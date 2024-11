Z nudné dřevostavby je po rekonstrukci fantastický dům plný světla

Nová fasáda ze svislých borovicových prken svou přirozenou barvou (namísto původního červenohnědého nátěru à la ořech) více ladí s lesním a relaxačním charakterem okolí, který si osada dodnes udržuje. V kombinaci s pásem oken, který dům opticky snížil, pak výrazně vylepšila proporce objektu a z kostky se stanovou střechou ve stínu stromů vystoupila na výsluní parádní dřevostavba.

Původní vzhled dřevostavby

Více než kosmetické změny navrhla architektka Tereza Čudová Ajmová i v interiéru, který viděla otevřenější, prosvětlenější a ve střízlivých neutrálních barvách (bílá, šedá, šedobéžová), s akcenty v podobě antracitových rámů hliníkových oken či zelené kuchyňské linky, která tak barvou ctí přírodní linku celé rekonstrukce.

Náročná rekonstrukce

„Byla jsem velmi překvapená, když jsem jako podklady k rekonstrukci domu od klienta obdržela výkresy v němčině. Šlo totiž o katalogový německý projekt, omítanou dřevostavbu Luxhaus Toscana,“ neskrývá své tehdejší překvapení architektka Tereza Čudová Ajmová.

A další hned následovalo: „Toto byla má první rekonstrukce dřevostavby sestavené z provázaných dřevěných panelů. Netušila jsem, jak je technologicky náročné provádět jakékoliv úpravy oproti úpravám cihlových domů. Tam můžete libovolně ubourat téměř cokoliv, samozřejmě s ohledem na statiku, ale tady to i při drobné úpravě končilo rozebráním celého panelu,“ vzpomíná architekta. Její slova potvrzuje opěrný sloupek s ocelovým nosníkem, který nahradil příčku v obývacím pokoji.

Dominantou exteriéru je pásové okno v patře

Půdorysně zůstal dům téměř nedotčený, jen se zvětšovala okna. Dřevěné výplně mezi nimi zmizely, aby mohl být pod střechou vytvořen plynulý pás hliníkových oken bez rušivého členění.

„Původní dřevěná okna nahradily hliníkové profily v antracitovém odstínu. Hliník jsme vybrali kvůli tepelně izolačním vlastnostem a odolnosti, celkově vycházel lépe než dřevěná okna,“ zdůvodňuje volbu profilů architektka.

Vylepšené zateplení spolu s izolačními trojskly posunulo domek výše i v energetické úspornosti, a to téměř na úroveň pasivního domu. „Tvarově jsme dům neupravovali. Střecha je původní, ale fasády jsou zcela nové. Zmizela šedá omítka a dům byl obložen prkny z thermo borovice se svislou orientací. Fasáda je rozdělena na několik polí ve kterých se střídá různá profilace a rozestup prken,“ popisuje autorka.

„Dominantou exteriéru je pásové okno v patře, které ,obtéká’ dům ze tří světových stran,“ navazuje na architektku Roman Novotný z realizační firmy Dafe-Plast Vlašim.

v zimě se baldachýny nad terasou odsunou, aby obývacímu pokoji neubíraly rekonstrukcí získané denní světlo.

„Na severní straně domu je pásové okno přerušeno, aby zde mohla být umístěna další dominanta, a to prosklení schodiště s dvoukřídlými vedlejšími dveřmi, kterými je přístupný úložný prostor pod schody. Sestava oken kopíruje šířku dveří a stoupá z přízemí až do celé výšky prvního patra, je vysoká více než pět metrů,“ popisuje Roman Novotný.

Jižní strana domu má dvě rozměrově stejné prosklené plochy v přízemí a také v patře (4,4 × 2,1 m). „Vzhledem k tomu, že jde o dřevostavbu, je otvor dělený nosnými sloupky na třetiny, proto byla v přízemí i v patře zvolena sestava balkonových dveří Schüco ADS 75.SI+,“ doplňuje zástupce realizační firmy.

Více světla i díky odlehčenému schodišti

Filozofie architekty, že „interiér dělá světlo“, se propsala nejen do větších oken, ale i do designu interiéru. „Záměrem bylo vytvořit co nejprosvětlenější dům, ale zachovat všechny okolní vzrostlé stromy, které sice částečně brání přístupu přirozeného denního světla, ale dodávají pozemku neobyčejnou atmosféru,“ popisuje architektka Čudová Ajmová.

Původní interiér byl tmavý, stejně jako fasáda laděný do červenohnědého tmavého ořechu, proto zvětšila okna, zjednodušila jejich členění, aby ubyly masivní sloupky a nově vybavila interiér světlými prvky a materiály.

Součástí obývacího pokoje se po odstranění příčky stalo i schodiště. Na dřevěných stupních lze i sedět.

„Pokládali jsme nové dubové podlahy, spíše čistší dekor s malým množstvím suků, nové bezobložkové dveře jsou světlounce šedé, stěny bílé. Ladili jsme dům s okolní přírodou jak zvenčí fasádou z thermo borovice, tak i v interiéru nábytkem. Na motiv přírody odkazuje i zelená kuchyňská linka,“ pokračuje architektka.

Dubová podlaha obývacího pokoje přechází do několika dřevěných stupňů schodiště, kde lze i posedět nebo umístit květinovou dekoraci. A na toto kaskádovité pódium navazuje subtilní, laserem vyřezávané bílé ocelové schodiště, které uvolnilo cestu světlu zvenčí, prostřednictvím již zmíněného pětimetrového okna.

„V přízemí jsme prostor více otevřeli, součástí obývacího pokoje se po odstranění příčky stalo i schodiště. Když dnes tedy vejdete do domu, nevidíte proti sobě stěnu jako dříve, ale vidíte protilehlým oknem ven, do přírody. Benefitem tohoto průhledu je i více světla v interiéru,“ popisuje proměnu Tereza Čudová Ajmová.

Na motiv přírody odkazuje i zelená kuchyňská linka. Na podlaze je praktické terazzo.

„Schodiště bylo připraveno na dílně do jednotlivých dílů, které se na stavbě sestavily a sešroubovaly jako skládačka, protože jde o dřevostavbu, netroufli jsme si ocelové části svařovat. Původní masivní schodiště oknu stínilo, navíc prostor pod ním nebyl využitý. To jsme změnili. Pustili jsme do interiéru přirozené světlo, vytvořili úložný prostor přístupný zvenčí domu a na dřevěných stupních se dá spočinout. Není to jen hluchý prostor, kam si sedá prach,“ objasňuje autorka proměny.

Pojícím prvkem mezi přízemím a patrem je nejen schodiště, ale patra jsou propojena i designově, a to keramickou dlažbou s dekorem terazzo, která tvoří podlahy kuchyně a zádveří v přízemí i nahoře v koupelnách, kde bylo terazzo vytaženo i na stěnu sprchového koutu či vytvořilo obklad vany.

Samozřejmostí jsou i zde hladké světlé interiéry. Levá půlka patra byla koncipována pro rodiče (ložnice, šatna, koupelna) a pravá půlka je královstvím pro děti (dva pokoje se společnou koupelnou).

Výrazného zvětšení na celou šíři domu se dočkala terasa, stíněná shrnovacími textilními baldachýny vloženými do rastru z dřevěných trámů. Zatímco v létě baldachýny efektivně odstíní sluneční paprsky, v zimě se odsunou, aby obývacímu pokoji neubíraly rekonstrukcí získané denní světlo.

Jeden z dětských pokojů