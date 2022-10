Bydlet ve svém za každou cenu. Češi chtějí jistotu, ač mnohdy nelogicky

Když je tam voda, oni se víc bojí, říká Ferda Kokeš, když vychrstne kýbl vody pod nohy nebohého staříka na dřevěné lávce vedoucí k prahu domu. „Mohli jít do domova důchodců, krásný prostředí, bývalý zámeček. Oni, že ne. Teďka opravuju komín, to si užijou. Já je normálně vykouřím,“ přisazuje chalupář v podání Oldřicha Vlacha v legendárním filmu Na samotě u lesa.

Kdo tu hlášku nezná, měl by si Menzelův film okamžitě pustit. Tahle scéna jako by předurčovala postoj Čechů k vlastnictví nemovitostí, závazkům a prodeji majetku až do současnosti.