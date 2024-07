I bosá noha dělá rámus, sousedským sporům kvůli hluku se lze vyhnout

Budete-li krytinu celoplošně lepit, tak vás podložka zajímat nemusí (pozor, to neplatí u dlažby, byť se lepí!). Pokud se však chystáte pokládat podlahu se zámkovým spojem (takzvaným plovoucím způsobem) je použití protihlukové podložky nezbytné.

Pokud je podložka již integrovaná do krytiny (platí to například pro všechny vinylové krytiny Wineo na HDF desce), už by se neměla použít další, aby nedocházelo k průhybu.

„Kročejová neprůzvučnost je schopnost vodorovné konstrukce, tedy podlahy zachytit nebo naopak propustit mechanické nárazy přes všechny vrstvy stropní konstrukce až k sousedovi pod vámi,“ vysvětluje Aleš Viktorín ze společnosti Kratochvíl parket profi, která ve svém sortimentu nabízí podložky pro všechny druhy krytin.

Nejde jen o dupání, občas vám může něco upadnout na podlahu, posouvání židlí či křesel nebo odstřeďující pračka, to vše vydává zvuky, které mohou projít konstrukcí podlahy do bytu pod námi.

Pro klid v domě

Aby tedy soused pod vámi neslyšel každé vstávání od stolu, je dobře před pokládkou krytiny myslet na protihlukovou podložku, jejíž základní funkci je útlum takzvaného kročejového hluku.

„Podložky se pokládají pod zámkové materiály proto, že tyto krytiny jsou sice pevné v tahu, ale nejsou pevně uchyceny k podkladu. Při chůzi tak dochází k (vertikálnímu) pohybu lamel, k jejich stlačení při došlapu, což má za následek určitou rezonanci, klapání, prostě hluk, proto je role podložky nutná k odhlučnění podlahy,“ pokračuje Aleš Viktorín.

Zatímco od tvrdých povrchů se zvuk odráží, měkké, pórovité materiály jej absorbují a hluk tlumí. Určitě však neplatí, že čím vyšší a měkčí podložka, tím lépe, právě naopak.

„Pokud byste použili vysokou měkkou podložku s výškou 5 až 8 mm, tak při došlapu by zámek krytiny vertikálně pružil, hýbal by se a měl by tendenci se ´otevírat´. V případě nerovnosti by dokonce mohlo dojít ke zkřížení zámku, jeho uvolnění nebo ulomení, tedy k poškození krytiny,“ vysvětluje odborník z KPP.

Podložka Silent Premium je na jedné straně opatřena fólií, pod níž je lepicí vrstva. Po stržení fólie se na lepicí vrstvu aplikuje podlahová krytina..

Většina podložek je vyráběna z polyuretanu nebo z pěny, aby měla co nejvyšší hustotu, a tedy co největší odolnost proti bodovému zatížení, aby tlumila kročejový hluk, ale nebyla měkká. Podložky nelze pod krytinou kombinovat.

Stejně tak pokud je podložka již integrovaná do krytiny (platí to například pro všechny vinylové krytiny Wineo na HDF desce), už by se neměla použít další, protože by se tím jen zvýšil efekt měkkého podloží, kdy dochází k průhybu. Pod některé druhy krytin je navíc třeba pod podložku ještě položit parozábranu, některé druhy podložek už parozábranu mají integrovanou.

Podložka by nikdy neměla vyrovnávat nerovnosti v podkladu, slouží pouze k útlumu kročejového hluku. U všech podložek časem dojde v důsledku zátěže k nějakému prošlapání, takže vyrovnání by možná na začátku fungovalo, ale nemělo by dlouhé trvání.

Podložka, která utlumí kročejový hluk

Kromě výše zmíněních druhů ještě existují protihlukové podložky, které nabízejí benefity obou pokládek, tedy lepené i plovoucí. Řeč je o podložce Silent Premium, která je na jedné straně opatřena fólií, pod níž je lepicí vrstva.

