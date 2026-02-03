Skvělý dům ve tvaru kostky šetří energii, má dokonce i zahradu na střeše.

Někdy je všechno jinak. Nejdříve investoři čekali, až bude mít studio luni čas na jejich zakázku. Jenže krátce po dokončení domu se rozhodli z osobních důvodů z Prahy odstěhovat a nadstandardní projekt prodat. Dům si tak na 14 dní „vyzkoušel“ i sám jeho autor, architekt Lukáš Janout.
Pohled na dům z ulice

Pohled na dům z ulice | foto: Petr Polák

Pohled na dům z ulice – praktický balíkový box je integrovaný přímo do...
Pohled na dům ze zahrady. Tady majitelka počítala s rozsáhlou výsadbou, ale už...
Fasádu tvoří bílo-šedé keramické pásky, které skvěle doplňují velkoformátová...
Vstup do domu kryje praktická stříška.
„Nebylo to poprvé, kdy jsem přespával v některé z našich realizací. S mnoha klienty máme skvělé vztahy a dodnes je navštěvujeme. Ale tato realizace byla jiná. Tím, že se klienti nikdy do domu nenastěhovali, jsme měli čtrnáct dní na nafocení a užívání domu. Umím si bez problémů představit, že bych v něm bydlel,“ uvádí Lukáš Janout, spoluzakladatel ateliéru luni architekti.

Zahrada i na střeše

Tvar a rozměry domu s dispozicí 6+1 a pozemkem 672 m2 kopírují požadavky územního plánu dané lokality. Celkem 171 m² podlahové plochy zahrnuje tři dětské pokoje, hernu, ložnici, obývací pokoj s kuchyní a pracovnu propojenou s pokojem pro hosty. Tvar kostky je z pohledu energií ideální, má totiž nejnižší tepelné ztráty.

Vytápění a ohřev vody zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda značky Stiebel, podlahové topení je komfortním řešením. Technologie chytré domácnosti Loxone umožňuje mít vše „pod kontrolou“.

Chalupa v Jizerkách čerpá z tradice, ale láká i na moderní pohodlí

Celý dům je světlý, funkční, nadčasový a provázaný se zahradou. „Nejen tou kolem domu, ale i na jeho střeše, kde jsme vytvořili extenzivní zelenou střechu přístupnou přes posuvný HS portál. Majitelka domu totiž ráda pěstuje rostliny, a i na tomhle místě plánovala rozsáhlejší výsadbu, bohužel už ji nestihla,“ doplňuje Lukáš Janout.

Velkoformátová okna sjednocují interiér s exteriérem. Bílo-šedý keramický pásek tvoří fasádu objektu a objevuje se i v interiéru obývacího pokoje, kde plynule přechází z televizní stěny k přilehlým oknům. Jídelní stůl je spojený s kuchyňským ostrůvkem a pohodlně pojme sedm lidí.

Dům byl dokončený včetně atypického vestavěného nábytku kombinujícího lakované a dýhované povrchy. V interiéru se objevil také velkoformátový obklad, který je kromě koupelen použit i na části nábytku.

Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý

Stavba nabízí hned několik zajímavostí. Například výklopnou dvoulůžkovou postel v pracovně pro případné návštěvy. „Od začátku byl v zadání pokoj pro hosty, kvůli omezené zastavěné ploše jsme to museli vymyslet jinak. Dům má také vestavěné LED vánoční osvětlení, které vytváří decentní atmosféru v exteriéru,“ uzavírá Lukáš Janout ze studia luni architekti.

Studio Luni

Založili je společně architekti Nina Ratočka Pevná a Lukáš Janout, kterého mnozí znají z jeho instagramového profilu Delniq, jenž ukazuje stavební tragédie nejen v českých domácnostech.

Motto studia: „Je nám jedno, jestli nás oslovíte s rekonstrukcí malého bytu nebo s velkorysou vilou. Baví nás odkrývat potenciál každého místa. Ke každému z vás přistupujeme individuálně. Nebojte se nám říct i to, co vám přijde divné. Individuálnost nás baví, otvírá naši fantazii a přináší zajímavá řešení. Vždy se však snažíme přinést takové, které odpovídá vašim přáním, ale i finančním možnostem.“

3. února 2026

