Domek je záměrně ze dvou posunutých částí. Chytrý nápad majitele nadchl

Žít v symbióze s přírodou nemusí zrovna znamenat nekomfortní alternativu bydlení. Příkladem je novostavba rodinného domu, který nedávno vyrostl na louce u lesa v obci nedaleko Plzně. Proč by stěží mohl stát jinde? Dokonale totiž vystihuje zdejší atmosféru a kvalitu místa, přizpůsobuje se jim tvarem a použitými materiály.

Rodinný dům s tvary venkovské archetypální architektury tvoří dvě pohledově odlišné, ale navzájem se podporující části.

„Vážíme si krásného místa, věříme, že jsme mu nijak neublížili. Hlavní myšlenkou od začátku bylo, nenarušit poklid, který se ve vás usadí, jakmile sem přijdete. Rozhlížíte se a podvědomě se usmíváte. Tento kout se nedá vylepšit, je zkrátka dokonalý. Chtěli jsme, aby s ním náš nový dům souzněl,“ říkají úvodem majitelé.

Protože mají už dospělé děti, chtěli si splnit sen o pěkném uživatelsky příjemném bydlení, které si naplno užijí. Před lety, když zakládali rodinu, jeden v této obci postavili. Získali tím pádem zkušenost a jasnou představu, čemu se vyhnout, co naopak požadovat, aby jim dům přinášel radost. Od první schůzky s architektem nad projektem až po nastěhování uběhlo tři a půl roku.

Kdo si počká…

O pozemku manželé dlouho věděli, a nakonec se jim jej podařilo koupit. Do té doby rodina žila na opačné straně obce. Bylo jim jasné, že získali originál a že tu zůstanou. Na ladění představy o budoucím domově potom měli dost času, protože uběhlo deset let, než se jim podařilo vše připravit na stavbu domu.

Vyhnout se chtěli negativním zkušenostem, které je potkaly před dvaceti lety. Tenkrát špatně zvolili architekta i prováděcí firmu. Ani nyní nešlo všechno hladce. Věděli, že pokud nechtějí katalogový dům, bez architekta se neobejdou. Toho pravého, stavbu dotáhl k jejich spokojenosti až do konce, našli na podruhé.

Možná nečekaný průhled domem do něj vnáší světlo i pocit prostoru.

„Nejdřív jsme oslovili známou architektonickou kancelář a několik měsíců jsme ladili návrh, v němž jediným naším požadavkem bylo, aby dům respektoval klidný netuctový kout. Oba jsme získali pocit, že výsledek tomu neodpovídá. Plány jsme srolovali, dali do šuplíku a přemýšleli, co s tím. V regionálním vysílání jsem náhodou zachytila pořad s architektem Janoutem. Zaujal nás přístupem k práci, i tím, jak upozorňoval investory, na co si dávat pozor. Zní to jako klišé, ale kromě toho, že je profesionálem, je slušný, poctivý, dobře se s ním komunikovalo,“ chválí majitelka spolupráci.

Slunce v pokoji i v duši

Pokud by někdo Lukáše Janouta nazval „srdcařem“, sedělo by to. Majitel studia Lukáš Janout Architects dává profesi i volný čas navíc. Před třemi lety založil instagramový profil delniq (koncová přesmyčka s IQ). Zábavnou formou ukazuje, co se na stavbách děje. Majitelům nejdříve představil koncept nepodsklepeného přízemního domu vyzděného z cihelných bloků. Vysvětlil, proč novostavbu tvoří dvě vzájemně posunuté budovy se sedlovými střechami.

„Napadlo mě, že by bylo pěkné, vidět les z obýváku, což ale vycházelo směrem na východ. Do jedné části domu s výhledem na les jsem umístil hlavní obytný prostor. Odsazením druhé jsem se vypořádal s otázkou, jak do místnosti dostat západní slunce. Vznikly tím dvě terasy, slunná a stinná, která přichází na řadu v horkých letních dnech. Zastínění na míru z kovové konstrukce časem porostou a zakryjí popínavé rostliny.“

Terasy achitekt Janout navrhl ze sibiřského modřínu.

