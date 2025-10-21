Když se rodina z Ostravska rozhodovala, kde postaví svůj vysněný dům, dlouho nepřemýšleli. „Jsme ostravští patrioti, proto bylo vyloučené, že bychom hledali pozemek někde jinde než v blízkosti naší milované Ostravy,“ uvádí Marcel Kotásek k výběru lokality k postavení nového domova pro svoji rodinu.
A pokračuje: „Zvolené místo splňuje vše, co jsme hledali: jde o malou vesnici s výbornou dostupností do města, v blízkosti přírodního koupání a zároveň, což je důležité pro nás starší, deset minut od fakultní nemocnice. Navíc je to kouzelné místo s 200 let starým obrovským zámeckým parkem.“
Majitelé resektovali okolí. „Přestože se nám líbí moderní stavby, byli jsme si vědomi toho, že do místní zástavby by takový dům nezapadal. Naší představou byl proto takový ´moderní grunt´,“ upřesňuje majitel.
Hlavní koncepce domu, včetně jeho vizuálu a základního prostorového uspořádání, je dílem designérky Dagmar Kurečkové, která přesně vystihla představu majitelů. Následné projekční fáze, návrhu technologií a interiéru, včetně rozkreslení výrobních dokumentací, se pak ujal ateliér firmy Wobau, která se zároveň postarala o kompletní výstavbu.
Prosklená dominanta fasády
Vzhledem k tvaru a rozměru pozemku je hmota stavby dlouhá a úzká. Dům vyzděný z vápenopískových cihel kombinuje na fasádě bílou omítku s dekorativním kamenným a dřevěným obložením.
Vizuálně nejvýraznější prvek exteriéru domu představuje velkoformátová fixní okenní stěna s integrovanými prosklenými dveřmi, která umožnila vpustit světlo do celé chodby v obou patrech.
„V době zaměření oken jsme museli pohlídat jejich rozměry tak, aby budoucí podlaha přesně navazovala na rám této konstrukce a zároveň s ní lícovaly strop i boční ostění. Samotná montáž pak probíhala za pomoci jeřábu bez jakýchkoli problémů,“ vysvětluje Adam Weiss, zástupce firmy Wobau. Prosklenou sestavu dodával výrobce Alumoravia,.
Aby velké prosklení nebylo na úkor tepelné pohody, projektanti navrhli kombinované rozvody vzduchotechniky a klimatizace a jejich výdechy tak, aby v létě tuto stěnu ochlazovaly.
Tvar ctí tradici, detail současnost
Na tradiční řešení vesnických stavení odkazuje stavba svou sedlovou střechou. Skryté žlaby a svody, a s tím související minimalistické provedení bez přesahů, jí však dodávají moderní vzhled.
„Toto řešení si žádá precizní provedení detailů, tedy napojení v kritických místech. Pokládku střešní krytiny jsme proto svěřili do rukou zkušených pokrývačů z firmy Šupík střechy,“ říká Adam Weiss.
Ve výběru střešní krytiny majitelé plně důvěřovali firmě Wobau, která na základě předchozích kladných zkušeností sáhla po hliníkové krytině SATJAM Rapid DeLuxe, jejíž vzhled je inspirovaný oblíbeným falcovaným plechem. Díky zámkům připraveným již z výroby je však její instalace o něco snazší.
„Pro tuto realizaci byla zvolena krytina v hliníkovém provedení, které vyniká nejen vysokou odolností vůči korozi, ale zároveň střeše zajišťuje opravdu dlouhou životnost. Povrchová úprava AluMat® Stucco navíc vytváří jemně reliéfní strukturu, která přispívá k útlumu zvuku při dešti, což má pozitivní vliv na akustický komfort bydlení,“ upozorňuje Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM.
Nad garáž si majitelé přáli zelenou střechu, tomu bylo nutné kvůli nosnosti přizpůsobit celou konstrukci. „Byli jsme překvapeni, kolik železa takový dům ´spolyká´, a to právě například i při množství armování pro realizaci zelené střechy,“ říká majitel. Nad garáží se kromě zelené střechy také ukrývá tepelné čerpadlo a klimatizace. Majitelé si přáli skryté rozvody, aby jednotky nebyly vidět.
Vstup, který zanechá dojem
Stejný důraz na čistotu a promyšlenost, jaký kladli autoři na střechu i technické řešení, se odrazil i v návrhu vnitřní dispozice domu. Pro majitele bylo důležité, aby měl v domě každý člen rodiny svůj vlastní prostor.
Jak Marcel Kotásek říká: „Přáli jsme si, aby náš rodinný dům umožňoval samostatnou existenci pro nás s manželkou i naše dvě skoro již dospělé děti. Zároveň však aby v něm byl velký prostor pro společné setkávání.“
Spodní patro tak náleží hlavní společenské části, soukromým prostorům rodičů a technickému zázemí, zatímco horní patro je vyhrazeno dospívajícím dětem.
