Největší okno na světě, které mizí v podlaze, najdete v Dubaji

Obrovité okno, které mizí v podlaze, není pro tuzemského milovníka architektury ničím překvapivým, proslula jimi i výjimečná vila Tugendhat v Brně. Dubaj se však může pochlubit největším klesajícím oknem na světě. Značka air-lux vyrobila okno o rozměrech 16×3 m s hmotností 7,5 t. Pro porovnání, okna ve vile Tugendhat mají rozměry 3×5 m.
Obrovité okno, které mizí v podlaze, není pro tuzemského milovníka architektury... Studio Godwin Austen Johnson Architect se postaralo o jedinečný stavební prvek,... Stačí pouhé stisknutí tlačítka a skleněný obr zmizí v podlaze a propojí... I v Evropě se lze potkat s klesajícími okny, toto je například ukázka z... I v Evropě se lze potkat s klesajícími okny, toto je například ukázka z... V tomto případě mají majitelé možnost využít i klesající dno bazénu, dálkové... V tomto případě mají majitelé možnost využít i klesající dno bazénu, dálkové... Propojení interiéru s exteriérem je dokonalé. Vila Tugendhat v Brně Systém pro spouštění oken ve vile Tugendhat Klesající okno - čelní pohled

