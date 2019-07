Horko to nevzdá. Zkusit lze žaluzie nebo protisluneční zasklení

Pokud ponecháme stranou klimatizaci, ať již splitovou nebo mobilní, případně takzvané chladicí stropy (více o nich zde), představují nejlepší ochranu před horkem předokenní žaluzie, které jsou dvakrát až třikrát účinnější než vnitřní stínění a dokážou snížit teplotu v interiéru až o 10 °C.

Pro nové domy se doporučuje počítat s roletami v podomítkovém provedení.

„Venkovní žaluzie mají tu výhodu, že zachytí sluneční paprsek vně objektu a buď jej odrazí, anebo pustí sáláním do prostoru, kde pak dojde k odvětrání tepla,“ vysvětluje Filip Šimara ze společnosti Climax.

Jenže jejich výroba a dodání, protože se vyrábějí přesně na míru, trvá (zejména v létě) i několik týdnů. A hlavně k jejich dodatečnému pořízení v paneláku nebo činžáku potřebuje souhlas majitele domu. A to i v případě, kdy si chcete pořídit screenové rolety, které potřebují kastlík s výškou pouze 9 cm. Nejlepší je samozřejmě situace, kdy si předokenní stínění pořídí celý bytový dům, třeba v rámci zateplení fasády.

Na hliníkové vnitřní žaluzie raději zapomeňte

Vnitřní stínění řeší většina lidí hliníkovými žaluziemi. Je to levná, ale také nejméně účinná varianta. „Vnitřní žaluzie zachytí teplo až uvnitř místnosti, hliníková lamela se zahřeje a sama se pak stává zdrojem tepla. Vnitřní stínění se dnes proto používá spíš jen jako ochrana proti pohledům zvenčí,“ říká Filip Šimara.

Vzdávat se zcela vnitřních žaluzií však není nutné. „Izolaci před venkovním teplem v kategorii vnitřního stínění poskytují ´duet´ žaluzie. Jde o systém dvojitého plisé uprostřed s dutinou, takzvané duette, které zadržuje teplo u okenní tabule. Stíní mnohem účinněji než běžné hliníkové žaluzie. Látka, ze které jsou vyrobeny, může být navíc speciální, aby lépe zadržela teplo před průnikem do interiéru,“ radí David Šejvl, manažer stínění společnosti Vekra.

V každém případě však zvažte, zda se do montáže vnitřních žaluzií pustíte sami: nainstalovat si je svépomocí znamená buď navrtat je přímo do okenních rámů, nebo do ostění. Pokud se to nepovede, můžete si zničit rám okna tak, že narušíte jeho pevnost. Nebo si poškodíte ostění, což jde sice opravit, počítejte však s tím, že v případě panelu nebývá vrtání zrovna jednoduché…

Jak vybírat výrobce stínění Zákazníkům může v lepší orientaci na trhu pomoci certifikát Ověřená firma v oboru stínicí techniky, kterou společnostem uděluje Sdružení výrobců stínicí techniky (SVST). Hlavním smyslem přidělování certifikátu je ukázat, které firmy na českém trhu stínicí techniky splňují předpoklady být dobrým obchodním partnerem: poskytují kvalitní služby a výrobky, chovají se seriózně z hlediska platební morálky, plní podmínky certifikace výrobků apod.

Další možností jsou závěsy, nejlépe takzvané blackoutové, které chrání dokonale před světlem, ale snižují i hluk zvenčí a fungují i jako tepelná izolace. Zpravidla se totiž vyrábějí jako dvouvrstvé, kdy je rubová vrstva vyrobená z tkaniny potažené polyesterem, která nepropouští světlo a navíc tepelně izoluje. V pokoji vám tak v zimě udrží teplo a v létě naopak příjemný chládek. Ráno tak stačí dobře vyvětrat a potom okna uzavřít a závěsy zatáhnout. S blackoutovými závěsy se často setkáte i v luxusních hotelích, kde chtějí svým hostům dopřát klid a pohodu.

