Z čeho postavit rodinný dům na generace? Zděné stavby z cihel mají nesporné výhody

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Stavba rodinného domu představuje pravděpodobně největší finanční a životní investici, kterou kdy uděláte. V době, kdy se trh snaží o maximální zrychlení a prefabrikaci, se však čím dál více stavebníků vrací k prověřené masivní konstrukci.
Fotogalerie2

Kvalitní pálené cihly Porotherm jsou základem rodinného domu pro celé generace. | foto: WienerbergerAdvertorial

Důvodem není jen nostalgie, ale tvrdá data o životnosti, bezpečnosti a vnitřním komfortu. Proč jsou pořádné cihly stále nepřekonaným standardem a na co si dát pozor při plánování stavby RD, aby váš domov neztrácel na hodnotě a dobře sloužil i vašim dětem a vnoučatům?

Rodinný dům jako stabilní investice: životnost přesahující 150 let

Při úvahách o materiálu je snadné sklouznout k porovnávání rychlosti výstavby. Skutečná hodnota nemovitosti se však láme v horizontu desítek let. Masivní zděné konstrukce z pálených cihel vykazují podle statistik životnost delší než 150 let, což z nich dělá ideální materiál pro generace. Na rozdíl od lehkých konstrukčních systémů, které jsou náchylnější k vlhkostním výkyvům nebo únavě materiálu, pálená cihla nestárne a nemění své vlastnosti.

Tato tvarová stálost má přímý dopad na tzv. stabilitu hodnoty nemovitosti. V českém prostředí mají zděné domy historicky vyšší likviditu a banky je často hodnotí příznivěji při zástavních odhadech. Investice do kvality na začátku se tak vrací v podobě nižšího znehodnocení v čase.

Aktuální příležitost pro stavebníky

Pokud plánujete začít právě teď, můžete využít unikátní nabídku Wienerberger. Ke slevě 45 % na kompletní nabídku zdiva Porotherm získáte navíc akční bonus na obvodové zdivo i stropy a cashback na ztracené bednění. Celkem můžete při nákupu cihel Porotherm ušetřit až 54 240 Kč.

Požární bezpečnost: proč na nehořlavosti materiálu záleží

Bezpečnost rodiny je prioritou číslo jedna. Zde cihla dominuje díky své podstatě – prošla ohněm už při výrobě (výpal probíhá při teplotách kolem 900 °C). Podle evropské klasifikace ČSN EN 13501-1 patří pálené stavební materiály do nejvyšší třídy reakce na oheň A1.

V praxi to znamená, že cihlová zeď nepřispívá k rozvoji požáru, neuvolňuje žádný toxický kouř ani hořící kapky. Zatímco u jiných materiálů musí bezpečnost garantovat složitý systém protipožárních obkladů a nátěrů, které mají svou omezenou životnost, masivní cihlová konstrukce tvoří pasivní ochranu, která je vlastně v ceně materiálu a funguje po celou dobu existence stavby.

Kvalitní pálené cihly Porotherm jsou základem rodinného domu pro celé generace.

Akustický komfort: těžká konstrukce tlumí hluk nejlépe

V dnešním hlučném prostředí se ticho stává luxusem. Akustika stavebních konstrukcí se řídí zákonem hmoty – čím je stěna těžší, tím hůře ji zvukové vlny rozkmitají. Masivní pořádné cihly tak přirozeně chrání soukromí obyvatel mnohem lépe než lehké sendvičové panely.

Při stavbě domu je nezbytné myslet nejen na hluk zvenčí, ale i na hluk mezi místnostmi. Použitím akustických cihel, jako je například řada Porotherm AKU Profi, lze zvýšit vzduchovou neprůzvučnost o další decibely. Je důležité vědět, že zvýšení neprůzvučnosti o pouhé 3 dB vnímá lidské ucho jako pokles hluku na polovinu. Tento rozdíl v komfortu mezi ložnicí a obývacím pokojem je pro kvalitu spánku a odpočinku zásadní.

Víte, co znamenají třídy reakce na oheň?

Stavební výrobky se dělí do kategorií A1 až F:

  • A1/A2: Výrobky nehořlavé – cihly, beton, minerální vlna.
  • B až E: Výrobky hořlavé s různou mírou příspěvku k požáru.
  • s1, d0: Doplňková hodnocení určující nízkou produkci kouře (s) a nulové odpadávání hořících částic (d).

