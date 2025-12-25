Nejdražší byt či dům, ale také nejkrásnější bydlení v roce 2025. Podívejte se

Obvykle nás fascinují výkony sportovců, kdo běžel nejrychleji, kdo skočil nejdál. Ale i v oblasti realit se objevují „nej“, zejména když jde o nejdražší dům či byt na trhu. Takové nemohou chybět ani mezi realitními zajímavostmi roku 2025.
1 Nejdražší dům na českém trhu v roce 2025

Nejdražší dům:: vilu v Bubenči si nechal v letech 1907 až 1908 jako vlastní sídlo vybudoval stavitel Bohumil Král podle návrhu architekta Josefa Bertla.

Vítězem neboli nejdražším domem na trhu se v letošním roce stala vila v pražské Bubenči, která je proslulá sídly velvyslanců. I tento dům byl původně ambasádou. Nyní je na prodej za neuvěřitelných 480 milionů. Dostanete za to ovšem 1 200 m² užitné plochy a stejně tak velký pozemek.

Stavba, kterou si v letech 1907 až 1908 jako vlastní sídlo vybudoval stavitel Bohumil Král podle návrhu architekta Josefa Bertla v historizujícím eklektickém duchu se secesními prvky, má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Kromě schodiště propojuje jednotlivá patra domu osobní výtah, nechybí ani patnáct metrů dlouhý bazén se dvěma saunami.

Nejdražší dům: vilu v Bubenči si nechal v letech 1907 až 1908 jako vlastní sídlo vybudoval stavitel Bohumil Král podle návrhu architekta Josefa Bertla.
Nejdražší dům:: vilu v Bubenči si nechal v letech 1907 až 1908 jako vlastní sídlo vybudoval stavitel Bohumil Král podle návrhu architekta Josefa Bertla.
Dům s nejdražším bytem najdete nedaleko Betlémského náměstí.
Nejkrásnější dům: protáhlá silueta domu kopíruje linii buků uprostřed pozemku, končí u terénního zlomu a otevírá se proskleným štítem do krajiny.
19. prosince 2025

