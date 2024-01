Dům si prohlédli i zevnitř a pak si nechali postavit stejný pro sebe

Nejlépe se vybírá z něčeho, co jste už měli možnost vidět v reálu, nikoli jen na papíře. Přesně to se stalo mladým manželům: během hledání inspirace pro svůj dům narazili na stavbu, která se jim líbila, a to včetně interiéru. Oslovili jejího autora a se svým rozhodnutím jsou velmi spokojeni.