Zdravý domov: přirozená regulace vlhkosti bez chemie

Materiály z pálené hlíny přispívají ke zdravému vnitřnímu prostředí díky své schopnosti pracovat s vlhkostí. Cihla je tzv. difuzně otevřená – dokáže absorbovat přebytečnou vlhkost z interiéru a při suchém vzduchu ji opět uvolnit. Tím přirozeně stabilizuje vnitřní mikroklima, což snižuje riziko vzniku plísní a syndromu nemocných budov.

Moderní jednovrstvé zdivo, jako je Porotherm T Profi plněné minerální vatou, tento efekt ještě posiluje. Spojuje pevnost keramiky s izolační schopností přírodní vaty. Výsledkem je zeď, která dýchá a nevyžaduje dodatečné zateplení fasády polystyrenem, který může být náchylnější k mechanickému poškození hlodavci nebo ptactvem a má nižší životnost.

Stavba RD a efektivní úspory: více prostoru a nižší náklady

Častým mýtem je, že masivní stavba je automaticky dražší. Pokud se však na stavbu RD podíváme komplexně, zjistíme, že moderní technologie zdění přinášejí nečekané bonusy:

  • Místnost navíc: Použitím užší stěny z cihel plněných vatou (např. 38 cm místo 50 cm u standardního zdiva se zateplením) při zachování stejných tepelných vlastností, získáte na průměrném domě až 9 m² užitné plochy. To je plocha jedné pracovny nebo šatny, kterou získáte „zadarmo“.
  • Jednoduchost a rychlost: Broušené cihly pro technologii Porotherm Dryfix (zdění na pěnu) umožňují extrémně rychlou výstavbu i svépomocí, čímž šetříte náklady na drahé stavební práce.
  • Energetická stabilita: Díky tepelné akumulaci (schopnost konstrukce ukládat teplo) dům v létě chladne pomaleji a v zimě déle drží naakumulované teplo ze slunce nebo topení.

Stavte s rozmyslem a pro celé generace

Výběr materiálu pro obvodové zdivo je jedno z mála rozhodnutí, které v budoucnu nemůžete změnit. Investice do tradiční cihelné konstrukce se vám vrátí v podobě bezpečí, ticha a stabilní hodnoty.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Wienerberger.

Nejčtenější

Pozemek, který nikdo nechtěl. Na trojúhelníku postavili architektonický zázrak

Vstup do bytových jednotek tvoří společné zastřešené patio, které funguje jako...

Takový pozemek byste určitě nechtěli, možná ani zadarmo. Téměř trojúhelníková parcela, kterou svírá ze dvou stran komunikace, to opravdu není výhra. Navíc v zadání nebyl jeden dům, ale hned dvojdům,...

Veronika Žilková po 40 letech mění dům v Suchdole. Pomáhá jí dcera Kordula

Čas doma tráví herečka v obležení zvířat.

Herečka Veronika Žilková se po téměř čtyřiceti letech rozhodla dát svému domu nový život. A výsledek? Moderní, elegantní a překvapivě útulný domov, který jí pomohla vytvořit dcera Kordula Stropnická.

Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí

Nemovitost je na prodej za 39 milionů korun.

Sauna, vířivka, kinosál a pozemek velký téměř 3 hektary. Tak vypadá krkonošská chalupa z roku 1849 v Horních Dušnicích, která je nyní na prodej za 39 milionů korun.

Vypadá jako tuctový domek. Pod tunami kamene se však skrývá nečekaný unikát

Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V...

Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V Británii je právě na prodej jedinečný jeskynní dům z roku 1511. Vyjde na 15 milionů korun a nabízí luxus, který v...

Luxus vytesaný do skály. Proč poslední obyvatelka odešla až v roce 1956?

Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge...

Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge považováni za zaostalé primitivy. Ve skutečnosti si žili mnohem lépe než lidé z anglických měst. Jejich skalní domy dnes...

Z čeho postavit rodinný dům na generace? Zděné stavby z cihel mají nesporné výhody

Ve spolupráci
Kvalitní pálené cihly Porotherm jsou základem rodinného domu pro celé generace.

Stavba rodinného domu představuje pravděpodobně největší finanční a životní investici, kterou kdy uděláte. V době, kdy se trh snaží o maximální zrychlení a prefabrikaci, se však čím dál více...

6. března 2026

V bytě na Janáčkově nábřeží se snoubí retro a IKEA. Je zde jen jeden problém

Fanny Leyten je zvyklá cestovat.

