Do této vily si Carlo Ponti zval nejslavnější světové herce a režiséry

Carlo Ponti (1912 až 2007) žil v tomto úchvatném sídle už v 50. letech minulého století se svou první rodinou; míval zde spoustu hostů, kteří se zapsali do dějin kinematografie a jejichž filmy produkoval.

Klenby a stěny z obrovských tufových bloků jasně hovoří o dávné historii...

Mezi návštěvníky nechyběl snad nikdo ze slavných jmen filmového průmyslu, od režisérů Federica Felliniho, Vittoria de Sicy, Roberta Rosselliniho až po herce, jako byli Alberto Sordi či Silvana Mangano. Přijížděli sem i slavní hollywoodští herci, třeba Antony Quinn, Kirk Douglas a mnoho dalších, kteří zde trávili řadu dní.

Při cestě parkem si nikdo nedokázal představit, jaká historie se skrývá za zdmi vily. Najdete zde třeba místnost z římských dob se stěnami a klenbami z obrovských tufových bloků a mozaikovou podlahou s vyobrazením hlavy Medúzy.

Vila stojí na troskách lomu

V těchto místech se rozhodovalo o řadě slavných filmů.

Usedlost se skládá z dvoupodlažní hlavní vily s plochou přibližně 680 m2 a samostatné hospodářské budovy o rozloze 600 m2.

Hlavní budova byla postavena v 19. století na troskách čedičového lomu, v němž se už od roku 312 př. n. l. těžil materiál na nejslavnější římskou silnici Via Appia, známou také jako Regina Viarum (Královna cest). V 50. letech minulého století pak byla několikrát upravena a kompletně zrekonstruována.

Via Appia je pojmenovaná po cenzorovi jménem Appius Claudius Caesus, který začal s jejím budováním v roce 312 př. n. l.. Má bohatou a bouřlivou historii, v roce 71 př. n. l. podél ní bylo ukřižováno asi 6 000 zajatců po porážce Spartakova povstání.

Začínala za městskými hradbami Říma u městské brány Porta San Sebastiano a vedla v délce 195 km do města Capua v Kampánii, kde se napojovala na Via Latina. Později byla prodloužená až do do přístavu Brindisium, dnes Brindisi.

Nemovitost obklopuje staletý park o rozloze přibližně 1,5 hektaru se vzrostlými stromy a rozlehlými trávníky. V parku je také nádherný vyhřívaný bazén, garáž a několik samostatných apartmánů.

Jeden z přístupů do hlavní vily, ten na úrovni zahrady, vede do místnosti s betonovou klenbou a starořímskou mozaikovou podlahou. V tomto podlaží je také místnost s mozaikovou podlahou s vyobrazením Medúzy a tufovými stěnami a klenbami.

Do vily lze vstoupit i touto unikátní místností z římských dob s mozaikovou podlahou.

Do horního patra je možné se dostat po hlavním schodišti nebo výtahem, zde najdete pět ložnic s vlastními koupelnami a knihovnu, kterou stylově zakončuje romantická zimní zahrada.