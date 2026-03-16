„Zadání bylo jednoduché: majitelé si přáli postavit rodinný dům pro sebe, jednoho potomka a s prostorem pro přespání dalších členů rodiny. Jejich původní představa byla téměř megalomanská, nakonec jsme vytvořili návrh, který tyto představy lehce umírnil, a přesto odpovídá modernímu bydlení,“ vysvětluje Jana Kratochvílová z ateliéru Mio architects.
Stavbu tvoří kompaktní hmota s obdélníkovým půdorysem a tradiční sedlovou střechou z falcovaného plechu od Lindabu v antracitovém odstínu, který plynule přechází na čelní fasádu. Bílé štítové stěny tak kontrastují s tmavou zadní fasádou.
Jde to i bez garáže
Místo garáže zde najdete parkovací stání, ale o žádoucí komfort třeba při dešti nepřijdete, chodník k domu kryje skleněná stříška. Uvnitř na vás čeká praktická čedičová dlažba a výrazná červená stěna s vestavěnými skříněmi včetně dvou interiérových bezfalcových dveří, vše tak splývá do jedné roviny.
Centrum domu představuje propojená kuchyň s jídelnou a obývací částí, kde byly použité parkety (Benko – Kopidlno). „Parketová podlaha prochází téměř celým domem a zároveň pokrývá i blok s integrovaným schodištěm v centru hlavního obytného prostoru,“ popisuje architektka.
V kuchyňské části nechala z parket vyrobit spárovku, kterou použila na kuchyňskou vestavbu a zároveň i prostornou komoru pod schodištěm. Po bocích centrálního bloku se místnost otevírá do podkroví s využitím horizontální sítě nad kuchyní sloužící k relaxaci, a vertikální nad jídelnou, suplující zábradlí v horním patře.
K nepřehlédnutí je zde červená barva v podobě červeného marmolea na stěnách a na schodišti, ale i na detailech, například na svítidlech nad jídelním stolem, ve vnitřních částech konferenčního stolku nebo jako oživující akcent uvnitř nik kuchyňské linky.
„Použití výrazných barev bylo zcela v naší režii. Brali jsme to jako ozvláštnění prostoru a věděla jsem, že majitelé jsou na to vhodní adepti. Mnoho klientů by na takové prvky nemělo odvahu, ale zde se jich investoři nebáli,“ říká architektka Jana Kratochvílová.
Z obytné části je přímý vstup na terasu a do zahrady. Velkoformátová okna od firmy Asokno stírají hranici mezi interiérem a exteriérem a přivádějí do prostoru dostatek denního světla.
Podkroví s tepelným komfortem
Schodiště z přízemí vede do podkroví. Aby zde byl po celý rok odpovídající tepelný komfort a v létě se nepřehřívalo, hrála klíčovou roli skladba střechy a kvalita její izolace.
„Už před zahájením projekce jsem byl rozhodnutý pro PIR izolaci, hlavně kvůli jednoduchosti pokládky a možnosti dokonale řešit všechny detaily. Rozhodl jsem se pro desky se značkou Puren, protože je nabízí i ve větší tloušťce než 120 milimetrů,“ popisuje Marek, majitel domu.
Konkrétně zvolil nadkrokevní izolaci Puren Perfect v tloušťce 160 mm. „Toto řešení nabízí výborné tepelně-technické vlastnosti, desky mají trvalý, velmi nízký součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/(m.K), jsou rozměrově stálé, nenasákavé, velmi pevné a odolné vůči hlodavcům,“ vysvětluje Miroslav Vala, obchodní ředitel společnosti Puren.
A pokračuje: „Na jejich horní straně je navíc integrovaná doplňková hydroizolační vrstva, označovaná zkratkou DHV, což výrazně zjednodušuje montáž. V jednom pracovním kroku se pokládá tepelná izolace i pojistná hydroizolace zároveň.“
Samotná realizace tomu odpovídala: „Dvě stě metrů čtverečních bylo položeno za dva dny. Montáž byla jednoduchá, desky se spojují na pero a drážku. Bylo to jako stavět z kostek lega,“ dodává majitel.
Chodba, výrazně prosvětlená střešními okny, rozděluje prostor na dvě části: na jedné straně je ložnice s vlastní koupelnou, na druhé velký dětský pokoj. Také zde byly použité na podlahu parkety. Červená „linka“ pokračuje na zábradlí. Sítě nad obytným prostorem plní bezpečnostní funkci a zvyšují pocit volnosti.
Ložnici doplňuje koupelna laděná do příjemných béžových tónů. Vana i část sprchového koutu jsou obloženy přírodními kamínky.
Dětský pokoj na opačné straně chodby je velkorysý a plný denního světla. Doplňuje ho hravá koupelna se zeleným umyvadlem, zelenými dlaždičkami na podlaze a barevnými puntíkatými obklady od Genova Bohemia, které do prostoru vnášejí energii. Tyto barevné akcenty kontrastují s neutrálními podlahami a stěnami, přitom jemně navazují na červenou „nit“ v přízemí.
Po víc než deseti letech užívání je zřejmé, že koncept obstál. Materiály stárnou přirozeně, energetická náročnost je nízká. „V domě se po skoro dvanácti letech bydlí naprosto dokonale a jsem rád, že jsem na sto procent věřil architektům. Nic bych na domě neměnil,“ uzavírá majitel.
O projektu
Lokalita: Středočeský kraj
Realizace: 2014
Užitná plocha: 220 m2
Systém výstavby: zděný, cihelné bloky + izolace (polystyren)
Zdroj vytápění: Plynový kondenzační kotel
O autorce
Ing. arch. Jana Kratochvílová, ateliér Mio architects
Mio architects je architektonický ateliér, který byl založený v roce 2010 spolužáky z vysoké školy, v současné době funguje pod vedením Jany Kratochvílové s týmem tří mladých architektek.
„V tvorbě nás neomezuje velikost projektů, v portfoliu máme práce malého i velkého rozsahu. Během projektování využíváme řadu prověřených odborníků z různých profesí. V našich projektech se snažíme o stylovou čistotu a nápaditost. Máme rádi hezký design, ale zároveň se nebereme smrtelně vážně a přemýšlíme o lidech, kteří budou prostory obývat.“