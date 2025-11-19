Zima se už hlásí a s ní hrozí i opakované tání a mrznutí sněhu na střechách, rampouchy, ledové převisy a těžké vrstvy sněhu, které mohou spadnout. Náhrada za škody či dokonce zranění se mohou vyšplhat do statisícových i vyšších částek v případě těžkého zranění či dokonce usmrcení.
Rodinné domy, bytové domy a SVJ
Každý majitel nemovitosti je odpovědný za pád sněhu nebo ledu z její střechy. Tato odpovědnost je zakotvena v § 420 zákona číslo 40/1964 občanského zákoníku.
Zákon sice nestanovuje přesný způsob, jak má majitel bezpečnost zajistit, ale ukládá mu povinnost zabránit vzniku škody. Zda tedy na svoji nemovitost nainstaluje sněhové zábrany, nebo bude sníh pravidelně shazovat ze střechy, je na něm. Pokud však dojde ke zranění nebo škodě na majetku, nese plnou odpovědnost.
U bytových domů je situace odlišná. Pokud dojde k úrazu nebo ke škodě na majetku v důsledku pádu sněhu či ledu ze střechy, za vzniklou situaci je odpovědné společenství vlastníků jednotek (SVJ), tedy právnická osoba, která spravuje dům jako celek a odpovídá za jeho stav i údržbu.
„U bytových domů se třemi a více bytovými jednotkami musí být SVJ ze zákona založeno, a právě ono pak nese odpovědnost za případné škody či zranění způsobené pádem sněhu a ledu ze střechy objektu,“ upřesňuje Ivan Dvořák, cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.
Pojištění nezbavuje povinností
Z hlediska náhrady škody může situaci usnadnit pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. „Toto pojištění kryje nejen majetkové škody, ale i újmu na zdraví či na životě, například bolestné, ztížení společenského uplatnění nebo v případě smrti jednorázové odškodnění pozůstalých,“ vysvětluje Marek Anderle, konzultant společnosti 4fin.
A pokračuje: „Součástí pojištění odpovědnosti bývají také regresní nároky zdravotních pojišťoven. To znamená, že pojištění kryje i zdravotní výlohy na léčbu poškozeného, které by jinak zdravotní pojišťovna vymáhala po osobě odpovědné za vznik úrazu nebo škody na zdraví, tedy po majiteli domu, z něhož se sníh sesunul a kolemjdoucího zranil.“
Pokud však majitel nemovitosti nebo SVJ tuto pojistku nemají, poškozený může žádat odškodnění za vzniklou újmu přímo po nich, a to i soudní cestou.
Sněhové zábrany jako prevence rizika
Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak riziko pádu sněhu a ledu ze střechy minimalizovat, jsou sněhové zábrany. Jejich instalace je v jistých případech dokonce povinností: každý dům, včetně rodinných, stojící u veřejných chodníků nebo přilehlých komunikací, musí být systémem sněhových zábran bránícím sesuvu sněhu a ledu vybavený.
Sněholamy a protisněhovou ochranu střech řeší ČSN 73 19 01. „Úlohou sněhových zábran je udržet sníh a led na střeše, dokud postupně bezpečně neodtaje. Díky tomu nehrozí, že by se z ní sesunula celá vrstva a způsobila škody nebo zranění,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze společnosti Satjam, předního českého výrobce plechových střech.
Aby však systém fungoval správně, musí se řešit celoplošně, ne pouze lokálně nad vchodem. Jen tak je možné riziko opravdu eliminovat.
Zábrany musí být navrženy a rozmístěny podle tvaru a sklonu střechy, druhu krytiny i klimatických podmínek v dané lokalitě. Česká republika je totiž rozdělena do takzvaných sněhových oblastí, které udávají, jaké množství sněhu se v daném regionu dlouhodobě vyskytuje.
„Mapa sněhových oblastí vychází z dlouhodobých meteorologických měření a určuje průměrné množství sněhových srážek v jednotlivých částech republiky. Podle těchto údajů každý zodpovědný výrobce stanoví, kolik a jaký typ zábran je potřeba použít,“ doplňuje Ivan Dvořák z Cechu KPT ČR.
Sněhové zábrany se rozlišují na liniové, které se obvykle umisťují podél okapové hrany, a bodové, jež se rozkládají po ploše střechy. V praxi se často oba typy kombinují. Správně navržený a provedený systém sněhových zábran přitom chrání nejen kolemjdoucí a majetek v okolí domu, ale i samotnou konstrukci střechy, zabrání nerovnoměrnému zatížení a snižuje riziko poškození krytiny nebo odvodňovacích prvků.
