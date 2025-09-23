Kdyby nepřišel covid, byl by dům ve Vraném nad Vltavou nedaleko Prahy ještě mnohem levnější, jenže vše se zpomalilo a ceny za materiály šly výrazně nahoru.
Původní rozpočet byl dokonce jen něco přes tři miliony, což je částka, za kterou dnes v Praze nekoupíte ani garsonku. A i když materiály dnes ještě podražily, stále se cena za tento dům pohybují kolem částky, za kterou si v Praze koupíte byt 1+kk, maximálně dvougarsonku...
Dvoupodlažní dům má obytnou plochu 84 m2, ale pokud se rodina rozroste a bude potřebovat více místa, není problém připojit k domu modulární jednotku. „Celá idea je založena na myšlence, že dům roste společně s jeho uživateli a tento princip umožňuje rozložit investici do více fází, což v případě běžného domu není možné,“ objasňuje architekt Križek z IO Studia.
Stavbu navrhl jako nízkonákladový modulární dům, konstrukce a technologie objektu jsou ve standartu energeticky úsporného domu. O chytrém nápadu a kvalitě projektu svědčí i to, že byl před několika dny zařazený mezi finalisty Národní ceny za architekturu GPA 2025.
|
Jiří Bartoška nejraději odpočíval v „andělské“ dřevostavbě u Karlových Varů
Základem se stal domek po babičce
Rodina zdědila po babičce rekreační domek, který posloužil jako „základ“ bydlení pro mladou rodinu.
„Vzhledem k nevyhovujícímu stavu původního objektu bylo nutné stavbu odstranit. Z ekonomických důvodů však dávalo smysl zachovat stávající první podzemní podlaží, tedy částečné podsklepení, a základovou podezdívku v nepodsklepené části, na jejíž daný rozměr jsem navrhl dvoupodlažní nástavbu,“ vysvětluje Luka Križek.
Celá dřevěná nástavba spočívá na nové železobetonové desce s tloušťkou 160 mm, která je vybetonována na původních suterénních zdech.
U tvarově velmi jednoduché stavbě hraje čtvercový formát klíčovou roli. Čtverec je vepsán do kompozičního uspořádání stavby a pomocí ortogonální kompozice je objem stavby horizontálně a vertikálně rozčleněný do menších čtverců a kvádrů. Dělení autor dosáhl pomocí okenních formátů a sloupko-příčkové konstrukce prosklené fasády.
V místě venkovních schodišť je základní objem krychle hmotově doplněný pomocí stupňovitě vyskládaných kvádrů, naopak v místě terasy je část kvádrové hmoty z domu odebrána. Těmito jednoduchými prostředky se podařilo docílit maximálního výtvarného efektu.
|
Dřevostavbu si pořídili jako bezdětní, promyšlená stavba funguje i pro rodinu
V celém domě kromě ložnice, ve které se výměna vzduchu řeší přirozenou výměnou oknem, byla použitá nucená výměna vzduchu s rekuperací lokálními jednotkami, dále jsou zde samostatné odtahy vzduchu z koupelen a suterénu, v kuchyni pak kuchyňská digestoř. Vytápění objektu a ohřev TUV má na starosti tepelné čerpadlo.
Promyšlená dispozice
Vstup do domu je z jižní strany ulice. V přízemí najdete kromě vstupního zádveří i komoru a WC s umyvadlem a především hlavní obývací místnost spojenou s kuchyní.
„Díky velkorysému severně orientovanému prosklení využívá tento pobytový prostor rozptýlené světlo a těží z výhledu do původního sadu, s nímž je propojený pomocí kryté terasy a exteriérového schodiště,“ popisuje architekt Križek.
Ten vsadil právě na možnost kontaktu rodiny, třeba pracovna v patře je propojena s hlavním pobytovou místností v přízemí pomocí ustupující stropní desky, která v místě pracovny konstrukčně vytváří ochoz. Stačí zavolat: „oběd je na stole“ a všichni se sejdou u stolu. V patře je i ložnice rodičů, dětský pokoj a koupelna se sprchovým koutem a toaletou.
Stávající prostor prvního podzemního podlaží, který odpovídá přibližně polovině podsklepení objektu, je využitý pro technické zázemí, v němž jsou nové technologie spojené s přípravou tepla a teplé užitkové vody, slouží i jako skladovací zázemí. Vstup sem vyřešilo exteriérové schodiště z východní strany objektu.
|
Přáli si pasivní dřevostavbu z panelů. Do domu se stěhovali už za rok
Dřevostavba s lehkým skeletem
Půdorysné rozměry dřevostavby jsou 7,464 × 7,314 m. Konstrukční systém nové části objektu byl navržený jako lehký dřevěný montovaný skelet z KVH hranolů tak, aby výrazně nepřitěžoval stávající základovou konstrukci.
