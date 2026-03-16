Dům u Prahy předběhl svou dobu. Díky výborné izolaci šetří majitelům peníze

Alena Řezníčková
Jednoduchý, ale hlavně skvěle promyšlený rodinný dům. Nenápadná stavba nedaleko Prahy potěší komfortem, funkčností i odvahou sáhnout po výrazné červené barvě. Spokojeni mohou být i ekologicky zaměření jedinci, dlouhodobou udržitelnost zajišťuje promyšlené technické řešení.
Střecha z falcovaného plechu od Lindabu plynule přechází na čelní fasádu.

„Zadání bylo jednoduché: majitelé si přáli postavit rodinný dům pro sebe, jednoho potomka a s prostorem pro přespání dalších členů rodiny. Jejich původní představa byla téměř megalomanská, nakonec jsme vytvořili návrh, který tyto představy lehce umírnil, a přesto odpovídá modernímu bydlení,“ vysvětluje Jana Kratochvílová z ateliéru Mio architects.

Stavbu tvoří kompaktní hmota s obdélníkovým půdorysem a tradiční sedlovou střechou z falcovaného plechu od Lindabu v antracitovém odstínu, který plynule přechází na čelní fasádu. Bílé štítové stěny tak kontrastují s tmavou zadní fasádou.

Jde to i bez garáže

Místo garáže zde najdete parkovací stání, ale o žádoucí komfort třeba při dešti nepřijdete, chodník k domu kryje skleněná stříška. Uvnitř na vás čeká praktická čedičová dlažba a výrazná červená stěna s vestavěnými skříněmi včetně dvou interiérových bezfalcových dveří, vše tak splývá do jedné roviny.

Centrum domu představuje propojená kuchyň s jídelnou a obývací částí, kde byly použité parkety (Benko – Kopidlno). „Parketová podlaha prochází téměř celým domem a zároveň pokrývá i blok s integrovaným schodištěm v centru hlavního obytného prostoru,“ popisuje architektka.

V kuchyňské části nechala z parket vyrobit spárovku, kterou použila na kuchyňskou vestavbu a zároveň i prostornou komoru pod schodištěm. Po bocích centrálního bloku se místnost otevírá do podkroví s využitím horizontální sítě nad kuchyní sloužící k relaxaci, a vertikální nad jídelnou, suplující zábradlí v horním patře.

K nepřehlédnutí je zde červená barva v podobě červeného marmolea na stěnách a na schodišti, ale i na detailech, například na svítidlech nad jídelním stolem, ve vnitřních částech konferenčního stolku nebo jako oživující akcent uvnitř nik kuchyňské linky.

„Použití výrazných barev bylo zcela v naší režii. Brali jsme to jako ozvláštnění prostoru a věděla jsem, že majitelé jsou na to vhodní adepti. Mnoho klientů by na takové prvky nemělo odvahu, ale zde se jich investoři nebáli,“ říká architektka Jana Kratochvílová.

Z obytné části je přímý vstup na terasu a do zahrady. Velkoformátová okna od firmy Asokno stírají hranici mezi interiérem a exteriérem a přivádějí do prostoru dostatek denního světla.

I za málo peněz lze postavit příjemný úsporný dům, kde se skvěle bydlí

Podkroví s tepelným komfortem

Schodiště z přízemí vede do podkroví. Aby zde byl po celý rok odpovídající tepelný komfort a v létě se nepřehřívalo, hrála klíčovou roli skladba střechy a kvalita její izolace.

„Už před zahájením projekce jsem byl rozhodnutý pro PIR izolaci, hlavně kvůli jednoduchosti pokládky a možnosti dokonale řešit všechny detaily. Rozhodl jsem se pro desky se značkou Puren, protože je nabízí i ve větší tloušťce než 120 milimetrů,“ popisuje Marek, majitel domu.

Konkrétně zvolil nadkrokevní izolaci Puren Perfect v tloušťce 160 mm. „Toto řešení nabízí výborné tepelně-technické vlastnosti, desky mají trvalý, velmi nízký součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/(m.K), jsou rozměrově stálé, nenasákavé, velmi pevné a odolné vůči hlodavcům,“ vysvětluje Miroslav Vala, obchodní ředitel společnosti Puren.

A pokračuje: „Na jejich horní straně je navíc integrovaná doplňková hydroizolační vrstva, označovaná zkratkou DHV, což výrazně zjednodušuje montáž. V jednom pracovním kroku se pokládá tepelná izolace i pojistná hydroizolace zároveň.“

Samotná realizace tomu odpovídala: „Dvě stě metrů čtverečních bylo položeno za dva dny. Montáž byla jednoduchá, desky se spojují na pero a drážku. Bylo to jako stavět z kostek lega,“ dodává majitel.