Předokenní žaluzie jsou skvělé, ale…

„Exteriérové stínění absorbuje až 52 % sluneční energie, 42 % odrazí a pouze šest procent propustí skrz stínění na okenní tabuli, z níž se do místnosti už dostane velice málo,“ vysvětluje David Žabčík, ředitel společnosti Climax, která proto meziročně zaznamenává 25% nárůst poptávek.

"Duet“ žaluzie využívají systém dvojitého plisé uprostřed s dutinou.

I u předokenního zastínění se však trendy mění. „V Česku je z výrobků meziročním největším skokanem svislé fasádní stínění, kterého meziročně prodáváme o 50 procent více,“ dodává David Žabčík.

Venkovní stínící techniku, ať už žaluzie, rolety nebo látkové screeny, lze osadit dodatečně na jakoukoli stavbu, včetně zatepleného panelového domu. Pozor však na některé problémy.

„Pokud se kastlík venkovních žaluzií, klasických nebo screenových rolet spolu s vodícími lištami instaluje na horní rám okna, sníží se světlá výška okna a zadní část kastlíku bude v okně vidět. Existuje i systém, který je samonosný a při jeho instalaci není nutné zasahovat do ostění nebo narušovat zateplovací systém domu. Ale je vždy nutné individuálně posoudit, zda je toto vůbec možné provést, například vzhledem k hloubce zapuštění okenních rámů pod zateplovací profil,“ vysvětluje David Šejvl ze společnosti Vekra.

Winarm je výklopná fasádní clona. Výhodou je výklopné rameno zajišťující stín v interiéru a zároveň umožňuje nerušený výhled ven.

Pozor také na způsob ovládání venkovního stínění. „Manuální ovládání venkovního stínění často není možné kvůli příliš hluboko osazeným okenním rámům, pak je nutné motorické ovládání, u kterého zákazník musí počítat se stavební přípravou na přípojku proudu,“ doplňuje David Šejvl. A to znamená i navýšení ceny.

Pro ty, kteří chtějí odložit pořízení venkovního stínění na zimní měsíce a doufají, že ušetří, pak na úsporu mohou zapomenout, tento sortiment má celoročně stálé ceny (na rozdíl od výměny oken, pro něž jsou naopak zimní slevy typické). Pokud ovšem nevyužijete dotace na jejich pořízení, viz box na konci článku.

Okno jako zrcadlo

Před lety se hojně propagovaly protisluneční fólie, které je možné aplikovat prakticky na všechna okna. Jenže pozor! „Pokud jde o dodatečné protisluneční fólie, buďte obezřetní. Vyžadují zcela precizní nalepení, jinak pod nimi vznikají nevzhledné bubliny. Navíc ani při dokonalém nalepení nemusí jít o trvalé řešení. Vlivem údržby může snadno dojít k jejich poškození,“ upozorňuje Pavel Kašpar, manažer montáží společnosti Vekra.

Pokud přeci jen uvažujete o zatmavení oken, existuje lepší řešení, a to přímo protisluneční zasklení. „U něj existují dvě varianty, absorpční a reflexní. Absorpční spočívá ve speciálně probarveném skle, které sluneční světlo a teplo absorbuje, ale nepropustí dovnitř. Kvůli ochraně před teplotním šokem je však potřeba jeho kalená podoba. U reflexního zasklení jde zase o sklo potažené vrstvou oxidů kovů, která sluneční záření dopadající na okna odráží,“ vysvětluje Pavel Kašpar.

Reflexní sklo může vytvářet zajímavé optické efekty.

A dodává: „Protisluneční zasklení je vhodné zejména pro velké prosklené plochy orientované na jih. Vzhledem k tomu, že sklo je zabarvené, nebo se zrcadlícím efektem, vždy byste měli dopředu přesně vědět, jak bude vypadat výsledný efekt, abyste nebyli následně nemile překvapeni.“