Konstrukčně jde o příčný dvojtrakt, s podobnými světlostmi. Základní nosnou svislou konstrukcí jsou dřevěné hranoly o průřezu 60/160 mm oboustranně opláštěné deskami ze sádrovláknitých desek.
Základní vzdálenosti hranolů jsou 625 mm. Tyto hranoly doplňují mohutnější sloupy s průřezem 160/200, 160/300 a 300/300 mm. Tyto sloupy podepírají průvlaky, jsou tedy v místě zvětšené koncentrace zatížení. V místech otvorů jsou sloupky zdvojeny.
Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny vnějším kontaktním zateplovacím systémem z dřevovláknité deskové izolace, systém konstrukce je difúzně otevřený. Fasády září do okolí bílou barvou díky použité povrchové úpravě bílým točeným jemnozrnným štukem.
Okenní výplně představují kombinaci PVC a hliníku ve stříbrnošedé barvě a doplňuje je oplechování ve shodné povrchové a barevné úpravě. Dům má plochou nepochozí foliovou střechu s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu. Výlez na střechu domu umožňuje otevíravý světlík z koupelny v patře. Střecha byla opatřena dešťovým vyhřívaným vtokem s filtrem nečistot a dále bezpečnostním přepadem (chrličem) v atice. Dešťové svody jsou vedeny skrytě v rámci vnitřní dispozice.
|
Dřevostavba předčila jejich očekávání, tepelné čerpadlo byla skvělá volba
Názor majitele
Když si sednu do pracovny, a skrz obrovské okno mě pohltí naše zahrada, zas a znovu si uvědomím, jaké štěstí bylo narazit na někoho, kdo má vizi, přemýšlí nad souvislostmi a vidí „za roh“.
Na začátku by asi bylo jednodušší zvolit si typový domek… na konci ale díky spolupráci s architektem Križkem máme dům, který skvěle respektuje naše potřeby i prostředí a prostor, do kterého je zasazený. Spousta zdánlivě jednoduchých detailů se spojilo v originální dům, který dává bezvadný smysl. Máme z něj radost!
O projektu
Autor: Ing. arch. Luka Križek, IO Studio ,
Dodavatel stavby: Dřevostavby Kučera
O autorovi
Ing. arch. Luka Križek
*1977, absolvent ČVUT, Fakulta architektury
Architekt a designér tvořící návrhy od rodinných domů až po veřejné stavby. Jeho práce je ve velké míře zaměřena na návrhy interiérů pro velké mezinárodní korporáty.
2014 - otevření showroomu v Opletalově ulici v Praze, k prezentaci
Ocenění:
2025 Nominace na Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu, Ekonomicky dostupný rodinný dům Vrané nad Vltavou
2024 Nominace na Grand Prix Architektů Národní cena za architekturu, Rekonstrukce Lidového domu Zaječov
2023 Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje, Rekonstrukce Lidového domu Zaječov
2021 Nábytek roku 2021: Návrh stolu - Stůl 01 pro společnost Formdesign
2019 Nominace na Českou cenu za architekturu 2019: Altán Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze
2017 Red Dot Award Concept Design 2017 za kolekci světel Clap Clap
2017 Red Dot Award Communication Design 2017 za koncept restaurací Budvarek Budweiser Budvar
2016 Národní cena za architekturu v kategorii: Interiér roku: Multifunkční sál SPŠ Na Třebešíně
2015 ICONIC AWARDS 2015 – Winner: za koncept bankovních poboček ERA pro ČSOB
2015 ICONIC AWARDS 2015 – Winner: za Vodafone Customer Experience Centrum
2015 Restaurant and Bar Design Awards Shortlisted: Red Cafe
2014 German Design Award Nominee 2015: Collection of ARBO Lightings for HALLA
2014 Národní cena za architekturu v kategorii: Interiér roku, čestné uznání: Radegast Brandýs nad Labem
2014 A’ Design Award, Category: Interior Space and Exhibition Design: Vodafone Data Store Flagship
2014 A’ Design Award, Category: Furniture, Decorative Items and Homeware Design: Holan Kitchen
2012 Národní cena za architekturu v kategorii: Interiér roku: Vodafone Customer Experience Centrum