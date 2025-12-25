1 Nejdražší dům na českém trhu v roce 2025
Vítězem neboli nejdražším domem na trhu se v letošním roce stala vila v pražské Bubenči, která je proslulá sídly velvyslanců. I tento dům byl původně ambasádou. Nyní je na prodej za neuvěřitelných 480 milionů. Dostanete za to ovšem 1 200 m² užitné plochy a stejně tak velký pozemek.
Stavba, kterou si v letech 1907 až 1908 jako vlastní sídlo vybudoval stavitel Bohumil Král podle návrhu architekta Josefa Bertla v historizujícím eklektickém duchu se secesními prvky, má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Kromě schodiště propojuje jednotlivá patra domu osobní výtah, nechybí ani patnáct metrů dlouhý bazén se dvěma saunami.