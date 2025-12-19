Domek u Třebíče je jako prosklená ptačí budka, stojí jen na sloupcích

Tak takový dům jen tak neuvidíte. Má prosklené stěny, které umožňují výhled do všech stran, ale zejména se vznáší na ocelových sloupcích nad skalnatým terénem jako ptačí budka. Ve styku s terénem je tak pouze jeden metr čtvereční stavby.
Majitelům se na jedné straně otevírají panoramatické pohledy na okolní zeleň,...

Majitelům se na jedné straně otevírají panoramatické pohledy na okolní zeleň, na druhé mohou pozorovat stopy po dobývání kamene. | foto: Benedikt Markel, Václav Novák, Dominik Saitl

Domek je skrytý v zeleni, dřevěná struktura s prosklenými stěnami je potažená...
V horizontální poloze fungují horní dílce pororoštů jako slunolamy.
Stavba se vznáší na ocelových sloupcích nad skalnatým terénem jako ptačí budka.
Dolní pochozí pororošty rozšiřují plochu interiéru o venkovní terasu.
Architekti ze studia NOT BAD projekt popisují takto: „Z rozeklaných žulových skalisek trčí dřevěná struktura s prosklenými stěnami, potažená ocelovým pláštěm. Pokoj se skálou za zády, pokoj vznášející se nad řekou, pokoj, kde můžete poslouchat přírodu a čerpat sílu.“

Interiér stavby přihlásili autoři do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Úžasný dům v Krušných horách s proskleným štítem se stal Stavbou roku

Mizí rozdíl mezi interiérem a exteriérem

Ocelové sloupky vynášejí dům nad skalnatý terén. „Majitelům se tak na jedné straně otevírají panoramatické pohledy na okolní zeleň, na druhé mohou pozorovat stopy po dobývání kamene. Bezprostřední blízkost stromů a skal stírá pocitový rozdíl mezi interiérem a exteriérem, postel je hned u stromu či umyvadlo u skály…“ popisují autoři.

Druhou slupku fasády tvoří horizontální a vertikální takzvané pororošty. Ve vertikální poloze chrání dům před vnějšími vlivy, v horizontální poloze fungují horní dílce jako slunolamy. Dolní pochozí pororošty zase rozšiřují plochu interiéru o venkovní terasu.

Stavba má rozměry pouhých 6×6×4 m. Do jejího středu je vloženo servisní jádro s členitými úložnými prostory a spacím patrem se světlíkem, který umožňuje přístup na střechu.

Dům s prosklenými stěnami pod Ještědem fascinuje výhledem i designem

O projektu

Architekt: NOT BAD / Dominik Saitl, Benedikt Markel

Spolupráce: Vilém Kocáb, Martina Požárová

Stavební část: NOT BAD, Drebo, Oldřich Both

Dodavatelé: Drebo / David Böhm, HOLSPOL, Radek Hromada, Jaroslav Soukup

Projekt: 2017–2018

Realizace: 2019–2024

Plocha pozemku: 1 040 m²

Zastavěná plocha: 43 m² (z toho 1 m² ve styku s terénem)

Užitná plocha: 39 m²

19. prosince 2025

