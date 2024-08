Bydlet v pivovaru může být snem nejen pro muže, ale i pro ženy

Časy se prostě mění. Nuselský pivovar nevznikl na „zelené louce“, první písemnou zmínku o Nuslích lze nalézt už v zakládací listině Vyšehradské královské kapituly, které daroval Vratislav II. roku 1088 zdejší pozemky. Léta se zde pěstovala vinná réva, ale vařilo se zde i pivo. Proto je ostatně vinný keř i v městském znaku Nuslí. A pivo? Zatímco v Plzni snad ještě nevěděli, jak se vaří, v Nuslích už teklo proudem.

Historické komíny měly původně na vrcholu plechové nástavce přezdívané „Klobouk pana starého neboli stárka“.

Jenže roky ubíhaly. V roce 1960 se pivovar proměnil na sladovnu a většinu budov zabraly České vinařské závody. Pivo se zde přestalo vařit v roce 1963.

Řadu let zde fungovala slavná Nuselská pivovarská restaurace (až do roku 1999, ovšem pod názvem Nuselská pivovarská zahrada, byla sem přemístěna i slavná koliba U pastýřky), v roce 2003 se staly budovy pivovaru kulturní památkou.

Historii doplní současnost

Lákavé území na úpatí Vinohrad a a doslova v srdci Nuslí neušlo ani zájmu developerů, tedy společnosti Penta Real Estate. Přibližně od roku 2021 zde vzniká nová čtvrť, kde se vedle nově postavených budov (za jejich návrhem stojí jeden z nejlepších tuzemských ateliérů, studio Chybík+Krištof) podařilo zachránit i řadu původních staveb, z nichž nejstarší byly postavené už v 17. století. Proměnu staré části si vzalo na starost studio CMC Architects v čele s Davidem Richardem Chisholmem a Martinou Chisholmovou.

Územím protékal už v době bronzové Botič, takže zde proběhl i pečlivý archeologický průzkum, protože lidé žili u vody od nepaměti. Průzkumu se nevyhnuly ani staré stavby, památek se podařilo najít hodně.

Tady bude supermarket s úžasně repasovanými stavebními prvky...

Jedna byla nečekaná, byť „jen“ 100 let stará: v lednu 1924 zednický mistr Václav Nádvorník uložil časovou kapsli s několika mincemi, ale také ceníky tehdejších potravin včetně překvapivého zhodnocení, jaká byla tehdy, v prvních letech nové republiky, „láce“. Mistr Nádvorník přidal i reklamy na tehdejší kulturní akce (například zpěvohry) nebo zprávy o počasí. Ten rok byla totiž tuhá zima s 20 cm sněhovou pokrývkou, ledaři od řeky do pivovaru přiváželi bloky ledu o síle 25 centimetrů.

Originály dokumentů skončily v muzeu, kopie a současné reálie, například mince a fotografie i dokumentace ze současné přestavby se v nové a bytelnější schránce vrátily na původní místo ve zdivu východního křídla pivovaru.

Pod dohledem památkářů se podařilo zachránit či obnovit nejen stavby a komíny, ale také zajímavé stavební detaily. To vůbec není snadné ani levné, vždy najdete něco, s čím jste nepočítali.

Památkáři také trvali na obnovení původního vzhledu fasád, třeba říms, které se nezachovaly, ale byly k vidění na fotografiích.

Třeba historické komíny měly původně na vrcholu plechové nástavce přezdívané „Klobouk pana starého neboli stárka“. Dnes by se použilo označení „klobouk hlavního technologa výroby piva“, jenže to moc poeticky nezní… Klobouky byly v tragickém stavu, bylo proto nutné vyrobit repliky o hmotnosti přibližně 350 kg. Nové prý vydrží klidně do dalšího tisíciletí..

Památkáři také trvali na obnovení původního vzhledu fasád, třeba říms, které se nezachovaly, ale byly k vidění na fotografiích, stejně tak se musely uvést do původního stavu šambrány u oken nebo pilastry…

Lofty ve zrekonstruovaných budovách nevznikaly vůbec jednoduše. Původně se předpokládalo, že se vymění 15 až 20 procent trámů, kleštin a krokví, nakonec mohla zůstat přibližně jen polovina. Mnohé z nich se musely takzvaně zaklopit nebo natřít protipožárním nátěrem, který je bohužel lesklý.

Jenže dnešní normy jsou neúprosné: kromě požárních předpisů bývá velikým problém i akustika, statik však nepovolil kvůli nosnosti použít betonové desky nebo vylít některé části těžším potěrem. Přitom právě tyto prvky zaručují dostatečnou neprůzvučnost stěn a stopů. Přesto se řešení našlo, byť se musely využít výsledky laboratoří, kde se vyzkoušela řady variant.

Historie poslouží dnešku

Zateplení, akustika, požární předpisy - to vše nutí stavbaře k řadě změn a kompromisů. I budovy ze 17. až 19. století musí splnit současné normy a předpisy.

Kromě atraktivních loftů ve starých budovách (každý byt je zcela jiný) se ve stavbách z 19. století objeví třeba i obchody. Takový supermarket asi jinde nenajdete: krásné litinové sloupy v bývalém prostoru pro uložení naklíčeného zrna zde vyniknou o to víc, že „technika“ (sprinklery, vzduchotechnika apod.) nezůstala volně pod stropem, jak bývá zvykem, ale byla vložena seshora do násypu. Na podlaze bude teracco, dlaždice o rozměrech 1 × 1 m.

Pro obyvatele nové čtvrti bude zajímavá i pasáž ve staré budově, která venku naváže lávkou pro pěší, jejíž povrch bude z dubových fošen. Po lávce se dostanete k divadlo Na Fidlovačce, stejně tak budou moci přicházet obyvatelé z okolí a využívat jak obchody, tak restaurace, kavárny a služby, s nimiž se uvnitř „čtvrti“ počítá. Kolem komplexu přibude také zídka z režného zdiva, vrátí se i zrestaurovaný kovářský plot.

Mezi starými budovami a novými domy je dost místa na „náměstí“, zahrádky a lavičky k odpočinku. Počítá se i s trhy, které zde mají bohatou historii, chybět nebudou podzemní garáže u nových budov, pro majitele loftů pak budou garáže v budovách „na povrchu“.

Vizualizace: brána do areálu nové čtvrti