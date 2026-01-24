Na dům v Brně finančně nedosáhl, tak si svépomocí postavil dřevostavbu

Veverská Bítýška je malebná obec s výborným spojením do Brna, co by kamenem dohodil od brněnské přehrady. Na návštěvu můžete přijet i parníkem. Právě v této obci si mladý pár postavil nízkoenergetickou udržitelnou dřevostavbu, protože na dům v Brně s ohledem na výši hypoték musel zapomenout. Dnes rozhodně nelitují.
Dům má tvar jednoduchého kvádru s klasickou sedlovou střechou se sklonem 45°,...

Dům má tvar jednoduchého kvádru s klasickou sedlovou střechou se sklonem 45°, podkroví a výraznou horizontální terasu. Zahradní domeček pro dcerky je postavený ze zbytků stavby. | foto: Oldřich Hrb

Dominantní prvek představuje výrazný „kšilt“ neboli lomený přesah střechy,...
Kšilt kryje vstupy i celou délku terasy proti dešti, takže vytváří tradiční...
Střecha je z cementotřískové vlny Cembrit.
Dům má fasádu ze sibiřského modřínu, který přirozeně „stárne“.
Když se mladý pár v roce 2021 tehdy s ročním dítětem (dnes už jsou rodiči dvou malých dcer) ocitl v pasti rostoucích cen a nedostupných hypoték, zdálo se, že sen o vlastním domě v Brně se rozplynul. Místo rezignace tak přišlo rozhodnutí odejít z Brna a najít se klidný domov jinde. Na Vysočině.

Shodou okolností tehdy přišla nabídka od kamaráda na pozemek ve Veverské Bítýšce. Lokalita mladou rodinu okouzlila místní komunitní sousedskou atmosférou. „Je to místo, kam se za vámi návštěvy dostanou i parníkem po přehradě,“ popisuje majitel, architekt Marek Petrík.

Domov pro dvě rodiny

Pozemek o rozloze 1 500 m² se stal základem hned dvou domů. S kamarádem jej Marek Petrík rozdělil na dvě parcely a společnou přístupovou cestu. Vznikl tak malý komunitní projekt: dvě rodiny, dvě stavby, jeden záměr.

Za šest měsíců si u Loun postavili přízemní dřevostavbu. Jsou nadšení

„Měl jsem za sebou již dvě dřevostavby, proto jsem si věřil, že i tuto zvládnu svépomocí, a podařilo se. Celý dům jsem postavil s otcem, od základu až po střechu,“ říká spokojený majitel.

Výsledkem je dřevostavba postavená systémem 2by4, s fasádou ze sibiřského modřínu a střechou z cementotřískové vlny Cembrit. Tepelná izolace z dřevovláknitých desek zajišťuje ideální klima a udržitelnost, k tomu přispívají i solárně napájená střešní okna a stínění Velux.

Architektura s duší i rozumem

Dům ve tvaru jednoduchého kvádru s klasickou sedlovou střechou se sklonem 45°, s podkrovím a výraznou horizontální terasou je inspirován místním archetypem.

Půdorys má rozměry 7 × 16 metrů, výška dosahuje v hřebeni sedm metrů, dům je kompaktní, přitom prostorný. Dominantní prvek představuje výrazný „kšilt“ neboli lomený přesah střechy, který funguje jako stínící prvek v létě. Kryje vstupy i celou délku terasy proti dešti, takže vytváří tradiční zápraží pro posezení a plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem.

O co stavba působí jednodušeji zvenčí, o to zajímavější je uvnitř. „Dům je pojatý jako obálka, kterou lze postupem času podle potřeby upravovat, vestavovat do ní další příčky, respektive zobytňovat další prostory, třeba vybudovat samostatné dětské pokoje. Chtěli jsme prostě dům, který může růst s námi,“ říká architekt Marek Petrík.

Dům je založený na volné otevřené dispozici a propojování jednotlivých prostor bez zbytečných dveří. Všechno tu plyne, prostor, světlo i život. „Navrhovali jsme otevření nejen v půdoryse, ale i v řezu domem, abychom mohli přivést světlo a vytvořit vizuální propojení napříč patry,“ popisuje architekt.

