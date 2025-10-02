|
Největší okno na světě, které mizí v podlaze, najdete v Dubaji
Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri
Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...
Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti
Reprezentativní vila v Nižboru z roku 1908, postavená zakladatelem slavné sklárny Rückl, je symbolem úspěchu, vkusu a nadčasového stylu. Dům, který nyní hledá nového majitele, má duši, historii i...
Hvězda televizní show Jak se staví sen si poradila i s bytem 4+kk
Jenom sladit barvy a trochu vylepšit zařízení… Tak snadno si to představoval mladý pár s dvěma dcerkami. Jenže jejich byt 4+kk v pražské Tróji potřeboval pořádnou změnu, včetně dispozice. Designérka...
Největší rodinné domy na světě. Tady na velikosti majitelům opravdu záleží
Hledat odpověď na otázku, kdo ho má největší, zavání potížemi. Bez červenání. V těch rozmanitých tvarech je opravdu snadné se ztratit a ne vždy se údaje o rozměrech dají přesně ověřit. Proto berte...
Romantická osada Buďánka. Pražská dělnická kolonie ožívá a láká na návštěvu
Dělnická kolonie Buďánka v Praze, továrna na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově i bývalý pivovar v Českém Krumlově. To jsou jen tři lokality ze 450 akcí, které lze zdarma navštívit během festivalu Den...
Stromy ve městech jsou víc než dekorace. Zeleň funguje jako klimatizace
Města se během horkých letních dnů proměňují v betonové pece. Nedýchatelné spalující horko, které se kumuluje v ulicích, není jen nepříjemné, ale může být i zdraví nebezpečné. Stromy v sobě ukrývají...
Dům z katalogu vyladili k dokonalosti. Na Instagramu ukazují obyčejný život
Když Martina s manželem vybírali pozemek, měli jasno. Chtěli zůstat v regionu Orlickoústecka, odkud oba pocházejí. Nakonec se rozhodli pro katalogový domek, který oživili zajímavými detaily. Nakonec...
Záchranáře v Beskydech „zachraňuje“ nová chata na Javorovém vrchu
Zachraňují lidské životy a přitom často musí sami bojovat s tvrdými podmínkami tam, kde by měli mít dobré zázemí. Zbrusu nová chata horské služby Beskydy na Javorovém vrchu je proto pro záchranáře...
Bruselská Prefa Holešovice se probouzí. Architekti se vrhli na její záchranu
Architekti ze studia A8000 se přestěhovali do administrativního sídla bývalé panelárny Prefa Holešovice. Jedinečný dům v bruselském stylu z 60. let prošel v minulosti necitlivou rekonstrukcí a...
Chata z roku 1939 má venkovní kadibudku se dvěma toaletami
Designér Halvor Bakke, průvodce jednoho z nejpopulárnějších skandinávských lifestylových pořadů, by se mohl „hlásit“ stejnou větou jako Terminátor: „Já se vrátím.“ Je opravdu nezničitelný, od 28....
Velký pozemek s nedokončenou hrubou stavbou
Květov, okres Písek
4 400 000 Kč
Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli
Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...