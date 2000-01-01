náhledy
Rezidence Westminster v torontské čtvrti High Park-Swansea je moderní reinterpretací tradičních edwardiánských domů se sedlovou střechou. Studio Batay-Csorba Architects vytvořilo i působivý interiér, v němž použilo kombinaci materiálů ve světlých i tmavých tónech, které se střídají ve velkých, dobře osvětlených prostorách.
Autor: Doublespace Photography
Vstup do domu. Spodní část domu pokrývají podlouhlé černé cihly v římském stylu.
Autor: Doublespace Photography
Rezidence se rozkládá na ploše 325 metrů čtverečních ve dvou podlažích a zahrnuje obývací pokoj, jídelnu, kuchyň, čtyři ložnice, čtyři koupelny a různé společné a úložné prostory.
Autor: Doublespace Photography
HS portál umožňuje přímý výstup na zahradu.
Autor: Doublespace Photography
Velkoformátové zasklení propojuje interiér s exteriérem.
Autor: Doublespace Photography
Těžkou naddimenzovanou trojúhelníkovou střechu zdobí břidlicově zbarvené terakotové tašky a dva vysoké pravoúhlé vikýře na východní a západní straně.
Autor: Doublespace Photography
Měkké textilie a látky společně s nádhernou dřevěnou podlahou dodávají interiéru teplo.
Autor: Doublespace Photography
Měkké textilie a látky společně s nádhernou dřevěnou podlahou dodávají interiéru teplo.
Autor: Doublespace Photography
V kuchyni vytvářejí baterie CEA z kolekce Giotto Plus v saténovém provedení pozoruhodný barevný kontrast s tmavými stěnami a nábytkem z mořeného ořechu, doplněný travertinovou pracovní deskou.
Autor: Doublespace Photography
V kuchyni vytvářejí baterie CEA z kolekce Giotto Plus v saténovém provedení pozoruhodný barevný kontrast s nábytkem z mořeného ořechu a travertinovou deskou s dřezem.
Autor: Doublespace Photography
Travertin použili architekti také na obklady stěn a nábytek ve všech koupelnách.
Autor: Doublespace Photography
Baterie je z koupelnové kolekce Giotto.
Autor: Doublespace Photography
Travertin použili architekti také na obklady stěn a nábytek v koupelnách.
Autor: Doublespace Photography
U vany je použitá nástěnná termostatická vanová baterie s uzavíracím ventilem a volně stojícím výtokem z nerezové oceli AISI 316L s povrchovou úpravou Black Diamond satin.
Autor: Doublespace Photography
Působivý interiér představuje kombinaci materiálů v světlých i tmavých tónech, které se střídají v prostorných, dobře osvětlených prostorách.
Autor: Doublespace Photography
Působivý interiér představuje kombinaci materiálů v světlých i tmavých tónech.
Autor: Doublespace Photography