V podlahách se vrací padesát i sto let staré dekory. Retro je věčné

Do barevného flirtu s minulostí se pustila jako první švédská značka Kährs s novou kolekcí třívrstvých dřevěných podlah Beyond Retro. Ta vznikla v návaznosti na osmdesátileté výročí, kdy byl společnosti udělen patent na vícevrstvou konstrukci dřevěných krytin.

1960: Dekor Charcoal Light – moření do tmavě hnědého odstínu v kombinaci s rustikálností dřeviny přináší jedinečný dekor s povrchovou úpravou v ultramatném laku.

Šest nostalgických dekorů by podle tvůrců našlo dvojníky v letech minulých, od třicátých let až po ta devadesátá. Autoři mohli dokonce sáhnout ještě hlouběji, historie největší evropské firmy na výrobu dřevěných podlah totiž začala už před sto padesáti roky.

Dřevo zůstává, technologie se mění

Dřevěné podlahy najdeme v historických budovách, na zámcích i v činžovních domech stejně jako v současných stavbách, ale jejich konstrukce je už výrazně jiná.

Jedním z prvních patentů ve výrobě dřevěných podlah je právě jejich vícevrstvá konstrukce, která znamenala pro vývoj podlah z tohoto materiálu mnohé: vícevrstvé krytiny jsou na rozdíl od klasického masivního dřeva tvarově i rozměrově stabilnější při změnách teplot a vlhkosti, což umožňuje jejich pokládku plovoucím způsobem i pokládku na podlahové topení.

A samozřejmě je to způsob výroby šetrnější k přírodě, protože takzvaná výtěžnost ušlechtilých stromů je u vícevrstvých krytin násobně vyšší než u podlah z masivního dřeva.

Výročí technologického patentu uctil Kährs v designové rovině, a to kolekcí Beyond Retro s přírodními, klidnými dekory, které by se uplatnily v interiérech let minulých i těch současných.

„Nová kolekce má dva výrazné benefity, prvním je jednoznačně povrch s ultramatným lakem, který považuji za nejhezčí povrch současnosti. Nechává totiž více vyniknout kráse dřeva, nepotlačuje ji na rozdíl od saténových a lesklých laků, které v moderních prosklených, a tedy výrazně prosvětlených interiérech mohou odleskem ovlivnit vizuální dojem z podlah,“ vysvětluje Aleš Viktorin ze společnosti Kratochvil parket profi.

Dekor Loft White se nechal inspirovat rokem 1920: šedé tóny a barevné moření je použité jen lehce na povrchu podlahy, aby vynikla rustikální přirozenost dřeva se všemi jeho „nedokonalostmi“, a to i díky ultramatnému laku.

Lidé podle něj chtějí matný povrch, který by vypadal jako olej, ale zároveň se nikdo o takovou podlahu nechce náročně starat jako o podlahu olejovanou, což znamená pravidelné přeolejování apod. „Ultramatný lak takovou údržbu nevyžaduje, přitom vypadá jako olej,“ objasňuje Aleš Viktorin.

A přidává i druhý benefit nové retro kolekce: „Druhou výhodou je variabilita formátu – každý dekor je v nabídce v 1-lamele a zároveň v 3-lamele, tedy v menším parketovém formátu, což u jiných kolekcí nebývá zvykem.“

Toto dvojí provedení umožňuje kombinaci jednoho dekoru v různě velkých místnostech. Například do hlavního obývacího prostoru si lidé zvolí 1-lamelu a třeba do malých dětských pokojů, kde 1-lamela nedává smysl, použijí formát s 3-lamelou při zachování stejného dekoru.

„Když pak mezi místnostmi otevřou dveře, nabídne se jim barevně navazující podlaha, bez rušivých dekorových odchylek,“ hodnotí novou kolekci Viktorin.

Podlahy s retro dekory ocení nejen ti, kteří se pustí do rekonstrukce bytů v domech z minulého století, kde už nešly původní dřevěné podlahy zachránit ani náročnou repasí, ale i milovníci nadčasového stylu.

Retro kolekce s dekorem Urban Brown našla inspiraci v letech 1960 až 1970. Jemné zbarvení podlahy, ve kterém vynikají suky a praskliny dřeva, je zcela přirozené a navozuje hřejivou atmosféru v interiéru. Opět s povrchovou úpravou v ultra matném laku, v 3-lamelovém provedení (foto vlevo) a v 1-lamelovém (foto vpravo).

Retro vzory se zatím nejvíc uplatňovaly u dlažeb, které často představují dokonalé repliky původních vzorů jak cementových, tak keramických dlaždic, případně se tyto dekory používají i na vinylové nebo PVC podlahy. Retro vzory u dřevěných podlah však vždy představují originál.