice objektů různých barev, tvarů a velikostí. Jejich jediným pojítkem je uliční čára, a to vlastně stačí,“ říká architekt Petr Moráček z ateliéru Mimosa.

„Plocha k vyplnění domem tak byla v podstatě dána: z východu uliční čárou, ze západu linií zahradní fasády sousedního severního objektu, ve zbylých dvou směrech štíty sousedních objektů,“ vysvětluje architekt Moráček.

A pokračuje: “Větší hloubku domu založenou na těchto návaznostech jsme využili k vytvoření polosoukromého venkovního prostoru v patře orientovaného do ulice a také kryté terasy v přízemí zapuštěné do domu a navazující na hlavní obytný prostor. Těmito výkusy z hmoty domu a umístěním schodiště v jeho středu je prosvětlena hlubší dispozice přízemí.“

Rafinovaně

Dům je v přízemí směrem do uličního prostoru uzavřený, jen s výjimkou vstupních dveří a garážových vrat. Za perforovanou ocelovou stěnou, která kopíruje uliční čáru, se v patře skrývá venkovní prostor.

„Umožňuje velkorysé prosklení pokoje i koupelny orientované do ulice, aniž by se narušilo soukromí. I tyto místnosti tak mají svůj kus venku. Venkovní plocha může být zahradou nebo hrací plochou podle toho, co majitelé upřednostní,“ vysvětluje architekt.

Co se týká vnitřního zařízení, investoři chtěli, aby byl dům oproti jejich dřívějšímu bytu hřejivější a útulnější. „Neutrální pozadí a barevné doplňky, to je model, který se nám osvědčil i na předchozí adrese,“ vysvětluje majitel domu a dodává: „Je to podle nás varianta, která baví déle než opačná verze. Líbí se nám, že barevně neutrální ladění ponechává volné pole pro dotvoření domu.“

Sladěně a prakticky

Obývací pokoj a kuchyň plynule propojil nadčasový nábytek, vyrobený z matně bíle lakované MDF. Majitelé si chválí bezúchytové otevírání tip-on, kdy stačí do dvířek ťuknout. Kontrast světlému nábytku tvoří barový pult a stolek z tmavého masivního dřeva.

Vychytávkou v kuchyni je senzor na světlo: stačí mávnout rukou na kraji linky, podobně pak funguje víko odpadkového koše. „Když mám plné ruce slupek od brambor, hodí se to,“ směje se majitel. „Jen vysoká designová baterie mohla být nižší, někdy voda z dřezu stříká okolo.“

Neutrální pozadí a barevné doplňky se rodině osvědčily už na předchozí adrese.

V prostoru je zajímavě umístěná televize. „Říkáme jí studený krb a nelíbila by se nám vedle opravdového krbu, proto je skrytá, a tím není ani snadno dostupná pro děti. Na nosné stěně nebylo tolik možností na prostor, a tak je uložená na výšku,“ ukazuje.

„Místo dlaždic jsme v domě zvolili stěrky. Obklady se nám líbí, ale kdyby neměly ty nešťastné spáry. Po čase by nebyly hezké,“ dodává ještě. V pracovně se počítalo s tím, aby mohla být i pro hosty. Když přijede návštěva, popojede se skříněmi a rozloží pohovka.

Diskuse a plány

Ocelová síť tvoří zábradlí jak v interiéru, tak v exteriéru. Vyrobena je z ní i polička na konferenčním stolku v obýváku.

Asi nejvíc se řešila stěna z ulice. Původně měla být dřevěná, ale kvůli údržbě zvolili variantu z tahokovu. Majitelé si pochvalují, že se povedly obě terasy, uliční na sport a zahradní na grilování i za deště.

„Ocenil bych větší garáž, ale nebylo už místo,“ přiznává majitel. „Plánujeme ještě trojúhelníkovou plachtu na zastínění zahradní terasy a také dotvářím klub a rádi bychom dokončili výzdobu domu…“

Co se povedlo Barevnost: bílé plochy a černé prvky v podobě hliníkových oken od Dafe-Plast, kování a ocelových sítí, dřevěné podlahy a barevné doplňky.

Stěrky: stěrky od 3DECO tvoří povrchy v koupelnách, na toaletě a v technické místnosti.

Sítě z oceli: sítě od Cabletech propojují dům a jsou víceúčelové.

Na nosné stěně je „schovka“ na televizi, uloženou na výšku.