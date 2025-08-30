Umístění elegantního domu v Little Dume, „super výjimečném koutku“ umělecké komunity, je neuvěřitelně soukromé, obklopené přírodou. Co jej dělá navíc magickým, je kreativní energie této čtvrti. Je plná hudebníků, umělců a kulturních ikon, jako jsou legendy Bob Dylan nebo Barbra Streisandová.
Na interiérech a vybavení pracoval i rodák z Karviné Lukas Ruzbasan, který vystudoval učební obor číšník s maturitou a do USA odjel jako mladík v roce 2000 s představou, že zde s přítelkyní stráví dva či tři týdny a pak se vrátí zpět, do hotelu ve Špindlerově mlýně, kde pracoval. Nakonec bylo vše jinak.
Tři roky práce
TerraLume je nejnovější mistrovský projekt, který navrhl Doug Burdge z architektonického studia Burdge Architects a Charles Kotliar s Lukasem Ruzbasanem ze společnosti CLR Design Group, kteří se postarali o interiéry a venkovní vybavení. Dokončit stavbu a interiéry včetně zahrady trvalo téměř tři roky.
Nádherná rezidence o rozloze 765 m2 s šesti ložnicemi a osmi koupelnami se rozkládá na více než 9 000 m2 pozemku s úchvatným panoramatickým výhledem na oceán.
Vila je harmonickým propojením moderního designu a materiálů. Vyznačuje se betonovými stěnami, zdobenými kamennými povrchy, dřevěným obložením a posuvnými skleněnými stěnami, které propojují vnitřní a venkovní bydlení. Výhledy na každém kroku zdůrazňují legendární západy slunce v Malibu.
Vstup do budovy je přes klidnou lagunu kolem vodopádů a okrasných krbů k velkolepým měděným otočným dveřím o rozměrech 2,6×3,5 m. Otevírají se automaticky bez kliky na čidlo do haly s dvojitou výškou stropu. Každý detail byl vybraný pro své umělecké zpracování: ručně vyrobené lustry i dřevěné žaluzie, leptané měděné stěny a italská kuchyň na míru.
Relax uvnitř i venku
Plovoucí schodiště vede do soukromého horního patra, kde je „opulentní“ hlavní apartmá se dvěma krby, koupelna inspirovaná lázněmi s ručně vyřezávanými mramorovými umyvadly, sochařská kamenná vanička a parní sprcha, která lemuje nezapomenutelné výhledy na oceán.
Venkovní vybavení konkuruje prvotřídním resortům. Patří k němu krytá venkovní kuchyň s barem, bazén s délkou 21 m a vířivka, samostatný domek pro hosty, fitness studio se saunou a uzavřené parkoviště až pro 20 vozidel. Součástí je i soukromý přístup na pláž Little Dume Beach prostřednictvím prestižního klíče od pláže Riviera III.
Lukas Ruzbasan
Uznávaný designér pochází z Moravy. Design přitom v Česku nestudoval, je absolventem hotelové školy, obor číšník s maturitou! V Kalifornii vystřídal od roku 2000 několik zaměstnání, než byl v roce 2004 přijatý do společnosti Interior Illusions jako asistent. Rychle se vypracoval na vedoucího její divize Staging and Design, kde si získal rozsáhlou klientelu.
Během pouhých několika let Ruzbasan (neboli Lukáš Ruzbasan) vybudoval jedno z nejlepších firemních oddělení zabývajících se ukázkovými interiéry.
V roce 2015 se designér spojil s realitním developerem Charlesem Kotliarem. Společně založili architektonickou a designérskou firmu CLR Design Group, která přinesla jejich charakteristické prvky do luxusních projektů. Běžně navrhují a zařizují interiéry domů, jejichž cena se pohybuje kolem 50 až 70 milionů dolarů.