Důvodem není jen nostalgie, ale tvrdá data o životnosti, bezpečnosti a vnitřním komfortu. Proč jsou pořádné cihly stále nepřekonaným standardem a na co si dát pozor při plánování stavby RD, aby váš domov neztrácel na hodnotě a dobře sloužil i vašim dětem a vnoučatům?
Rodinný dům jako stabilní investice: životnost přesahující 150 let
Při úvahách o materiálu je snadné sklouznout k porovnávání rychlosti výstavby. Skutečná hodnota nemovitosti se však láme v horizontu desítek let. Masivní zděné konstrukce z pálených cihel vykazují podle statistik životnost delší než 150 let, což z nich dělá ideální materiál pro generace. Na rozdíl od lehkých konstrukčních systémů, které jsou náchylnější k vlhkostním výkyvům nebo únavě materiálu, pálená cihla nestárne a nemění své vlastnosti.
Tato tvarová stálost má přímý dopad na tzv. stabilitu hodnoty nemovitosti. V českém prostředí mají zděné domy historicky vyšší likviditu a banky je často hodnotí příznivěji při zástavních odhadech. Investice do kvality na začátku se tak vrací v podobě nižšího znehodnocení v čase.
Aktuální příležitost pro stavebníky
Požární bezpečnost: proč na nehořlavosti materiálu záleží
Bezpečnost rodiny je prioritou číslo jedna. Zde cihla dominuje díky své podstatě – prošla ohněm už při výrobě (výpal probíhá při teplotách kolem 900 °C). Podle evropské klasifikace ČSN EN 13501-1 patří pálené stavební materiály do nejvyšší třídy reakce na oheň A1.
V praxi to znamená, že cihlová zeď nepřispívá k rozvoji požáru, neuvolňuje žádný toxický kouř ani hořící kapky. Zatímco u jiných materiálů musí bezpečnost garantovat složitý systém protipožárních obkladů a nátěrů, které mají svou omezenou životnost, masivní cihlová konstrukce tvoří pasivní ochranu, která je vlastně v ceně materiálu a funguje po celou dobu existence stavby.
Akustický komfort: těžká konstrukce tlumí hluk nejlépe
V dnešním hlučném prostředí se ticho stává luxusem. Akustika stavebních konstrukcí se řídí zákonem hmoty – čím je stěna těžší, tím hůře ji zvukové vlny rozkmitají. Masivní pořádné cihly tak přirozeně chrání soukromí obyvatel mnohem lépe než lehké sendvičové panely.
Při stavbě domu je nezbytné myslet nejen na hluk zvenčí, ale i na hluk mezi místnostmi. Použitím akustických cihel, jako je například řada Porotherm AKU Profi, lze zvýšit vzduchovou neprůzvučnost o další decibely. Je důležité vědět, že zvýšení neprůzvučnosti o pouhé 3 dB vnímá lidské ucho jako pokles hluku na polovinu. Tento rozdíl v komfortu mezi ložnicí a obývacím pokojem je pro kvalitu spánku a odpočinku zásadní.
Víte, co znamenají třídy reakce na oheň?
Stavební výrobky se dělí do kategorií A1 až F:
- A1/A2: Výrobky nehořlavé – cihly, beton, minerální vlna.
- B až E: Výrobky hořlavé s různou mírou příspěvku k požáru.
- s1, d0: Doplňková hodnocení určující nízkou produkci kouře (s) a nulové odpadávání hořících částic (d).
Zdravý domov: přirozená regulace vlhkosti bez chemie
Materiály z pálené hlíny přispívají ke zdravému vnitřnímu prostředí díky své schopnosti pracovat s vlhkostí. Cihla je tzv. difuzně otevřená – dokáže absorbovat přebytečnou vlhkost z interiéru a při suchém vzduchu ji opět uvolnit. Tím přirozeně stabilizuje vnitřní mikroklima, což snižuje riziko vzniku plísní a syndromu nemocných budov.
Moderní jednovrstvé zdivo, jako je Porotherm T Profi plněné minerální vatou, tento efekt ještě posiluje. Spojuje pevnost keramiky s izolační schopností přírodní vaty. Výsledkem je zeď, která dýchá a nevyžaduje dodatečné zateplení fasády polystyrenem, který může být náchylnější k mechanickému poškození hlodavci nebo ptactvem a má nižší životnost.
Stavba RD a efektivní úspory: více prostoru a nižší náklady
Častým mýtem je, že masivní stavba je automaticky dražší. Pokud se však na stavbu RD podíváme komplexně, zjistíme, že moderní technologie zdění přinášejí nečekané bonusy:
- Místnost navíc: Použitím užší stěny z cihel plněných vatou (např. 38 cm místo 50 cm u standardního zdiva se zateplením) při zachování stejných tepelných vlastností, získáte na průměrném domě až 9 m² užitné plochy. To je plocha jedné pracovny nebo šatny, kterou získáte „zadarmo“.
- Jednoduchost a rychlost: Broušené cihly pro technologii Porotherm Dryfix (zdění na pěnu) umožňují extrémně rychlou výstavbu i svépomocí, čímž šetříte náklady na drahé stavební práce.
- Energetická stabilita: Díky tepelné akumulaci (schopnost konstrukce ukládat teplo) dům v létě chladne pomaleji a v zimě déle drží naakumulované teplo ze slunce nebo topení.
Stavte s rozmyslem a pro celé generace
Výběr materiálu pro obvodové zdivo je jedno z mála rozhodnutí, které v budoucnu nemůžete změnit. Investice do tradiční cihelné konstrukce se vám vrátí v podobě bezpečí, ticha a stabilní hodnoty.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Wienerberger.