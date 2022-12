Režisérka „Četníků“ Moskalyková si k režii přidala v USA i stavařinu

Pavlína Moskalyková Dvaašedesátiletá filmařka se proslavila především televizními seriály a filmy. Patří k nim například Četnické humoresky, Dobrodružství kriminalistiky atd. Narodila se 1. ledna 1960, absolvovala anglickou základní školu, kde jejími spolužáky byli třeba Marek Eben či Veronika Žilková. Bez vědomí otce se přihlásila na FAMU, obor režie. Krátce po revoluci zavítala do Hollywoodu, kde se seznámila se svým budoucím manželem, uměleckým agentem Mattewem Solo, s nímž má dvě dcery . V Americe nezahálela. Režírovala filmy jako Visions of America, Babies for babies a další. Uspěla i jako developerka nemovitostí v exkluzivních čtvrtích Los Angeles.