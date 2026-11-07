Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nenápadný luxus na strmém svahu. Chaty nad Znojmem nadchnou nejen výhledem

Alena Řezníčková
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Lepší místo s výhledem na Znojmo nenajdete: na strmém svahu Kraví hory, který od řad vinné révy přechází postupně v divočinu národního parku Podyjí, stojí dvě chatky či, jak jim říkají architekti, dvě kabiny jménem Kravák. Díky tmavému plechu fasád splývají se stínem stromů, takže je zdálky snadno přehlédnete.

Zrealizovat stavbu v této lokalitě nebylo vůbec jednoduché, protože Kraví hora představuje přísně chráněné území, a tedy regulace, jež přesně vymezují, co je a co není možné. Navíc si prudký svah vyžádal i náročné stavební řešení.

Architekt Dan Merta a jeho kolegové z pražského MA Studia, kteří rekreační objekt navrhovali, se však náročného zadání nezalekli. Měli jasnou představu moderní architektury, ale zároveň věděli, že musejí dát vyniknout výhledu na historické centrum prvního královského města na jižní Moravě. Právě ten byl důvodem, proč si investor vybral toto místo.

„Orientace kabin souzní s výhledem. A protože je opravdu neobyčejný, právě od něj se celý návrh odvíjel,“ vysvětluje Dan Merta.

Bez železobetonové konstrukce by to nešlo

„Aby taková stavba na prudkém svahu vůbec mohla stát a přitom zůstat lehká a subtilní, bylo třeba začít hluboko pod zemí. Základem kabin je pevně zapuštěná železobetonová konstrukce, která teprve umožňuje to, co je na první pohled nejnápadnější: vzdušnou dřevostavbu, jež ze svahu jako by přirozeně vyrůstala,“ vysvětluje architekt Merta.

Základem kabin je pevně zapuštěná železobetonová konstrukce. Aby totiž mohly stát v prudkém svahu a přitom působit subtilně, bylo nutné začít hluboko pod zemí.
Sedlová střecha z tmavého falcovaného plechu přerůstá ve fasádu.
„Snaha byla nechat krásné okolí co nejvíce vyniknout,“ říká architekt Merta.
Velkorysý prosklený štít má posuvný portál.
Ve večerních hodinách lemuje obvod kabin osvětlení, které zdůrazňuje linii střechy.
21 fotografií

Minimalistické pojetí stavby se odráží v jednoduché sedlové střeše z tmavého falcovaného plechu, která přechází ve fasádu, celý objekt má tak kompaktní a ucelený vzhled. Večer lemuje obvod kabin osvětlení, které zdůrazňuje linii střechy, nijak však neruší. Obě kabiny „obíhá“ vykonzolovaná terasa navazující na interiér a nabízející nádherné výhledy na město. Zvětšuje „obytnou“ plochu (kabina má 25 m2) o dalších 20 m2.

V jednoduchosti je krása

„Snaha byla nechat krásné okolí co nejvíce vyniknout,“ říká Dan Merta. I proto se architekti rozhodli pro čisté linie a materiálová i barevnou střídmost. Velkorysý prosklený štít s posuvným portálem umožňuje jak ceněný výhled, tak také propojení terasy s okolním prostorem.

Dřevo na fasádě bude přirozeně stárnout, a tak se v průběhu let měnit společně s okolní krajinou. Kámen pak dodává prostoru pevnost a nadčasový charakter.

Architekti pamatovali i na udržitelnost projektu. Hospodárnému nakládání s vodou pomáhá retenční nádrž, která dešťovou vodu zachytává a vrací zpět do oběhu. „Věříme, že udržitelnost není kompromis, ale cesta, jak žít jednodušeji a ohleduplněji,“ říká architekt Merta.

Kabiny Kravák dnes slouží také jako krátkodobé ubytování, kterého v kraji vína a hradních zřícenin není nikdy dost.

