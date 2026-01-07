Veletrh Veleton poradí se vším každému, kdo chce stavět dům. A zdarma

Stavební veletrh online o stavbě, bydlení a vytápění, kam nemusíte osobně jezdit přes celou republiku, začne 19. ledna a potrvá až do 1. února. Na akci Veleton se můžete zdarma připojit odkudkoliv, stačí vám připojení na internet. Sami si můžete dokonce vybrat tu oblast stavby, s níž potřebujete poradit.
Akce se poprvé uskuteční už i na jaře. Základ programu největší tuzemské akce tohoto typu tvoří živé online přednášky 150 tuzemských předních odborníků. Tedy žádná předem nahraná videa, kde všechno vypadá jednoduše. Vysílání běží v reálném čase a účastníci se mohou ptát. Samozřejmě i vy.

Velká část online festivalu se věnuje legislativě, která při stavbě domu opravdu není snadná. Nový stavební zákon, Portál stavebníka nebo povolovací procesy nejsou sice právě zábavná témata, ale bez jejich pochopení to nejde.

Hodně prostoru dostanou moderní technologie. Tepelná čerpadla, fotovoltaika, rekuperace nebo chytré řízení vytápění dnes vypadají jako povinná výbava domu, jenže ne každé řešení dává smysl pro každý dům a pro každého majitele. Veleton se snaží odpovědět na otázku, kdy je technologie investicí a kdy je pouze drahým způsobem, jak si udělat radost.

Řešit se však budou i věci, které nejsou vidět, ale mohou se časem nepříjemně připomenout. Například domovní čistírny odpadních vod, vlhkost staveb, materiály, které rozhodnou o kvalitě stavby třeba až za deset let.

Jednou z největších výhod veletrhu je možnost řešit vlastní konkrétní situaci. A nejen to. Registrace na všechny přednášky probíhá zdarma na webu www.veleton.cz, kde je k dispozici i přehledný program rozdělený podle témat. Můžete si tak vybrat jen to, co vás zajímá, a zbytek klidně přeskočit. Což je ostatně jedna z nejlepších vlastností internetu.

Nechybí ani příjemný bonus, soutěže o ceny v celkové hodnotě přes 419 tisíc korun. Vyhrát můžete věci, které při stavbě skutečně dávají smysl, například tepelná čerpadla, domovní čistírny, řešení vlhkosti, komíny, kamna, regulační systémy nebo stavební materiály.

