Zrealizovat stavbu v této lokalitě nebylo vůbec jednoduché, protože Kraví hora představuje přísně chráněné území, a tedy regulace, jež přesně vymezují, co je a co není možné. Navíc si prudký svah vyžádal i náročné stavební řešení.
Architekt Dan Merta a jeho kolegové z pražského MA Studia, kteří rekreační objekt navrhovali, se však náročného zadání nezalekli. Měli jasnou představu moderní architektury, ale zároveň věděli, že musejí dát vyniknout výhledu na historické centrum prvního královského města na jižní Moravě. Právě ten byl důvodem, proč si investor vybral toto místo.
„Orientace kabin souzní s výhledem. A protože je opravdu neobyčejný, právě od něj se celý návrh odvíjel,“ vysvětluje Dan Merta.
Bez železobetonové konstrukce by to nešlo
„Aby taková stavba na prudkém svahu vůbec mohla stát a přitom zůstat lehká a subtilní, bylo třeba začít hluboko pod zemí. Základem kabin je pevně zapuštěná železobetonová konstrukce, která teprve umožňuje to, co je na první pohled nejnápadnější: vzdušnou dřevostavbu, jež ze svahu jako by přirozeně vyrůstala,“ vysvětluje architekt Merta.
Minimalistické pojetí stavby se odráží v jednoduché sedlové střeše z tmavého falcovaného plechu, která přechází ve fasádu, celý objekt má tak kompaktní a ucelený vzhled. Večer lemuje obvod kabin osvětlení, které zdůrazňuje linii střechy, nijak však neruší. Obě kabiny „obíhá“ vykonzolovaná terasa navazující na interiér a nabízející nádherné výhledy na město. Zvětšuje „obytnou“ plochu (kabina má 25 m2) o dalších 20 m2.
V jednoduchosti je krása
„Snaha byla nechat krásné okolí co nejvíce vyniknout,“ říká Dan Merta. I proto se architekti rozhodli pro čisté linie a materiálová i barevnou střídmost. Velkorysý prosklený štít s posuvným portálem umožňuje jak ceněný výhled, tak také propojení terasy s okolním prostorem.
Dřevo na fasádě bude přirozeně stárnout, a tak se v průběhu let měnit společně s okolní krajinou. Kámen pak dodává prostoru pevnost a nadčasový charakter.
Architekti pamatovali i na udržitelnost projektu. Hospodárnému nakládání s vodou pomáhá retenční nádrž, která dešťovou vodu zachytává a vrací zpět do oběhu. „Věříme, že udržitelnost není kompromis, ale cesta, jak žít jednodušeji a ohleduplněji,“ říká architekt Merta.
Kabiny Kravák dnes slouží také jako krátkodobé ubytování, kterého v kraji vína a hradních zřícenin není nikdy dost.
O autorech
MA Studio je pražský architektonický ateliér, který navrhuje moderní a inovativní stavby přirozeně zapadající do svého prostředí. Hledá odvážná řešení a využívá nové technologie s cílem představit projekty srovnatelné s tou nejlepší světovou architekturou.
Za více než 10 let své existence se rozrostlo na komplexní MA Kolektiv. Díky tomu zákazníky provede celým procesem formou Design & Build, od návrhu přes stavbu až po realizaci interiéru. Součástí skupiny jsou: MA Studio (návrhy exteriérů, interiérů i velkých urbanistických celků), MA Interiors (kompletní realizace interiérů), MA Bau (kompletní realizace domů) a Rendero (tvorba fotorealistických vizualizací).