O autorech

MA Studio je pražský architektonický ateliér, který navrhuje moderní a inovativní stavby přirozeně zapadající do svého prostředí. Hledá odvážná řešení a využívá nové technologie s cílem představit projekty srovnatelné s tou nejlepší světovou architekturou.

Za více než 10 let své existence se rozrostlo na komplexní MA Kolektiv. Díky tomu zákazníky provede celým procesem formou Design & Build, od návrhu přes stavbu až po realizaci interiéru. Součástí skupiny jsou: MA Studio (návrhy exteriérů, interiérů i velkých urbanistických celků), MA Interiors (kompletní realizace interiérů), MA Bau (kompletní realizace domů) a Rendero (tvorba fotorealistických vizualizací).

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Nahlédněte do bytu za 80 milionů. Z historického mezonetu je vidět Petřín i Hrad

Byt je rozložen do dvou nejvyšších podlaží domu a otevírá výhledy na Petřín,...

V historickém domě U Bílého jablka na Malé Straně v Praze je na prodej unikátní mezonet o ploše 231 m². Byt za 80 milionů korun láká na panorama Petřína i Strahovského kláštera. Nemovitost...

Český učitel žije v Thajsku levně. Byt s bazénem a kinem ho vyšel na 6 tisíc

Michal s manželkou považují Thajsko za svůj domov.

Do Thajska odjel původně na osm měsíců, nakonec v něm český pedagog Michal žije už dvanáct let. S thajskou manželkou vystřídali byt u letiště, mrakodrap ve finanční čtvrti i dům na předměstí. Poznali...

Obětovali celou čtvrť. Na jejích troskách vyrostl největší panelák v Maďarsku

Faluház nesloužil pouze k bydlení, ale stal se také místem technického...

Tisíce lidí musely opustit své domovy, ulice zmizely pod pásy buldozerů. Stará budapešťská Óbuda se v šedesátých letech stala obětí socialistické představy o moderním bydlení. Na troskách někdejší...

Koučka Erika Bach žije s rodinou v domě u lesa. Nahlédněte do jejich domova

U jídelního stolu se majitelka cítí nejlépe.

Erika Bach působí jako kouč a strategický partner pro veřejné instituce. Žije na okraji Říčan s dětmi a manželem Davidem Michaličkou, který v současné době zastává post starosty města. Dům v...

Zdědil dům hrůzy. Zoufalého majitele zachránil architekt, který stvořil zázrak

Zdědit dům ve středověkém portugalském městečku zní jako sen. Jenže když vám...

Zdědit dům ve středověkém portugalském městečku zní jako sen. Jenže když vám místo romantického bydlení spadne do klína staletá ruina, nadšení vyprchá. Nový majitel měl ale štěstí na architekta,...

Nenápadný luxus na strmém svahu. Chaty nad Znojmem nadchnou nejen výhledem

Sedlová střecha z tmavého falcovaného plechu přerůstá ve fasádu.

Lepší místo s výhledem na Znojmo nenajdete: na strmém svahu Kraví hory, který od řad vinné révy přechází postupně v divočinu národního parku Podyjí, stojí dvě chatky či, jak jim říkají architekti,...

7. listopadu 2026

Z Lublaně do Lán. I letní sídlo českých prezidentů proměnil Plečnik do krásy

Sídlo československých a poté českých prezidentů je na Pražském hradě, jejich...

Sídlo československých a poté českých prezidentů je na Pražském hradě, jejich letní rezidenci bychom ale našli v Lánech. A zdejší zámek je oproti Hradu mnohem méně známý. Byla by ale škoda o něm nic...

6. listopadu 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Nahlédněte do bytu za 80 milionů. Z historického mezonetu je vidět Petřín i Hrad

Byt je rozložen do dvou nejvyšších podlaží domu a otevírá výhledy na Petřín,...

V historickém domě U Bílého jablka na Malé Straně v Praze je na prodej unikátní mezonet o ploše 231 m². Byt za 80 milionů korun láká na panorama Petřína i Strahovského kláštera. Nemovitost...