Fanny Leyten skloubila ve svém pražském apartmánu moderní design s tradicí. Vintage nábytek dokonale ladí s cenově dostupnými kousky z obchodního řetězce a vše se snoubí v zajímavý osobitý celek....

6. března 2026

K rozebrání, píšou sousedé na harampádí. Z chodeb a sklepů se stávají skládky

Premium
Důležité je, aby SVJ přestalo fungovat jako odvozní služba placená ze...

V domě se začínají množit věci. Sousedé, většinou ti, co nemají trvalý pobyt a jsou v nájmu, se naučili dávat nábytek do chodeb a hlavně do sklepů – stoly, židle, oblečení, skříňky. Než by řešili...

6. března 2026

Když se šetřit nevyplácí. Nejčastější chyby při výběru a stavbě střechy

Advertorial
Když se šetřit nevyplácí. Nejčastější chyby při výběru a stavbě střechy

Střecha je nejnamáhanější částí domu a každá snaha o pochybnou úsporu se u ní dříve či později projeví. Špatné rozhodnutí v projektu nebo nevhodně zvolený materiál totiž často vedou k opravám, které...

5. března 2026

Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí

Nemovitost je na prodej za 39 milionů korun.

Sauna, vířivka, kinosál a pozemek velký téměř 3 hektary. Tak vypadá krkonošská chalupa z roku 1849 v Horních Dušnicích, která je nyní na prodej za 39 milionů korun.

5. března 2026

Váš strach, náš byznys. Bunkry jsou hit, v Dakotě z nich postavili celé město

Což je asi ta největší mezera v logice, na níž stojí celý podnikatelský záměr...

Americká společnost Vivos se pyšní tím, že na všechny chmurné předpovědi, jaderné apokalypsy a katastrofy má spolehlivé řešení. V jihodakotském XPoint můžete přečkat konec světa v luxusním krytu....

5. března 2026

Luxus vytesaný do skály. Proč poslední obyvatelka odešla až v roce 1956?

Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge...

Bydleli v jeskyních, a proto byli obyvatelé skalní vesničky Kinver Edge považováni za zaostalé primitivy. Ve skutečnosti si žili mnohem lépe než lidé z anglických měst. Jejich skalní domy dnes...

4. března 2026

Jak postavit roubenku u Lipna s výhledem. Aleš vsadil na chytrou strategii

Samotná stavba trvala asi rok – začalo se v dubnu 2024 a hotovo bylo v červnu...

Každý rok do Lipna nad Vltavou míří stovky návštěvníků – mezi nimi i Aleš s rodinou. Ti sem jezdili tak dlouho, až se rozhodli, že je nejvyšší čas pořídit si zde vlastní zázemí.

4. března 2026

Dům jako pec na chleba. Má jen 48 m2, ale ohromí elegancí i skvělými nápady

Vlastní dům je neformálně rozdělen do tří úrovní, členěných podle svého...

Horno de Pan znamená v překladu pec na chleba. Přesně tak vypadá unikátní dům v ekvádorské oblasti Auqui, který svou klenbou připomíná pec. Navzdory skromné rozloze 48 m2 však nejde o žádnou...

3. března 2026

Veronika Žilková po 40 letech mění dům v Suchdole. Pomáhá jí dcera Kordula

Čas doma tráví herečka v obležení zvířat.

Herečka Veronika Žilková se po téměř čtyřiceti letech rozhodla dát svému domu nový život. A výsledek? Moderní, elegantní a překvapivě útulný domov, který jí pomohla vytvořit dcera Kordula Stropnická.

3. března 2026

Vypadá jako tuctový domek. Pod tunami kamene se však skrývá nečekaný unikát

Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V...

Chcete bydlet jako středověký dobrodruh, ale s rychlým internetem a pračkou? V Británii je právě na prodej jedinečný jeskynní dům z roku 1511. Vyjde na 15 milionů korun a nabízí luxus, který v...

2. března 2026

Pozemek, který nikdo nechtěl. Na trojúhelníku postavili architektonický zázrak

Vstup do bytových jednotek tvoří společné zastřešené patio, které funguje jako...

Takový pozemek byste určitě nechtěli, možná ani zadarmo. Téměř trojúhelníková parcela, kterou svírá ze dvou stran komunikace, to opravdu není výhra. Navíc v zadání nebyl jeden dům, ale hned dvojdům,...

2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.