Už samotný vstup do domu je originální: o silný vizuální dojem se stará chodba otevřená do patra a již zmíněná velkoformátová skleněná stěna přes obě podlaží. Dominantu vstupního prostoru pak představuje vetknuté samonosné schodiště, které na první pohled působí, jako by levitovalo.
„Konstrukce schodiště se musela staticky pečlivě posoudit, aby se schody při chůzi nehoupaly. Jednotlivé nášlapy bylo potřeba pevně ukotvit do zdi a následně obložit dřevem. Firma Wobau naštěstí doporučila šikovné truhláře z Truhlářství Robert Bůžek, kteří se této výzvy nebáli a zvládli ji naprosto dokonale,“ chválí spokojeně majitel. Zvláštním designovým prvkem chodby je pak lustr vyrobený na míru tomuto interiéru, který osvětluje vstup do domu, chodbu a zároveň i patro.
Kámen a dřevo = přírodní elegance
Chodbou kolem celoskleněné stěny se skrze skleněné dveře s kovovým rámem prochází do hlavního společenského prostoru, který otevírá obývací pokoj a na něj navazuje kuchyň s jídelnou.
Bílou omítku na stěnách pak v obývací části doplňuje dekorativní šedá stěrka na krbu a na stropě. Kolem krbu je stěna obložená kamennými obklady. Stejné jsou použité i z druhé, exteriérové strany, kde je na terase přístupné z jídelny situovaný venkovní krb.
„Majitelé si pro tento účel zvolili přírodní kámen o hmotnosti 70 kg/m2. S návrhem obložení této konstrukce, která stoupá vzhůru a přechází skrze střechu v komín, jsme se docela zapotili, museli jsme vzít v potaz únosnost komínu, kvalitní kotvení i kosé napojení vnějších rohů,“ říká Adam Weiss ze společnosti Wobau. S výsledkem jsou však majitelé naprosto spokojeni a jsou rádi, že se rozhodli pro obklad z reálného kamene, nikoliv pro jeho imitaci.
Lineární kuchyňskou linku s dvířky v dřevodekoru dub sunset a zapuštěnými černými úchytkami doplňuje tmavě vyvedený ostrůvek s velkorysými úložnými prostory, integrovanou indukční varnou deskou i vestavnou vinotékou.
Z druhé strany americké lednice jsou druhé dveře ve skryté zárubni, ty vedou do malé chodby, odkud je přístupná prádelna a dále osobní prostory majitelů.
„Zajímavým nápadem byla kombinace obkladů v koupelně s přírodním kamenem, který jsme zakoupili jako jeden velký kus a následně jej použili jako neobvyklý prvek ve sprchovém koutě, na desce se vsazenými umyvadly i do niky nad vanou. Z výřezů umyvadel jsme si nechali vyrobit ještě hezké stolečky na terasu. Jeden kámen a tolik ´muziky´…,“ glosuje Marcel Kotásek.
Soukromí pro každého
Celé poschodí patří dvěma dospívajícím dětem. Každý z potomků má pak vlastní pokoj přístupný z chodby celoskleněnými dveřmi v kovovém rámu, s neprůhlednou úpravou skleněné plochy. Jeden z pokojů navíc nabízí přímý vstup na krytý balkón, který slouží jako soukromé venkovní útočiště.
Pro dokonalé soukromí obou dětí náleží ke každému pokoji vlastní koupelna. Půdorysně jsou koupelny vedle sebe, což bylo při stavbě praktické z hlediska přípravy vodovodních rozvodů a odpadů, zároveň toto řešení minimalizuje průchod zvuku mezi pokoji.
V obou koupelnách byl navíc vytvořený shoz pro prádlo v podobě malé křižovatky trubek ve zdi, které směřují přímo do prádelny ve spodním patře. „Tento systém je dokonale funkční a velmi usnadňuje práci a šetří čas,“ pochvaluje si majitel.
Když se vize stane skutečností
Výstavba domu je vždy společným úsilím mnoha lidí, od majitelů, přes projektanty, designéry, až po řemeslníky. Právě kvalitní týmová práce a vzájemná důvěra jsou klíčové pro to, aby se vysněný dům stal skutečností bez kompromisů.
„Když se ohlédnu zpět na celou realizaci, musím s pokorou a vděčností poděkovat především Kamile Jabůrkové a Dominice Mužikové, které nás provázely každým krokem, od výběru materiálů až po hledání nejlepších řešení,“ říká Marcel Kotásek.
Technické údaje
Realizace stavby: 2022 - 2025
Zastavěná plocha: 300 m2
Užitná plocha: 365 m2
Obvodová konstrukce: vápenopískové zdivo, tl. 240 mm + zateplení
Střešní konstrukce: lepené dřevěné I profily
Vytápění: tepelné čerpadlo
Dodavatelé: