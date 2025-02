Požáry v LA nepostihly jen slavné, ale také Čechy, kteří zde žijí

Nám se ten Armageddon naštěstí vyhnul. Bydlíme vedle letiště pro soukromá letadla v Santa Monica, přibližně 16 km na jih od centra požáru v Pacific Palisades. Santa Ana větry foukaly z východu na západ, a tak jsme byli jenom upozorněni, že se máme připravit na evakuaci, první stupeň. Ke zhoršení ani vyššímu stupni už nedošlo.

Konečně 17. ledna přišel vydatný déšť a přišly zprávy, že údajně jsou proto zdejší požáry z 98 procent zvládnuté.

Příběh jednoho domu

O mnoho smutnější je osud domu Michala Horusického, o kterém jsem psal. Nic z něj nezůstalo, jen schody a vchod z říčního kamene. Stejný osud postihl také vedlejší dům, ve kterém bydlela jeho dcera s rodinou.

Michal Horusický se svou originální pípou z Plzně...

Michal momentálně bydlí na chalupě poblíž Fraser Parku a ihned, jakmile dostane povolení k návratu na spáleniště, slíbil, že mě tam s sebou vezme. Doufá, že tam něco najde, kromě rodinných artefaktů třeba sud plzeňského v domácím sklípku, ke kterému měl originální pípu z Plzně. Prozatím je celá oblast policejně uzavřená, a tak se snaží pochopit, jak mohlo dojít k takovému neštěstí.

„Padesát let jsem tady bydlel a občas už kolem dříve hořelo. Vždy to hasiči zvládli. Tentokrát taky přijeli, ale v hydrantech nebyla voda, a tak nás nedokázali ochránit. Měl jsem přesto štěstí. Před třemi měsíci mi zdvihli pojistku na nemovitost o 40 procent. Pokládal jsem to za nehoráznost a chtěl ji zrušit. Naštěstí mě agent ukecal a já souhlasil, jinak bych byl dnes bez prostředků,“ líčil mi Michal svůj příběh.

Vchod z ulice Co zbylo z domu Michala Horusického

Pojišťovny měly „čuch“

Pojistky v Kalifornii nejsou levné. Roční náklady na pojistku velkého domu v Los Angeles byla u Farmers Insurance loni v průměru 4 500 dolarů. Od prvního ledna 2025 však tato částka stoupla za stejný dům na 18 000 dolarů, takže mnoho majitelů nemělo pro letošní rok dům pojištěný.

Standardní pojistka na rok je přibližně 1 600 dolarů za dům s obytnou plochou 100 m2, pokud má však někdo doma cenné obrazy či nábytek, je pojistka o hodně vyšší.

Návrat k troskám domů se odkládá

Lidé se chtějí vrátit tam, kde stávaly jejich domy, mnozí doufají, že zde najdou alespoň některé památky, k nimž měli vztah. Objevuji se však další problémy. Týkají se vyčistění spálených nemovitostí.

Řada majitelů měla doma plynové zásobníky na vaření či barbecue, a samozřejmě, jak je zdejším zvykem, i zbraně a munici. To vše při obnově může bouchat, a tak jsou spálené čtvrti pořád uzavřené. Dokonce se objevují názory, že to může trvat až tři měsíce, než se otevře PCH, což je silnice č. 1, která vede podél pobřeží.

Tak vypadalo nebe nad domem Áji Bufky v době požárů, které byly vzdálené řadu kilometrů, a to přes den!

Problémy mají i ti, jejichž oblast požáry nezasáhli. Třeba v Topanga kaňonu dochází k občasnému vypínání elektřiny a výpadkům internetu, komplikace doprovázejí i nákup potravin. Na mnohých místech jsou totiž silnice ještě uzavřené policejními zábranami, a pokud za ně vyjedou, povolení k návratu díky evakuačním předpisům už nedostanou. Berlínská zeď to není, příbuzní a kamarádi jim mohou vypomoct, jen nesmí s auty přejet přes „čáru“.

Stavitel George Barteček, původně z Karviné, se nedávno odstěhoval z Kalifornie na Floridu. Přestavoval například vilu superhvězdy Ricky Martina v Beverly Hills a postavil i jiné stavby v Pacific Palisades i v Malibu.

Objevil se teď v Los Angeles a jen smutně přiznal, že už tři z domů, které vystavěl, požárům podlehly. Že nešlo o jeho chybu, potvrdil nebývalý zájem o jeho práci. Přesto, že je už v penzi, zvažuje, zda by se do firmy, kde pracují jeho děti, neměl vrátit.

Proč se to stalo

Komentátoři Los Angeles Times spekulují, že se vše stalo možná i proto, že kalifornský guvernér Gavin Newsom nechal odklonit spád dešťové vody do oceánu, přestože vodní nádrže nebyly naplněné.

Vliv na neštěstí mohla mít údajně taky starostka města Karen Bass, která nechala snížit roční rozpočet hasičů o 18 milionů dolarů. Kritice se nevyhnula ani šéfka požárníků Kristin Crowley. Prý dávala přednost diverzitě a komunitě LGBTQ, během přijímání nových ochránců, před odborností a fyzickou způsobilostí.

Následky požárů v oblasti Pacific Palisades (15. ledna 2025)

Náladě ani nepřidávají zprávy, které někdo vytvořil s pomocí AI (umělé inteligence). Vznikly tak záběry hořící stráně v blízkosti ikonického nápisu Hollywood, na které naletěli redaktoři mediálních agentur po celém světě.

Nicméně s 12 000 zničenými nebo poškozenými stavbami a 150 000 evakuovanými jde o nejnákladnější požární katastrofu v historii USA, bolestné jsou i počty mrtvých.