Chodba, výrazně prosvětlená střešními okny, rozděluje prostor na dvě části: na jedné straně je ložnice s vlastní koupelnou, na druhé velký dětský pokoj. Také zde byly použité na podlahu parkety. Červená „linka“ pokračuje na zábradlí. Sítě nad obytným prostorem plní bezpečnostní funkci a zvyšují pocit volnosti.

Ložnici doplňuje koupelna laděná do příjemných béžových tónů. Vana i část sprchového koutu jsou obloženy přírodními kamínky.

Dětský pokoj na opačné straně chodby je velkorysý a plný denního světla. Doplňuje ho hravá koupelna se zeleným umyvadlem, zelenými dlaždičkami na podlaze a barevnými puntíkatými obklady od Genova Bohemia, které do prostoru vnášejí energii. Tyto barevné akcenty kontrastují s neutrálními podlahami a stěnami, přitom jemně navazují na červenou „nit“ v přízemí.

Po víc než deseti letech užívání je zřejmé, že koncept obstál. Materiály stárnou přirozeně, energetická náročnost je nízká. „V domě se po skoro dvanácti letech bydlí naprosto dokonale a jsem rád, že jsem na sto procent věřil architektům. Nic bych na domě neměnil,“ uzavírá majitel.

O projektu

Lokalita: Středočeský kraj

Realizace: 2014

Užitná plocha: 220 m2

Systém výstavby: zděný, cihelné bloky + izolace (polystyren)

Zdroj vytápění: Plynový kondenzační kotel

Dodavatelé a výrobci:

  • Střešní krytina: Lindab
  • Nadkrokevní izolace: puren, střešní izolační systém puren® Perfect – 160 mm s integrovanou pojistnou DHV
  • Okna a vchodové dveře: Asokno
  • Interiérové dveře: Sapeli
  • Podlaha: Parkety Kopidlno
  • Obklady, sanitární vybavení: Genova Bohemia
  • Nábytek: Interiery Hatle Milevsko
  • Vypínače a zásuvky: ABB

O autorce

Ing. arch. Jana Kratochvílová, ateliér Mio architects

Mio architects je architektonický ateliér, který byl založený v roce 2010 spolužáky z vysoké školy, v současné době funguje pod vedením Jany Kratochvílové s týmem tří mladých architektek.

„V tvorbě nás neomezuje velikost projektů, v portfoliu máme práce malého i velkého rozsahu. Během projektování využíváme řadu prověřených odborníků z různých profesí. V našich projektech se snažíme o stylovou čistotu a nápaditost. Máme rádi hezký design, ale zároveň se nebereme smrtelně vážně a přemýšlíme o lidech, kteří budou prostory obývat.“

Nejčtenější

Zpěvák z dua Eva a Vašek ukázal luxusní sídlo v Blansku. Žije s přítelkyní

Mezi jednotlivými budovami Ševčíkova „panství“ nabízí chvíle odpočinku bazén.

Ze soukromého stavení tyčícího se nedaleko srdce moravské přírody se stala luxusní oáza klidu a míru. Václav Ševčík si díky kvalitní práci může vychutnávat domácí kino plnými doušky téměř kdekoliv ve...

Z děsivé ruiny luxusní klenot. Tahle proměna v Českosaském Švýcarsku bere dech

Dominantu hlavního obytného prostoru tvoří krbová vložka umístěná v místě...

Českosaské Švýcarsko má nejen unikátní přírodní ráz, ale i architekturu. Domy, které zde vznikly v 19. století a do konce druhé světové války, představují velmi specifickou záležitost. Proměna těchto...

Hana Třeštíková žije obklopená uměním. Letenský byt si vyladila k dokonalosti

Byt je domovem mnoha uměleckých kousků.

Kulturní influencerka, spisovatelka a producentka Hana Třeštíková žije v domě na pražské Letné od dětství. Nedávno se jí narodila dcera a byt, který dřív sloužil jenom jí, doznal velkých změn. Sama...

Nádhera na prodej: Kupte si zámeček na Hluboké nebo statek zpěváka Pavla Callty

Předslavice, Marčovice, okres Strakonice

Od pohádkového renesančního zámečku na jihu Čech přes šumavskou usedlost Pavla Callty až po moderní vily v Průhonicích a Klánovicích. Prozkoumejte krásné nemovitosti, které se objevily v nabídkách...

Je to takový zahradní domek, ale ukázalo se, že nám to stačí, říká Viktor

Užitná plocha domu je 115,16 metrů čtverečních.

„Poznáte to podle dlouhého dřevěného plotu, teď už je hodně šedý,“ uvedl Viktor jako poznávací znamení místa, kde se nachází jejich krásná dřevostavba. Za nenápadnou ohradou, která se dlouze táhne...

Dům u Prahy předběhl svou dobu. Díky výborné izolaci šetří majitelům peníze

Střecha z falcovaného plechu od Lindabu plynule přechází na čelní fasádu.

