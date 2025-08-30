Z číšníka z Moravy je dnes vyhledávaný designér v Los Angeles

Ája Bufka
Pro nemovitost TerraLume si architekti a designéři našli inspiraci v charakteru samotného Malibu. Na projektu se podílel i Lukas Ruzbasan ze společnosti CLR Design Group, uznávaný designér pocházející z Moravy, který do USA přijel v roce 2000.
Celkový pohled na rezidenci

Celkový pohled na rezidenci | foto: Ája Bufka

Výstavba domu včetně dokončení interiérů a zahrady trvala tři roky.
Kolem bazénu jsou velké terasy určené k odpočinku a relaxaci.
Venkovní posezení na terase s dřevěnou podlahou
Výhled na bazén přes terasu u domu
28 fotografií

Umístění elegantního domu v Little Dume, „super výjimečném koutku“ umělecké komunity, je neuvěřitelně soukromé, obklopené přírodou. Co jej dělá navíc magickým, je kreativní energie této čtvrti. Je plná hudebníků, umělců a kulturních ikon, jako jsou legendy Bob Dylan nebo Barbra Streisandová.

Na interiérech a vybavení pracoval i rodák z Karviné Lukas Ruzbasan, který vystudoval učební obor číšník s maturitou a do USA odjel jako mladík v roce 2000 s představou, že zde s přítelkyní stráví dva či tři týdny a pak se vrátí zpět, do hotelu ve Špindlerově mlýně, kde pracoval. Nakonec bylo vše jinak.

Tři roky práce

TerraLume je nejnovější mistrovský projekt, který navrhl Doug Burdge z architektonického studia Burdge Architects a Charles Kotliar s Lukasem Ruzbasanem ze společnosti CLR Design Group, kteří se postarali o interiéry a venkovní vybavení. Dokončit stavbu a interiéry včetně zahrady trvalo téměř tři roky.

Češi si postavili v Malibu luxusní vilu, s povolením museli pomoc právníci

Nádherná rezidence o rozloze 765 m2 s šesti ložnicemi a osmi koupelnami se rozkládá na více než 9 000 m2 pozemku s úchvatným panoramatickým výhledem na oceán.

Vila je harmonickým propojením moderního designu a materiálů. Vyznačuje se betonovými stěnami, zdobenými kamennými povrchy, dřevěným obložením a posuvnými skleněnými stěnami, které propojují vnitřní a venkovní bydlení. Výhledy na každém kroku zdůrazňují legendární západy slunce v Malibu.

Vstup do budovy je přes klidnou lagunu kolem vodopádů a okrasných krbů k velkolepým měděným otočným dveřím o rozměrech 2,6×3,5 m. Otevírají se automaticky bez kliky na čidlo do haly s dvojitou výškou stropu. Každý detail byl vybraný pro své umělecké zpracování: ručně vyrobené lustry i dřevěné žaluzie, leptané měděné stěny a italská kuchyň na míru.

Dům v Malibu okouzlil filmaře i známou herečku Lindsay Lohan

Relax uvnitř i venku

Plovoucí schodiště vede do soukromého horního patra, kde je „opulentní“ hlavní apartmá se dvěma krby, koupelna inspirovaná lázněmi s ručně vyřezávanými mramorovými umyvadly, sochařská kamenná vanička a parní sprcha, která lemuje nezapomenutelné výhledy na oceán.

Venkovní vybavení konkuruje prvotřídním resortům. Patří k němu krytá venkovní kuchyň s barem, bazén s délkou 21 m a vířivka, samostatný domek pro hosty, fitness studio se saunou a uzavřené parkoviště až pro 20 vozidel. Součástí je i soukromý přístup na pláž Little Dume Beach prostřednictvím prestižního klíče od pláže Riviera III.

Jak si představují luxusní bydlení v LA: bazén velký jako malý pozemek

Lukas Ruzbasan

Uznávaný designér pochází z Moravy. Design přitom v Česku nestudoval, je absolventem hotelové školy, obor číšník s maturitou! V Kalifornii vystřídal od roku 2000 několik zaměstnání, než byl v roce 2004 přijatý do společnosti Interior Illusions jako asistent. Rychle se vypracoval na vedoucího její divize Staging and Design, kde si získal rozsáhlou klientelu.

Během pouhých několika let Ruzbasan (neboli Lukáš Ruzbasan) vybudoval jedno z nejlepších firemních oddělení zabývajících se ukázkovými interiéry.

