Rodina s dětmi utíká před horkem do domu na pláži. Má fasádu z cedru

1:00 , aktualizováno 1:00

Uběhlo sedm let, co severovýchod Spojených států ochromila tropická bouře Sandy a zpustošila rozsáhlé oblasti včetně New Yorku. Zasáhla i oblast Breezy Point v největší newyorské čtvrti Queens, kde nyní nově stojí Surfboard House. Architekti ze studia BAAO Architects stavěli doslova na písku.