Tepelnou pohodu uvnitř zajišťuje tepelné čerpadlo systému vzduch-voda a nainstalované podlahové topení. Obývacímu prostoru dodává teplo i venkovskou atmosféru akumulační krb fungující na principu kachlových kamen. Přestane-li se přikládat, pár hodin dál sálá.

Klíčové momenty

Realizace domu proběhla v režimu zakázky na klíč a Lukáš Janout ji autorsky dozoroval. V návrhu cílil i na bezbariérovost. S investory v rámci diskuzí ladil styl interiéru. Podle jejich představy neměl vyznít rustikálně, na druhou stranu ani příliš minimalisticky.

„Osobně tíhnu k jednoduchosti, ale v tomto případě jsem nemohl jít cestou čistě strohého stylu. Hledali jsme takové materiály a barvy, které by se majitelům líbily, zároveň zapadly do celkového konceptu interiéru. Když jsme vybírali koupelnu, ukazoval jsem ve vzorkovně sérii obkladů Betonico. Majitelce se už před tím líbila, ale obávala se výraznějšího dekoru. Pro představu jsem připravil vizualizace, v nichž jsem dekor (kromě vybraných stěn) použil i na podlahy. Návrh jsem měl hned odsouhlasený,“ prozrazuje spokojeně architekt.

A pokračuje: „Rozhodlo mimo jiné i to, že jde o výrobky české značky RAKO. Ta nabízí přijatelné ceny, rychlou dostupnost a jistotu, že za pár let budou (v případě potřeby) dlažba či obklady dostupné.“

„Domácí scéně’“dal přednost i při objednání dveří a oken. Zakázkově je dodali regionální výrobci. Na míru je podle autorského návrhu vyrobený vestavěný nábytek včetně kuchyňské linky. Tuzemské je i další vybavení, kupříkladu jídelní židle TON či designová svítidla z obchodu Profilighting. Architekt ocenil, že majitelé byli „disciplinovaní“. K návrhu přistoupili s úctou a z předešlého domova si přestěhovali jen pokojové květiny.

V koupelně použil architekt obklady i dlažbu z řady Betonico (RAKO).

Pravdivě především

Žádné imitace, jen přírodní materiály – jedna z důležitých podmínek se podle architekta pozitivně projevila na energii domu. Pohledové a funkční rozdělení stavby vymezují dva materiály obkladu na fasádě.

K lesu obrácenou část kryjí prkna ze sibiřského modřínu, tu směrem k vesnici kámen. Konkrétně se jedná o přírodní rulu v teplém odstínu Gold Brown. Obkládání bylo náročnější vzhledem k tomu, že kusy kamene mají jen jednu stranu přesně řezanou, zbylé nepravidelně štípané. Díky fasádě dům získal výraznou image.

Kromě toho použitím obkladu odpadla nutnost zateplení obvodového zdiva domu fungujícím v nízkoenergetickém standardu. Kontrast na fasádě se propsal i do konceptu interiéru, do dřevěného domu architekt umístil obývací pokoj otevřený do krovu, do kamenného intimní zónu s ložnicí, dvěma pokoji, koupelnou, saunou, technickou místnost.

Spokojení majitelé si pochvalují celek, velkorysý obytný prostor či citlivé použití dřeva v interiéru. V neposlední řadě se podařilo smysluplně oplotit pozemek prorostlý s krajinou. Horská ohrada (kombinace dřevěné půlkulatiny a pletiva) vymezila rodině soukromí zároveň prostředí nenarušila. „Velkým plusem je bezbariérové propojení vnitřku s krajinou, na zarámované výhledy se nemůžeme vynadívat,“ komentuje majitelka.