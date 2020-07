Vlastní studna bývá k nezaplacení. Návratnost investice je rychlá

Kdysi bývala studna povinnou součástí domu. Dnes tomu tak není, ale mít vlastní zdroj vody je zvláště v současné době doslova dar z nebes. Pokud máte studnu, vodu z ní můžete bez rozpaků použít jako užitkovou v domácnosti nebo na zalévání zahrady. A jestliže rozbor vody potvrdí její nezávadnost, rozšiřuje se oblast použití také na pití.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Zlaté české ručičky

Vykopat si studnu vlastními silami? Proč ne, ale bez patřičného povolení smíte kopat pouze do hloubky tří metrů, což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí. Proto bude rozumnější, když si necháte studnu postavit profesionálními studnaři takzvaně na klíč.

Většina firem vám nabídne komplexní službu od pořízení příslušné dokumentace a povolení přes vyhledání vhodného místa pro studnu a instalaci čerpací techniky až po kolaudaci hotové studny.

Studna znamená spolehlivý zdroj pitné vody, díky kterému můžete snížit výdaje za zásobování vodou. Aby se však stala výhodnou investicí, musíte si studnařskou firmu vybrat opravdu pečlivě. Více než kdy jindy je nutno nahlédnout do její historie a zjistit reference a počet vybudovaných studní. Protože i v tomto podnikatelském segmentu bohužel platí, že není studnař jako studnař.

Jak se dostat k vodě v zemi

Nejprve je zapotřebí hydrogeologický průzkum provedený odborníkem, který zdroj vody lokalizuje pomocí přístrojů, anebo si můžete zjednat proutkaře. Tato varianta je sice méně spolehlivá, ale ušetří vám část formalit (viz box). Potom nastává etapa realizace studny, která se může provádět narážením, vrtáním nebo kopáním.

Průzkumné vrty slouží k prozkoumání geologické stavby terénu a ověření údajů o podzemní vodě za účelem výstavby studní. Provádí se pomocí moderní technologie jádrového vrtání a v souladu s veškerou platnou legislativou. Výsledkem průzkumných vrtů je vyhotovení závěrečné zprávy.

Realizace vrtané studny na základě stavebního povolení podle odborníků z praxe prý může trvat i 12 až 20 měsíců. Přitom veškerá administrativa spojená s povolením vybudování studny by měla zabrat (v závislosti na rychlosti příslušného úřadu) dva až tři měsíce. Samotné zhotovení vrtu trvá jen dva až tři dny a osazení čerpadla jeden či dva dny.

Vrtaná, nebo kopaná?

Kopání je finančně náročnější a zdlouhavější, získáte však vydatnější zdroj vody. Vrtaná studna bere podzemní vodu, která je kvalitnější. Vrtání studny je poměrně rychlé. Kopat studnu svépomocí je dovoleno pouze do hloubky tří metrů, což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí. Vhodný způsob hloubení by měl doporučit hydrogeolog. O tom, zda vrtat či kopat, rozhoduje více faktorů.

Vrtané studny se budují v místech, kde je voda hluboko, například více než 30 metrů. Podle skladby zeminy je nutno měnit technologie vrtání. Průměr vrtu studny se pohybuje mezi 150 až 260 mm v závislosti na průměru trubky (podle požadovaného množství čerpané vody).

Někomu stačí proutek, jiný to chce vědecky: Hydrodynamické zkoušky změří vydatnost i kvalitu zdroje podzemní vody. Z toho vyplyne, jestli se zdroj hodí pro zásobování vodou.

Do země se mohou používat trubky z PVC či PE nebo také dražší trubky z nerezové oceli. Okolo trubky se sype vodárenský písek, který funguje jako filtr. Do studny nesmí prosakovat nečistoty ze srážkové vody. Proto musí být půda u studny ve spádu nejméně dvě procenta směrem od studny a krycí vrstva z nepropustného jílu by měla mít výšku nejméně tři metry.

Odhad ceny vrtané studny se velice těžko stanovuje. Ve hře je několik faktorů: průměr vrtu, průměr vystrojení. Dá se říci, že jeden metr hloubky vás bude stát mezi 800 až 2 000 Kč, ale klidně i více.