Sněhové zábrany se liší také způsobem instalace. Upevňují se buď do podkladu, nebo přímo do krytiny. „Principu upevnění přímo do krytiny využívá například naše řada ochranných prvků Satjam Protect Premium, která poskytuje univerzální řešení pro krytiny různých tvarů a provedení,“ vysvětluje Petr Tureček.
A dodává: „Shodný způsob montáže jsme aplikovali i u nových dvoutrubkových zachytávačů Satjam Safe, které nabízejí dlouhodobou spolehlivost, nenaruší vzhled střechy, a přitom se drží v dostupné cenové relaci.“
Když se to neobejde bez ručního zásahu
Ani sebelepší prevence ovšem nemusí vždy stačit. Pokud napadne mimořádné množství sněhu nebo se nerovnoměrně nahromadí na jedné části střechy, může nastat situace, kdy je nutné na ni vylézt a sníh shodit. Odpovědnost za bezpečný průběh pak závisí na tom, kdo bude činnost provádět.
„Pokud bude sníh ze střechy odstraňovat specializovaná firma, nese odpovědnost primárně zaměstnavatel. Ten je povinen postarat se o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců související s výkonem činnosti. Dohled nad bezpečností práce na střeše vykonává vedení dodavatelské firmy nebo pověřený pracovník. Také by měl být stanovený postup práce,“ uvádí Ing. Mojmír Klas, CSc., soudní znalec v oboru posuzování bezpečnosti práce.
A doplňuje: „V úvahu je totiž nutné vzít nejen riziko pádu, ale například i statiku objektu, protože nerovnoměrné odklízení sněhu může střechu poškodit.“
Osoba samostatně výdělečně činná pak odpovídá sama za sebe. „I když hlavní díl povinností nese dodavatel služby, majitel nebo provozovatel objektu se odpovědnosti zcela nezbavuje. Musí zajistit bezpečné prostředí, ale i to, aby pracovníci měli k dispozici potřebné informace o objektu, například kudy se na střechu bezpečně dostat, jaký je její technický stav, kde je elektrické vedení, nebezpečné látky a podobně,“ upozorňuje Mojmír Klas.
Všechny tyto povinnosti by měly být podle něho jasně vymezeny ve smlouvě o dílo nebo v jejím dodatku. O bezpečný průběh prací se tedy musí postarat obě strany, dodavatel i objednatel.
Z pohledu pojištění platí, že pokud sníh odstraňuje zaměstnanec najaté firmy, a dojde při tom k pádu ze střechy, jde o pracovní úraz. Odpovědnost tedy nese zaměstnavatel, který musí zajistit, aby byla dodržena všechna bezpečnostní pravidla a pracovníci používali předepsané ochranné prostředky.
„Naopak pokud se do odklízení pustí vlastník domu sám, případný úraz nelze uplatnit z pojištění odpovědnosti, může jej řešit ze svého soukromého úrazového pojištění, které musí mít sjednáno s odpovídajícími riziky,“ dodává Marek Anderle ze společnosti 4fin.
Jak na střeše zajistit bezpečný pohyb
Při odklízení sněhu ze střechy je tedy ze všeho nejdůležitější dbát na vlastní bezpečnost, jelikož taková práce patří k vysoce rizikovým činnostem.
„Zasněžený nebo namrzlý povrch střechy je extrémně kluzký, a i krátké zaváhání může skončit vážným úrazem,“ upozorňuje Aleš Kořínek, technický ředitel společnosti Roofix, českého výrobce záchytných systémů.
A pokračuje: „Proto by měl každý, kdo se na střechu vydává, používat odpovídající zajišťovací ochranné prostředky, nejlépe v rámci profesionálně navrženého záchytného systému, který v případě uklouznutí zabrání pádu z výšky.“ Záchytný systém přitom není jen otázkou zodpovědnosti, ale v řadě případů i zákonnou povinností.
„Používání záchytných systému je vyžadováno na střechách ve výšce alespoň 1,5 metru, se sklonem větším než 10 stupňů, v místech bez zábradlí do vzdálenosti 1,5 metru od okraje, u otvorů větších než 25 centimetrů nebo tam, kde hrozí propadnutí střešní konstrukcí. Povinnost platí také pro střechy umístěné nad vodní hladinou, bez ohledu na jejich výšku,“ upřesňuje Aleš Kořínek z Roofixu.
Záchytný systém se skládá ze dvou hlavních částí, střešních prvků a vybavení pracovníka. Na střeše jsou instalovány kotvicí body, někdy samostatné, jindy propojené lanem, záleží na zvoleném typu. K nim se pracovník připne jistícím postrojem přes spojovací prostředek nastavený na požadovanou délku. Mezi kotvicími body se pak pohybuje buď v kružnicích, nebo podél lana, aniž by při shazování sněhu riskoval pád.