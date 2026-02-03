„Nebylo to poprvé, kdy jsem přespával v některé z našich realizací. S mnoha klienty máme skvělé vztahy a dodnes je navštěvujeme. Ale tato realizace byla jiná. Tím, že se klienti nikdy do domu nenastěhovali, jsme měli čtrnáct dní na nafocení a užívání domu. Umím si bez problémů představit, že bych v něm bydlel,“ uvádí Lukáš Janout, spoluzakladatel ateliéru luni architekti.
Zahrada i na střeše
Tvar a rozměry domu s dispozicí 6+1 a pozemkem 672 m2 kopírují požadavky územního plánu dané lokality. Celkem 171 m² podlahové plochy zahrnuje tři dětské pokoje, hernu, ložnici, obývací pokoj s kuchyní a pracovnu propojenou s pokojem pro hosty. Tvar kostky je z pohledu energií ideální, má totiž nejnižší tepelné ztráty.
Vytápění a ohřev vody zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda značky Stiebel, podlahové topení je komfortním řešením. Technologie chytré domácnosti Loxone umožňuje mít vše „pod kontrolou“.
Celý dům je světlý, funkční, nadčasový a provázaný se zahradou. „Nejen tou kolem domu, ale i na jeho střeše, kde jsme vytvořili extenzivní zelenou střechu přístupnou přes posuvný HS portál. Majitelka domu totiž ráda pěstuje rostliny, a i na tomhle místě plánovala rozsáhlejší výsadbu, bohužel už ji nestihla,“ doplňuje Lukáš Janout.
Velkoformátová okna sjednocují interiér s exteriérem. Bílo-šedý keramický pásek tvoří fasádu objektu a objevuje se i v interiéru obývacího pokoje, kde plynule přechází z televizní stěny k přilehlým oknům. Jídelní stůl je spojený s kuchyňským ostrůvkem a pohodlně pojme sedm lidí.
Dům byl dokončený včetně atypického vestavěného nábytku kombinujícího lakované a dýhované povrchy. V interiéru se objevil také velkoformátový obklad, který je kromě koupelen použit i na části nábytku.
Stavba nabízí hned několik zajímavostí. Například výklopnou dvoulůžkovou postel v pracovně pro případné návštěvy. „Od začátku byl v zadání pokoj pro hosty, kvůli omezené zastavěné ploše jsme to museli vymyslet jinak. Dům má také vestavěné LED vánoční osvětlení, které vytváří decentní atmosféru v exteriéru,“ uzavírá Lukáš Janout ze studia luni architekti.
Studio Luni
Založili je společně architekti Nina Ratočka Pevná a Lukáš Janout, kterého mnozí znají z jeho instagramového profilu Delniq, jenž ukazuje stavební tragédie nejen v českých domácnostech.
Motto studia: „Je nám jedno, jestli nás oslovíte s rekonstrukcí malého bytu nebo s velkorysou vilou. Baví nás odkrývat potenciál každého místa. Ke každému z vás přistupujeme individuálně. Nebojte se nám říct i to, co vám přijde divné. Individuálnost nás baví, otvírá naši fantazii a přináší zajímavá řešení. Vždy se však snažíme přinést takové, které odpovídá vašim přáním, ale i finančním možnostem.“