Jiří Bartoška nejraději odpočíval v „andělské“ dřevostavbě u Karlových Varů

Světlo jako stavební materiál

V celém domě hraje světlo zásadní roli. Různé výšky stropů a promyšlené osazení oken vytvářejí měnící se atmosféru během dne. V obývacím pokoji dopadá rozptýlené světlo shora, i kuchyni ozařují paprsky z nízko umístěného střešního okna.

V podkrovních pracovních místnostech a dětské herně jsou střešní okna osazená co nejníže, aby nejen přiváděla světlo na pracovní plochy, ale také umožnila výhled ven. Výška nadezdívek byla proto optimalizována právě kvůli tomu.

Schodiště prosvětlené střešním oknem přivádí denní světlo až do přízemí. Dům se tak mění podle počasí, ročního období i denní doby. „V obývacím pokoji dopadá do prostoru difúzní světlo od hřebene střechy, které přináší měkké, rovnoměrné nasvícení. Kuchyň využívá kombinaci přesného nasvětlování pracovní plochy díky fasádnímu oknu a nízko umístěnému střešnímu oknu, které přivádí přímé sluneční paprsky shora, odlišný typ světla od toho z fasádního okna,“ popisuje autor.

Architekt Petrík ví o světle přicházejícím okny snad vše, co je možné, práce s přirozeným světlem je totiž pro něho jako architekta společnosti VELUX na denním pořádku. Prosklení domu je proto velkorysé, šest střešních oken jeho „značky“ má nadstandardní rozměry, 114 cm na šířku a 140 cm na výšku.

Dřevostavbu si pořídili jako bezdětní, promyšlená stavba funguje i pro rodinu

Chytré větrání a stínění místo klimatizace

Dům architekt Petrík navrhl jako nízkoenergetický, bez potřeby klimatizace. V zimním období pomáhá k vytápění tepelné čerpadlo.

„Využíváme také orientaci domu na jih a velikost prosklených ploch, které umožňují významné pasivní solární zisky, tedy přirozené přitápění prostřednictvím slunce. Nejde jen o tepelně izolační vlastnosti oken (součinitel prostupu tepla, tzv. „U“ hodnota), ale i o jejich schopnost zisku, který může významně přispívat k energetické bilanci objektu,“ vysvětluje Marek Petrík.

V létě dům využívá princip komínového efektu, v noci se okna otevírají a dům se intenzivně provětrává a akumuluje chlad. Přes den se uzavírá a díky důmyslnému stínění a přesahu střechy si interiér uchovává chlad.

„Využíváme jak křížové, tak komínové provětrání, které je možné díky promyšlené dispozici a orientaci domu. Otevřením oken dole v centrální části domu a horních střešních oken během chvíle nastartujeme komínový efekt, až nám vlají vlasy. To oceníte jak v létě, tak i k v zimě, kdy potřebujete co nejrychleji vyměnit vzduch, ale neztratit teplo,“ prozrazuje autor projektu.

Podstatný prvek pro letní měsíce představuje i venkovní stínění: na střešních oknech nejsou použity plné zatemňující rolety, ale perforované, které odrazí největší nápor slunce, ale zároveň pouští do interiéru přirozené světlo a umožňují částečný výhled. Pro potřeby spánku se o tmu starají zatemňovací vnitřní rolety

V přízemí pomáhá s ochranou před přehříváním i přesah střechy. V létě, kdy je slunce výše nad horizontem, kšilt funguje velmi účinně jako clona. Naopak v zimě, kdy se slunce nachází níže, nebrání průniku slunečních paprsků do interiéru.

V jednoduchosti je krása, moderní dřevostavba do Beskyd skvěla zapadla

„Dům je díky kombinaci pasivních strategií funkční, komfortní a energeticky nenáročný, bez potřeby umělé klimatizace. Přitom teplotní rozdíl mezi interiérem a exteriérem může bez aktivního chlazení klimatizací dosáhnout až 8 °C,“ upozorňuje na závěr majitel.

Zbylý materiál ze stavby využil architekt na stavbu zahradního domku pro dcery, jak jinak než se střešním okénkem, z něhož prý prodávají výbornou zmrzlinu.