Do všeho pak ještě vstupuje typ podloží a dostupnost lokality. Některé firmy avizují, že pokud se jim nepodaří navrtat vodu, je vrt proveden zdarma.

Montáž čerpadla do vrtané studny

Čerpací technika pro vrtané studny zajistí její spolehlivý chod. Podle hloubky vrtu a požadavků na vydatnost studny se navrhne optimální čerpací technika, odpovídající vašim potřebám a možnostem.

Čerpadlo se odborně nainstaluje a po provedení čerpací zkoušky se uvede vrtaná studna do provozu. Cena standardního čerpadla tuzemské výroby se pohybuje okolo 10 až 12 tisíc korun.

Kopaná studna

Tento typ studny představuje nejnáročnější způsob výstavby, proto je také nejdražší. Je třeba zajistit odvoz vykopané zeminy a vyztužit stěny studny betonovými skružemi, nejčastěji o průměru jeden metr. Studny se pak překrývají plastovým nebo betonovým poklopem.

Studny kopané ve skále výztuž nepotřebují, ale překrytí ano. Překrytí nejen zabraňuje pádu osob do studny, ale chrání ji před nečistotami. I když si studnu i dnes můžete vykopat svépomocí, pohodlnější a rychlejší je hloubení pomocí bagru s drapákem. Studny hlubší než dvacet metrů je místo skruží třeba postupně betonovat.

Vnitřní prostor studny: betonové skruže

Kopané studny se doporučuje provádět v místech, kde je dostatečné množství nezávadné mělké podzemní vody a vysoká propustnost hornin (například písky, štěrky, jílovce). Výhodou kopaných studní je především jejich velká akumulační schopnost a snadná údržba. Velice jednoduše lze provádět průběžné kontroly jejich stavu a také případné čištění či renovaci.

Čistá voda vyžaduje údržbu

Nechceme malovat čerta na zeď, ale studniční voda bývá často znečištěna choroboplodnými zárodky a mechanickými nečistotami. Studna vyžaduje pravidelnou údržbu, čištění a kontrolu kvality vody. Kontrola kvality vody by měla být každoroční. Doporučená doba pro odborné čištění studní je nejméně jednou za deset, ale raději za pět let.

Vodu ve studni lze dezinfikovat roztokem chlorových preparátů (například Chloramin B, chlornan sodný, Savo atd.), které působí několik týdnů. Voda je chráněna jen tehdy, pokud obsahuje aktivní chlor, který z vody v závislosti na různých podmínkách mizí (samovolný rozklad, ředění při odběru vody aj.). Silně chlorovanou vodu ovšem lze použít k přípravě pokrmů a k pití jen po předchozí dechloraci (například převaření).

Další možností je dezinfekce vody Sagenem, prostředkem na bázi koloidního stříbra. Sagen působí ve vodě několik měsíců, než se stříbro vyplaví. Tento přípravek je vhodné používat maximálně dvakrát do roka a respektovat pokyny v návodu.

Důležité formality Dříve, než se pustíte do hledání pramene a provádění průzkumného hydrogeologického vrtu, máte povinnost požádat o souhlas vodoprávní úřad. Tato novinka je platná od 1. 1. 2019. Na proutkaře však žádné povolení potřebovat nebudete.

Pokud se rozhodnete pro stavbu nové studny bez průzkumného vrtu, budete muset zažádat o povolení ke stavbě a o povolení k odběru podzemní vody.

Ke stavbě studny a následnému odběru vody budete potřebovat územní rozhodnutí, povolení stavby vodního díla a povolení k odběru vod. Vše vyřídíte na příslušném vodoprávním úřadě.

Vyplatí se vrtaná studna?

Ano, vyplatí. Počítejte, že běžný rodinný dům spotřebuje ročně 250 m3 vody. Při ceně vodného a stočného 60 Kč/m3 je to 15 000 Kč. Pokud zaléváte zahradu pitnou vodou, je spotřeba samozřejmě vyšší. Je jasné, že voda se bude zdražovat, stejně jako ostatní přírodní zdroje.

Cena vrtané nebo kopané studny se dnes pohybuje podle hloubky, podloží a průměru od 30 000 Kč. Prostá návratnost investice je tedy výborná. Jde o jistou a spolehlivou úsporu financí.

Zdroj: Vrtané studny ALT-V

Úspěšné naražení mohutného pramene spodní vody