V roce 2015 se designér spojil s realitním developerem Charlesem Kotliarem. Společně založili architektonickou a designérskou firmu CLR Design Group, která přinesla jejich charakteristické prvky do luxusních projektů. Běžně navrhují a zařizují interiéry domů, jejichž cena se pohybuje kolem 50 až 70 milionů dolarů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavný návrhář žije v nádherném bytě se zahradou na pražských Vinohradech

Je to už dva roky, co se fashion designer Miroslav Bárta, stojící za projektem BeCharity bazar, který připravují s Bárou Nesvadbovou, přestěhoval do nádherné vilové čtvrti pražských Vinohrad a...

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...

Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin

Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského...

Palác Dunaj v Praze opět ožívá. Prohlédněte si unikátní retro fotografie

Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské...

Z depresivního domu je prosluněné bydlení v srdci krásného Kokořínska

Velkorysý víkendový dům v CHKO Kokořínsko se stal druhým domovem pražské rodiny. Majitelé si dopřáli ve 200 let starém domě nejen kompletní zázemí, ale také malé wellness s cedrovou saunou. Za...

Z číšníka z Moravy je dnes vyhledávaný designér v Los Angeles

Pro nemovitost TerraLume si architekti a designéři našli inspiraci v charakteru samotného Malibu. Na projektu se podílel i Lukas Ruzbasan ze společnosti CLR Design Group, uznávaný designér...

30. srpna 2025

Loos v Nedvědici. Se jménem slavného architekta je pod Pernštejnem spojená záhada

Před dvěma týdny jsme pobývali v centru Prahy, dnes v rámci letních toulek zamíříme na venkov. A při pátrání po zajímavých stavbách na našem území se podíváme až na Moravu.

29. srpna 2025  13:02

Palác Dunaj v Praze opět ožívá. Prohlédněte si unikátní retro fotografie

Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské...

29. srpna 2025

Do bytu na Smíchově skoro nepřijde slunce, designérka ho nahradila zlatem

Byt 1+1 v činžovním domě na pražském Smíchově prošel časově náročnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů byl důraz na použití historických prvků i materiálů. Motto majitelů bylo totiž dané: „I když věc už...

29. srpna 2025

Z depresivního domu je prosluněné bydlení v srdci krásného Kokořínska

Velkorysý víkendový dům v CHKO Kokořínsko se stal druhým domovem pražské rodiny. Majitelé si dopřáli ve 200 let starém domě nejen kompletní zázemí, ale také malé wellness s cedrovou saunou. Za...

28. srpna 2025

Nejdražší evropská nemovitost vypadá jako hromada růžových bublin

Nejdražší evropská nemovitost je opět na prodej, a to za 305 milionů liber. Dům po slavném návrháři Pierru Cardinovi, který zemřel v roce 2020, navrhl maďarský architekt Antti Lovaq pro francouzského...

28. srpna 2025

Past na zákazníky, to jsou hliníkové obložky na stará dřevěná okna

Pozor! Vlastníci starších dřevěných oken ve svých bytech a domech se stále častěji setkávají s „výhodnou“ nabídkou, a to záchranou starých dřevěných oken pomocí montáže dodatečné hliníkové obložky....

27. srpna 2025

Slavný návrhář žije v nádherném bytě se zahradou na pražských Vinohradech

Je to už dva roky, co se fashion designer Miroslav Bárta, stojící za projektem BeCharity bazar, který připravují s Bárou Nesvadbovou, přestěhoval do nádherné vilové čtvrti pražských Vinohrad a...

27. srpna 2025

Levné bydlení u moře. Češi se vrhli na Albánii, Černou Horu i Bulharsko

Hledáte cenově dostupnou nemovitost v blízkém zahraničí? Poohlédněte se po nyní velmi oblíbené Albánii. V nabídce je i Černá Hora, Bulharsko a nechybí tradiční, ale již dražší Chorvatsko a Španělsko....

26. srpna 2025

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...

26. srpna 2025

Garsonka za 65 tisíc měsíčně. Ložnice? Hledejte ji ve skříni nad televizí

V Londýně je k pronájmu garsonka za 2 295 liber, v přepočtu 65 tisíc korun. A to bez poplatků. Byt však má menší problém. Postel je totiž ukrytá ve skříňce nad jídelním stolem a televizí.

25. srpna 2025

Splněným snem pro tříčlennou rodinu se stal dům plný světla a prostoru

Ideální situace pro toho, kdo navrhuje interiér, je možnost být už u zrodu projektové dokumentace. Toto štěstí měla Ing. Lucie Džama, která měla navrhnout interiér domu nedaleko Prahy pro tříčlennou...

25. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.