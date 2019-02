Dům, jehož pomyslné srdce tvoří atrium. Je to druhý obývací pokoj

Autor Ing. arch. Luděk Rýzner * 1969 v Humpolci, absolvent ČVUT Praha. V letech 1994 až 1997 pracoval v Atelier Penta v Jihlavě jako vedoucí projektant, v roce 1999 zakládá vlastní ateliér. V roce 2002 vzniká jeho společnost OK Plan architekt, od roku 2006 se název mění na OK Plan Architects. Má za sebou řadu realizací, od rodinných domů až po výrobní haly, veřejné koupaliště, sportovně relaxační centrum, rekreační chaty či hotely. K 15. výročí založení studia se prezentoval úspěšnou výstavou své tvorby v New Yorku. Získal řadu ocenění v soutěži Grand prix architektů, nominaci na titul Stavba roku či několikrát ocenění Prestižní stavba Vysočiny nebo cenu Dům roku v soutěži časopisu Můj dům.