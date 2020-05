Bohatství není číslo. Může to být i místo, kde se dobře žije

Skloubit to nejlepší z života v metropoli a na venkově. A se všemi radostmi moderního života. To je cíl rezidenčního projektu Oaks Prague, který vyrůstá v Nebřenicích. Jeho tvůrci skloňují sousloví radost ze života na všechny způsoby. Jako by se snažili naznačit, že bohatství není jen číslo, ale třeba místo, kde obyvatelům bude dobře. Kde to dýchá energií, kterou objevili již naši předci. A moderní designéři dokázali využít genia loci a navrhli bydlení hodné třetího tisíciletí v nízkoenergetických pasivních domech.



Výjimečné souznění města a venkova

Oaks Prague je lemováno jiskřivými greeny golfového hřiště, které má jako jediné licenci PGA National Czech Republic. Tato oáza klidu se nachází jen 20 minut jízdy z centra Prahy a je zasazena do malebné středočeské krajiny.

V současné době zde vyrůstají komorní bytové a rodinné domy. Koncem roku 2019 byla zahájena výstavba bytového domu navrženého newyorským architektonickým studiem RM&PA. Bytový dům je umístěn podél golfového hřiště. Exkluzivní design, překrásné výhledy na golf a okolní lesy, vlastní recepce, fitness či místnost na masáže a jógu, to vše nabízí bytové domy. Osobní schůzku nebo prohlídku Oaks Prague si můžete zajistit už dnes prostřednictvím webových stránek či telefonicky na čísle +420 702 260 000.

V srdci golfového hřiště, na konci dubové aleje, stojí bývalé lovecké sídlo rodiny von Schüttelsberg. Klasicistní zámeček právě prochází rekonstrukcí. Jeho přízemí se změní na golfový klub.

Letos v dubnu Oaks Prague ještě odstartoval golfovou sezonu na devíti jamkách. Kompletní 18jamkové hřiště bude dokončeno během léta a na podzim slavnostně zahájen jeho provoz. Architekt Kyle Phillips vnesl do designu svůj rukopis a navrhl prvotřídní hřiště zasazené do překrásné středočeské přírody. Hřiště se honosí licenci PGA National. Mimochodem, právě teď, v době vynucené koronavirové pauzy, zde trénuje nejlepší česká golfistka Klára Spilková.



Do projektu se zapojila celá řada architektů. V nabídce bytů naleznete atraktivní byty od architektů Chapman Taylor, jejichž bytové domy tvoří srdce městečka Oaks. Společný dvůr bytových domů vzniká v líbivých přírodních materiálech a navrhlo ho architektonické studio John Thompson. V zástavbě budou také řadové domy s atriem a privátní zahradou od architektů studia McGarry-Moon.

„Žádné řádky nevystihnou svůdnou atmosféru místa, které se může stát vaším domovem. Upravili jsme pro vás devět kilometrů lesních stezek, pročistili lesy a zrevitalizovali okolní rybníky. Přijeďte se do Oaks Prague podívat. Ať už se rozhodnete zajet do Oaks Prague na kole, vyběhnout do lesa nebo jen na výlet s rodinou, určitě zde strávíte příjemný den. Jste srdečně vítáni,“ vzkazují tvůrci rezidenčního projektu.