Podlahář v takovém případě na podklad položí na volno tuto podložku, vrchní fólii strhne až těsně před pokládkou krytiny (lepené vinylové dílce) a přímo na lepicí vrstvu podložky aplikuje krytinu. Po zaválcování a zaschnutí drží krytina přímo na podložce, nikoli na podkladu. Takové řešení výrazným způsobem zvyšuje akustický komfort krytiny a současně máte podlahu zafixovanou.

Pod dřevěné krytiny se používají měkké pěnové podložky do 3 mm.

Problémy s hlukem vznikají i kvůli špatné pokládce. Když třeba položíte plovoucí laminátovou podlahu na nerovný podklad, tak zvyšujete její hlučnost, krytina klape při došlápnutí. Nebo když nivelační stěrka není oddělena od zdí dilatační spárou, tak se přenášejí vibrace do stěn, do vertikálních konstrukcí.

Typy podložek pod jednotlivé krytiny:

Pod dřevěné krytiny se používají měkké pěnové podložky do 3 mm.

se používají měkké pěnové podložky do 3 mm. Pod laminátové krytiny se doporučují měkké pěnové podložky do 2 mm.

se doporučují měkké pěnové podložky do 2 mm. Vinylové krytiny na HDF desce ze sortimentu KPP jsou vždy vybaveny integrovanou podložkou. Jinak by platilo pravidlo jako pod laminát, tedy měkké pěnové podložky do 2 mm.

ze sortimentu KPP jsou vždy vybaveny integrovanou podložkou. Jinak by platilo pravidlo jako pod laminát, tedy měkké pěnové podložky do 2 mm. Minerální SPC krytiny a zámkové vinylové krytiny - používají se polyuretanové podložky v tloušťkách pouze 1,2 až 1,5 mm. SPC jsou tvrdé, ale tenké a křehčí krytiny. Aby tedy nedocházelo k vertikálnímu pohybu krytiny (nahoru a dolů) a k průhybu podlahy, musí být podložka pevná, aby nebyla tolik stlačitelná. Proto určitě nepoužívat pěnové, ale polyuretanové podložky.

Cenové rozmezí pro podložky je široké, od nejlevnějších za 20 Kč/m2 po dražší 130 Kč/m2 bez DPH.

Pozor na dlažbu

Spáry mezi deskami DSDI, které se používají pod dlažbu, aby se zabránilo kročejovému hluku, se přelepí páskou.

Velké spory mezi sousedy přináší dlažba položená přímo na beton při rekonstrukci v panelových domech. Tady pomůže izolační vložka, takzvaný DSDI panel, jehož položením pod dlažbu se utlumí hlučnost až o 18 decibelů. Jde o materiál pouze 6 mm silný, který se vkládá mezi vrstvy lepidla při jinak tradiční pokládce dlaždic. Je vhodný i v případě podlahového vytápění.

Materiál je určený nejen pro tlumení kročejového hluku, ale také jako separační vložka pro eliminaci smykového napětí mezi dlažbou a deformujícím se podkladem. Při montáži přímo pod keramickou dlažbu získáte velmi efektivní kročejovou izolaci v tloušťce do 20 mm včetně keramiky. Jde o součást systémového řešení RAKO System – Tichá dlažba.

Spáry mezi deskami DSDI, které se používají pod dlažbu, aby se zabránilo kročejovému hluku, se přelepí páskou. Pak se nanese oboustranně lepidlo, tedy na panely i na spodní stranu dlažby.

Pokládka izolačních desek: spáry mezi izolačními deskami přelepte běžnou krycí páskou pro malíře. Zamezíte tak vyplnění možných mezer lepidlem při pokládce dlaždic.

Toto řešení je vhodné jak pro odhlučnění keramické podlahy, tak také pro pokládku na nadměrně deformovatelné konstrukce. Například v dřevostavbách představují takový podklad OSB či cementovláknité desky. Tyto konstrukce se mohou mírně prohýbat nebo smršťovat, zkrátka pracují. Stejný postup pak platí i pro parkety nebo dokonce aplikaci na stávající popraskaný beton.