Jednoduchý, ale hlavně skvěle promyšlený rodinný dům. Nenápadná stavba nedaleko Prahy potěší komfortem, funkčností i odvahou sáhnout po výrazné červené barvě. Spokojeni mohou být i ekologicky...

16. března 2026

Anglický venkov v Počernicích. Nahlédněte do království známé designérky

Součástí domova je pro všechny tři obyvatelky také tříčlenná psí smečka....

Designérka Ariana-Asadeh Kouhestani bydlí v pražských Horních Počernicích. Dům v anglickém stylu vybavila starožitným nábytkem, jemuž vdechla nový život. Její domov je proto kombinací anglického...

16. března 2026

Ubytovna bez elektřiny a vody se proměnila v ráj plný světla. Rodina jásá

Konferenční stolek vyrobil Rune ze starého dřeva, které zůstalo po vyříznutí...

Někdo si postaví chatu a pak ji opečovávají celé generace, jiný si koupí starou ubytovnu a doufá, že z ní vznikne útulná chata pro širokou rodinu. To je i případ stavby, která sloužila pro...

15. března 2026

Zázraky v malé garsonce pro jednoho i pro dva. Prohlédněte si skvělé návrhy

Vizualizace: Varianta 1 má u okna malý pracovní stolek i 1,5 lůžko s...

Jak vyřešit studentské bydlení nebo přechodný pobyt mladého páru v malé garsonce? Někdo nechce mít kuchyň v obytném prostoru, někdo zase potřebuje dostatek úložných prostor. Také náročnost stavebního...

14. března 2026

Mistr velkých formátů a výstavních pavilonů. Významný architekt Kamil Roškot slaví výročí

Pavilon již neexistujícího státu. Návrh pavilonu Česko-Slovenské republiky na...

Výstavní pavilony. Jen máloco je tolik architektonicky pomíjivé, protože takový pavilon obvykle nepřežije dobu výstavy. Architekti je ale mají rádi. Proč? To si pojďme říct spolu s představením...

13. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Nádhera na prodej: Kupte si zámeček na Hluboké nebo statek zpěváka Pavla Callty

Předslavice, Marčovice, okres Strakonice

Od pohádkového renesančního zámečku na jihu Čech přes šumavskou usedlost Pavla Callty až po moderní vily v Průhonicích a Klánovicích. Prozkoumejte krásné nemovitosti, které se objevily v nabídkách...

13. března 2026

Obývák nad propastí. Fascinující domy na mostech, které lidé nikdy neopustili

Proč si postavit dům rovnou na mostě? Třeba proto, že uvnitř hradeb města už...

Proč si postavit dům rovnou na mostě? Třeba proto, že uvnitř hradeb města už nejsou volné pozemky. Anebo proto, abyste se vyhnuli placení daní. Stavby v průběhu staletí vznikaly z nejrůznějších a...

13. března 2026

Hana Třeštíková žije obklopená uměním. Letenský byt si vyladila k dokonalosti

Byt je domovem mnoha uměleckých kousků.

Kulturní influencerka, spisovatelka a producentka Hana Třeštíková žije v domě na pražské Letné od dětství. Nedávno se jí narodila dcera a byt, který dřív sloužil jenom jí, doznal velkých změn. Sama...

12. března 2026

Developerský stavební zázrak. Vysněné město rostlo o 30 rodinných domů za den

Pravý americký sen se odehrál ve městě Levittown. Nebyl ale pro každého....

Pravý americký sen se odehrál ve městě Levittown. Nebyl ale pro každého. Kvalitní a cenově dostupné vlastní bydlení nabízely pěkně zařízené rodinné domy, které vyrůstaly po druhé světové válce na...

12. března 2026

Parádní bydlení pro 5 tisíc lidí. To je hranatá legenda Karl-Marx-Hof z Vídně

Stavba je dlouhá přibližně 1 050 metrů a patří tedy k nejdelším obytným budovám...

Počítá se k nejdelším bytovým domům na světě. Monumentálností neodráží jen éru Rudé Vídně, zhoubných ideologií a občanské války, na něž se rakouské hlavní město snaží zapomenout. Připomíná i časy,...

11. března 2026

Zpěvák z dua Eva a Vašek ukázal luxusní sídlo v Blansku. Žije s přítelkyní

Mezi jednotlivými budovami Ševčíkova „panství“ nabízí chvíle odpočinku bazén.

Ze soukromého stavení tyčícího se nedaleko srdce moravské přírody se stala luxusní oáza klidu a míru. Václav Ševčík si díky kvalitní práci může vychutnávat domácí kino plnými doušky téměř kdekoliv ve...

11. března 2026

Jižák slaví padesát let. Pýcha socialismu začínala jako blátivé bludiště

Výstavba Jižního Města

Odpovědí na nedostatek bytů za socialismu byla velká sídliště na okrajích měst. Na Jižní Město, jež mělo být pýchou režimu, se první obyvatelé nastěhovali před padesáti lety. Původně jednotvárné šedé...

10. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.