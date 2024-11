Dům okolí tak popouzel, že po něm stříleli. Teď je z něj národní památka

Dvanáctidílným seriálem Novozélandské domy snů provází moderátor (a bývalý špičkový hráč ragby) Matthew Ridge. Společně se špičkovými architekty mapuje architekturu své domoviny. Vedle luxusních staveb se potkáte i s obyčejnými plážovými domy, provokativními moderní díly a chybět nebudou ani stavby, které lze označit jako nízkonákladové.

Do „sochařského“ vrcholu domu Iana Athfielda pobouření sousedů dokonce stříleli.

První díl je věnovaný architektovi Rogeru Walkerovi, nositeli Řádu za zásluhy, který patří nejen k špičkovým architektům, ale hlavně nejodvážnějším tvůrcům na Novém Zélandě.

Dům Ach jo…

Roger Walker zavedl Matthewa Ridge nejdříve do domu sira Iana Athfielda (1940 až 2015). Jde o několik budov vzájemně spojených řadou chodeb a chodníků. Nejdříve Athfield postavil jeden dům, ke kterému přidával další a další. I dnes působí velmi neortodoxně, v 60. až 70. letech minulého století byl přímo šokem. Dokonce takovým, že do něj lidé střílel. Dostal přízvisko dům Ach jo...

Dnes jde o oficiálně chráněnou památku první kategorie. Architektonické studio, kde pracuje 30 lidí, převzal Ianův syn a pokračuje v jeho práci. Ke zdem domů svého otce přidal skleněný kubus, v němž má kancelář.

Architekt Walker se v mnohém svému příteli podobal, i jeho práce nepřestávají překvapovat až šokovat. Ať už „lesním domem“ pro svou sestru i stavbou Finnis House z roku 2009 ve Scarborough. Stojí na srázu a jeho střechy připomínají tvarem pohyby ptačích křídel.

Dům Finnis House má střechy připomínající pohyb ptačích křídel. Stojí těsně nad srázem.

Stavební úřady nepovolily větší výšku než sedm metrů, proto se musel zahloubit do země. A to dům zachránilo, když přišlo zemětřesení. Pokud by stál na pilotách, zřítil by se ze srázu.

Roger Walker se pochlubil i svými modulárními domy, které má blízko také k sociálnímu bydlení. Proto hrdě divákům představil i Dogbox neboli „Psí boudu“, kterou si vlastnoručně postavili tři mladí studenti architektury za 165 tisíc dolarů. Dodnes v něm jeden z nich bydlí i s rodinou.

I poslední prezentovaný dům hodně překvapí, je totiž inspirován hornictvím a má podobu obrácené důlní šachty. Autor totiž nemá moc rád střechy, takže ty jsou zakončené obrácenými „trychtýři“, kterými proudí dovnitř světlo.

Domy, které připomínají hornickou historii Nového Zélandu

Seriál Novozélandské domy snů můžete vidět od 10. listopadu každou neděli od 21:00 na Prima Zoom, opakování pak následující středu v 9:30.