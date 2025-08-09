Český herec se v Americe proslavil i jako politik na Divokém západu

Málo se ví, že západní údolí San Fernando proslavil český herec František „Franz“ Lederer. Oblast se stala ve 20. století sídlem Charlese Mansona a jeho gangu Rodina. Proslavili se vraždou herečky Sharon Tate v osmém měsíci těhotenství. Okolí se stalo i dějištěm filmu Tenkrát v Hollywoodu, který režíroval Quentin Tarantino.
Hlavní ložnice

Hlavní ložnice | foto: Ája Bufka

Druhá ložnice
Koupelna s vanou na nožkách
Jídelna na ranči
Obývací pokoj, kde nesmí chybět krb.
34 fotografií

František Lederer se prosadil jako herec, ale působil také jako komisař pro rekreaci a parky města Los Angeles, za své úsilí o zkrášlování města získal ocenění. Stal se dokonce čestným starostou Canoga Park, byl aktivistou v místních občanských záležitostech, filantropii a politice.

Ledererova rodina vlastní dodnes v San Bernardu řadu nemovitostí včetně úchvatného ranče, který stojí na pozemku s plochou 32 380 m2. Ranč umožňuje i dnes nasát atmosféru Divokého západu. Je orámován mohutnými pískovcovými balvany, vzrostlými stromy, tajnými stezkami a úchvatným výhledem na údolí San Fernando.

Ranč jako z Divokého západu

K rezidenci stoupá dlouhá soukromá příjezdová cesta, která vede kolem klidných vodních pramínků a malebných vyhlídkových míst, jež dodávají nemovitosti klid, zatímco přírodní skalní útvary nabízejí naprosté soukromí.

Tenkrát v Hollywoodu: v domě po mrtvých natáčet nemohli, je zbouraný

Budova s odhalenými trámy uvnitř má dvě poschodí, která se vyznačují čistými liniemi, terasami po celém obvodu a dveřmi vyrobenými na zakázku od podlahy ke stropu, které zaplavují dům přirozeným světlem. Uvnitř jsou nádherné dřevěné podlahy z recyklovaného dřeva, které dodávají domu teplo i charakter.

Zrekonstruovaná kuchyň je vybavena spotřebiči Viking a Fisher & Paykel a vestavěnými úložnými prostory, zejména však velkým kuchyňským ostrůvkem.

Hlavní apartmá v patře zabírá jedno křídlo s krbem, má prosklené stěny a koupelnu s vanou na nožičkách. Hned vedle ní je druhá koupelna ve tvaru písmena A s výhledem na okolní skály, zatímco sluncem zalitá kancelář a obývací pokoj se otevírají na rozlehlé terasy.

Mezi jezdecké vybavení ranče patří ohrady s pískem, seník, mycí stojan pro zvířata a místnost pro jezdecké potřeby včetně sedel.

Sousedící pozemek nabízí tři prvotřídní stavební místa pro budoucí rozšíření nebo rekreaci. Za domem jsou zeleninové a kaktusové zahrady, umělé přírodní skalní vodopády, skryté chodníky a soukromé stezky. Dvě na míru navržené vodní fontány a rozsáhlé solární osvětlení vytvářejí magickou krajinu.

Mezi další zajímavosti patří zavlažovací systém pro stromy, záložní nádrž na vodu o objemu téměř 2 000 litrů a nástěnná nabíječka pro elektromobily. Extra velká garáž byla přestavěna na pracovní/obytný prostor, ideální pro domácí studio.

Rodinný dům má 300 m2, tři ložnice a 3,5 koupelen. Nechybí jídelna, rodinný pokoj, pracovna, skladovací prostory a krytá i otevřená terasa. Jsou zde dva krby, podlahy z dlaždic, dřeva a betonu. Krytá garáž pro dvě auta a venkovní parkovací místa nabízejí plochu pro více jak dva tucty aut.

Městečko postavené filmaři vydrželo celá desetiletí, podívejte se

František (Franz) Lederer

6. listopadu 1899 – 25. května 2000

Byl to slavný filmový a divadelní herec, narozený v pražském Karlíně. Začal hrát v mládí a studoval na Akademii dramatických umění v Praze. Po službě v rakousko-uherské císařské armádě v první světové válce debutoval na jevišti.

Mezi jeho pozoruhodné výkony patřila role Romea v Reinhardtově inscenaci Romea a Julie. Na stříbrném plátně hrál i hlavní role, například playboye ve hře Mitchella Leisena Půlnoc s Claudette Colbertovou a Johnem Barrymorem v roce 1939.

Lederer se podle statistik objevil v nejméně 48 filmech. Jeho filmografie zahrnuje americké i evropské produkce. Mezi jeho významné snímky patří Pandořina skříňka (1929), Jedno deštivé odpoledne (1936) či Návrat Drákuly (1958).