6. listopadu 2026

Beton, dub a psí tlapky. Architekti proměnili dům v Modřanech v útulný domov

Nejdůležitější částí domu o ploše 210 metrů čtverečních je kuchyň.

Stavěli dům a potřebovali pomoc s návrhem interiéru. A tak začala spolupráce s majiteli domu v pražských Modřanech a architekty Janou a Janem Kropíkových z ateliéru Artvibe.

6. listopadu 2026

Modulový dům vyroste za pár dní. Smlouvu nepodepisujte bez několika otázek

Kolik ve skutečnosti stojí modulový dům? Zjistili jsme, co stojí za katalogovou...

Modulový dům může stát na pozemku během několika dnů, cesta k vlastnímu bydlení ale začíná mnohem dříve. Vedle ceny samotného domu je nutné zaplatit základy, dopravu, přípojky a vyřídit povolení....

5. listopadu 2026

Pramen i bufet v Krumlově jsou pryč. Teď se dům č. 86 proměnil v oázu luxusu

Desítky let se v něm nakupovalo, fungoval socialistický Pramen i rodinný bufet...

Desítky let se v něm nakupovalo, fungoval tu rodinný bufet i socialistický Pramen. Pak dům č. 86 na krumlovském Latránu na dlouho osiřel a pustnul. Nyní se historická budova dočkala velké proměny. Po...

5. listopadu 2026

KVÍZ: Od Tančícího domu po obrácenou pyramidu. Jak dobře znáte slavné stavby světa?

,

Některé stavby proslavil jejich autor, jiné nezvyklý tvar, důmyslné řešení nebo kuriózní příběh. Otestujte si, jak dobře znáte slavné domy a architektonické ikony z Česka i ze světa. O voucher na...

vydáno 5. listopadu 2026

26 detailů, podle kterých poznáte kvalitní dřevostavbu

Komerční sdělení
Při výběru rodinného domu by měly rozhodovat i faktory, které mnohdy nejsou...

Když vybíráme rodinný dům, obvykle řešíme dispozici, vzhled, cenu a termín dokončení. O tom, jak se v něm bude bydlet za deset nebo padesát let, ale často rozhodují faktory, které mnohdy nejsou vidět...

4. listopadu 2026  11:06

Jurta je jen stan, přesto v ní někteří Češi bydlí celou zimu. Jak to zvládají

Jak vypadá celoroční bydlení v jurtě v českých mrazech?

Bydlení v jurtě nemusí skončit s prvními mrazy. Někteří Češi v kruhových stanech žijí i přes zimu, kdy teploty klesají hluboko pod nulu. Rozhoduje však kvalitní izolace, dobře vyřešená podlaha a...

4. listopadu 2026

Koučka Erika Bach žije s rodinou v domě u lesa. Nahlédněte do jejich domova

U jídelního stolu se majitelka cítí nejlépe.

Erika Bach působí jako kouč a strategický partner pro veřejné instituce. Žije na okraji Říčan s dětmi a manželem Davidem Michaličkou, který v současné době zastává post starosty města. Dům v...

4. listopadu 2026

Obětovali celou čtvrť. Na jejích troskách vyrostl největší panelák v Maďarsku

Faluház nesloužil pouze k bydlení, ale stal se také místem technického...

Tisíce lidí musely opustit své domovy, ulice zmizely pod pásy buldozerů. Stará budapešťská Óbuda se v šedesátých letech stala obětí socialistické představy o moderním bydlení. Na troskách někdejší...

4. listopadu 2026

Od rozměrů po kliku: Co všechno si ujasnit, než objednáte interiérové dveře?

Ve spolupráci
Interiérové dveře Peonia

Jak vybrat dveře do domu nebo bytu, aby dobře vypadaly, správně fungovaly a vydržely dlouhá léta? Výběr dveří nekončí u barvy a materiálu. U interiérových dveří je potřeba řešit také rozměry, způsob...

3. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.