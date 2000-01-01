náhledy
Obrovité okno, které mizí v podlaze, není pro tuzemského milovníka architektury ničím překvapivým, proslula jimi i výjimečná vila Tugendhat v Brně. Dubaj se však může pochlubit největším klesajícím oknem na světě. Značka air-lux vyrobila okno o rozměrech 16×3 m s hmotností 7,5 t. Pro porovnání, okna ve vile Tugendhat mají rozměry 3×5 m.
Autor: Archiv air-lux
Studio Godwin Austen Johnson Architect se postaralo o jedinečný stavební prvek, který stanovuje nové standardy při navrhování a výstavbě budov po celém světě.
Autor: Archiv air-lux
Stačí pouhé stisknutí tlačítka a skleněný obr zmizí v podlaze a propojí exteriér s interiérem.
Autor: Archiv air-lux
I v Evropě se lze potkat s klesajícími okny, toto je například ukázka z Rakouska.
Autor: Archiv air-lux
Autor: Hanno Mackowitz
V tomto případě mají majitelé možnost využít i klesající dno bazénu, dálkové ovládání, protisluněční bezpečnostně izolační trojsklo i vnější stínění.
Autor: Hanno Mackowitz
Autor: Hanno Mackowitz
Propojení interiéru s exteriérem je dokonalé.
Autor: Hanno Mackowitz
Systém pro spouštění oken ve vile Tugendhat
Autor: David Židlický
Klesající okno - čelní pohled
Autor: Archiv air-lux
Klesající okno - svislý řez
Autor: Archiv air-lux
Vila na Šumavě sice nemá klesající okna do podlahy, přesto jsou rozměry posuvných oken impozantní. A nabízejí neuvěřitelný výhled.
Autor: Archiv air-lux
Autor: Archiv air-lux
Autor: Archiv air-lux