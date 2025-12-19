Architekti ze studia NOT BAD projekt popisují takto: „Z rozeklaných žulových skalisek trčí dřevěná struktura s prosklenými stěnami, potažená ocelovým pláštěm. Pokoj se skálou za zády, pokoj vznášející se nad řekou, pokoj, kde můžete poslouchat přírodu a čerpat sílu.“
Interiér stavby přihlásili autoři do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.
Mizí rozdíl mezi interiérem a exteriérem
Ocelové sloupky vynášejí dům nad skalnatý terén. „Majitelům se tak na jedné straně otevírají panoramatické pohledy na okolní zeleň, na druhé mohou pozorovat stopy po dobývání kamene. Bezprostřední blízkost stromů a skal stírá pocitový rozdíl mezi interiérem a exteriérem, postel je hned u stromu či umyvadlo u skály…“ popisují autoři.
Druhou slupku fasády tvoří horizontální a vertikální takzvané pororošty. Ve vertikální poloze chrání dům před vnějšími vlivy, v horizontální poloze fungují horní dílce jako slunolamy. Dolní pochozí pororošty zase rozšiřují plochu interiéru o venkovní terasu.
Stavba má rozměry pouhých 6×6×4 m. Do jejího středu je vloženo servisní jádro s členitými úložnými prostory a spacím patrem se světlíkem, který umožňuje přístup na střechu.
O projektu
Architekt: NOT BAD / Dominik Saitl, Benedikt Markel
Spolupráce: Vilém Kocáb, Martina Požárová
Stavební část: NOT BAD, Drebo, Oldřich Both
Dodavatelé: Drebo / David Böhm, HOLSPOL, Radek Hromada, Jaroslav Soukup
Projekt: 2017–2018
Realizace: 2019–2024
Plocha pozemku: 1 040 m²
Zastavěná plocha: 43 m² (z toho 1 m² ve styku s terénem)
Užitná plocha: 39 m²