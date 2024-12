Proč musela architektka lézt na stromy a nakonec skončila v garáži

Část 1/5

Dům na pobřeží

Dům Coast Crib - Na stěny použila autorka levné OSB desky.

Architektka Stacey Farrellová je přesvědčená, že každý dům musí být v harmonii s pozemkem, na kterém stojí. A také to, že stěžejní je výhled z domu do okolí. To dokazují všechny její stavby včetně jejího vlastního domu. A také ty, které vybrala jako nejzajímavější.

Za The Coast House z roku 2021 získala Stacey Farrelová řadu cen, například ocenění Green Home of the Year 2021 v Home Magazine Home of the Year, v roce 2022 získal také cenu NZIA Local Architecture Award a Colour Award.

Dům s obytnou plochou 97 m2 najdete na jižním pobřeží Nového Zélandu, v blízkosti národního parku Catlins a Fiordland. Má výhled do písečných dun a přesně odpovídá přesvědčení Stacey, že dům má být v harmonii s okolní krajinou. I kvůli tomu lezla s kolegy na stromy, aby zjistila, kde budou nejlepší výhledy a odkud svítí nejlépe slunce.

Materiály a barvy jsou záměrně omezeny, aby nekonkurovaly krajině. Stavba odpovídá pasivnímu standardu, vytápí se dřevem, v domě se využívá voda stékající ze střech.

I kvůli financím (rozpočet byl hodně omezený) použila autorka na obložení stěn uvnitř OSB desky, které natřela, jejich textura dodává interiéru „chatovou“ atmosféru. Nerozpakovala se ani navrhnout jídelní stůl tak, aby posloužil i pro ping-pong. Ušetřit dokázala i na podobě terasy nebo na materiálu na nábytek.

Konstrukce s izolovanou dřevěnou podlahou na dřevěných pilotech znamená, že dům lze přemístit, pokud by hladina moře stoupla.