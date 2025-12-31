Mrtvé spáleniště ožívá. To přídavné jméno je na místě, bylo hlášeno skoro 30 mrtvých. Ekonomický dopad požárů se odhaduje na 250 až 275 miliard dolarů. Finanční ztráty jsou ohromující, což z nich činí jednu z nejnákladnějších přírodních katastrof v historii USA.
Lednové požáry zanechaly v Los Angeles hluboký a trvalý dopad, transformovaly krajinu a hluboce ovlivnily životy a způsoby, jejichž plné pochopení bude trvat dlouho.
Necelý rok po požáru první projekt obnovy v Pacific Palisades dosáhl svého cíle. Nově postavený rodinný dům nahradil původní budovu postavenou v roce 1963. Ta měla plochu 135,5 m2, tři ložnice a dvě koupelny. Dnes má ukázkový dům čtyři ložnice a koupelny s celkovou plochou 315 m2 ve dvou podlažích. Právě obdržel certifikát o užívání od místního úřadu stavebnictví a bezpečnosti, což znamená, že prošel kontrolou a je bezpečný k obývání.
Hotovo za osm měsíců, ale...
Dům postavila developerská společnost Thomas James Homes. Jamie Mead, generální ředitel firmy, uvedl, že proces stavebních povolení trval dva měsíce a stavba šest. „Vzhledem k tomu, že komunita potřebuje bydlení, mysleli jsme si, že by to byla skvělá příležitost ukázat, co dokážeme.“
Přes tento první úspěšný krok většina majitelů nemovitostí v Pacific Palisades své vyhořelé pozemky prodává, nechce se jim do náročného a nákladného procesu obnovy. Majitelé, kteří se rozhodli prodat nebo o tom uvažují, tak činí z různých důvodů.
Někteří pochybují, že mají peníze na obnovu. Jiní jsou starší a nechtějí se už věnovat problémům a starostem kolem stavby. Mnozí používali nemovitosti jen k pronájmu a rozhodli se, že jim je nestojí za to obnovit.
A tak většina lidí, kteří se zajímají o koupi vyhořelých pozemků, jsou developeři, jak uvádějí realitní makléři. Možná to není překvapivé. Vypálené pozemky se přitom kupují obvykle za hotovost kolem tří milionů dolarů. Webová stránka s realitami Zillow uvádí, že je dnes v Pacific Palisades na prodej asi 60 vyhořelých pozemků.
Nový dům pod lupou
Dřevostavba má nové ohnivzdorné materiály, uzavřené podkroví, kterým jinak do stavby vnikají jiskry, okna, jejichž skla odolají vysokým teplotám, a sprinklery k uhašení požárů.
Přesto dům místní znalci architektury zařadili do stylu „cookie cutters“, který není nijak inspirativní. Navíc uvedený časový harmonogram je v kontrastu s tím, co ostatní obyvatelé a stavitelé v Pacific Palisades hlásí ze svých vlastních zkušeností s přestavbou. Ke konci října 2025 totiž trvalo průměrně 82 dní (v Česku i tak neuvěřitelné číslo) mezi podáním a schválením povolení k nové výstavbě, uvádí Pali Builds, databáze obyvatel, která sleduje stavění v Pacific Palisades.
Nový dům má blankytně modrý bazén, který je obklopený zářivě zelenou trávou, ale zvuky staveb z okolí v něm rezonují jako „heavy metal“ na plné pecky. Kuchyň se pyšní plynovým spotřebičem Wolf i plynovým vytápěním, protože zákaz vyžadovaný zelenými předpisy byl omezený.
Hlavní apartmá má stěnu s překrývajícími se dřevěnými deskami a velká okna, která vítají přirozené světlo s výhledem na většinou pusté pozemky kolem domu.
Městská čtvrť se zdaleka neobnovila. Otevřená je jen místní kavárna Palisades Garden Cafe a lékárna v CVS. Mnoho majitelů komerčních nemovitostí se dosud nevrátilo a většina místních škol je stále zavřená, mnohé z nich jsou jen hromady sutin a ocelových nosníků.
Výstavba nového domu v Pacific Palisades po požárech v roce 2025 má přibližně stát kolem 2 000 dolarů za čtvereční metr a ještě více za zakázkové, ohnivzdorné stavby, a to kvůli vysoké poptávce, nedostatku pracovních sil a speciálním materiálům. Některé zprávy uvádějí ještě vyšší cenu, a to hlavně u luxusních povrchových úprav.