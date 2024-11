Obrovitý zlatý poutač lákal do obchodního domu, dnes do muzea filmu

Kapitolská veřejná sbírka umění je nejstarší na světě, vznikla v roce 1471, kdy papež Sixtus IV. daroval římskému lidu skupinu významných antických soch. Toto datum je pokládáno za zrod veřejného sběratelství a staveb muzeí.

Vyfotografovat se můžete i vy na červeném koberci u slavné zlaté sochy Oscara...

Dnes se světově proslulé sbírky nacházejí v historických palácích a unikátních budovách. Styl jejich architektury zahrnuje vše, od barokní klasiky přes neorenesanci až po unikátní moderní konstrukce.

Muzea z obchodních domů

V Los Angeles muzea nahradila v části Wilshire bulváru obchodní domy. Developer A. W. Ross měl koncem třicátých let minulého století jedinečnou vizi pro výstavbu nákupní čtvrtě organizované spíš kolem automobilů než kolem chodců. Stavěl proto budovy velkoobchodů s velkými parkovišti a fasádami dostatečně nápadnými, aby udělaly dojem už přes čelní sklo vozidel.

Jako mnoho hollywoodských produkcí zlatého věku byla slavná „Miracle Mile“ pečlivě vybudovaným a jednotným dílem. Dnes se celá oblast z nákupních center změnila na unikátní kulturní oblast. Jsou zde muzea jako Petersen automotive, LACMA a další.

Součástí muzea je i zcela nová skleněná a železobetonová koule skrývající v sobě obří kino.

Jedno však vyniká. V případě muzea Academy of Motion Pictures, bývalé budovy obchodního domu May Company, to znamenalo zachovat dlouhé horizontální linie, křivky naznačující aerodynamický design a ikonický zlatý válec pokrytý 350 000 foukanými a ručně broušenými skleněnými mozaikovými dlaždicemi podloženými 24karátovou zlatou fólií.

Během let mnoho z těchto dlaždic popraskalo a poškozené kusy v letech 1968 a 1991 nahradily matně zbarvené, strojově vyrobené kachle. Při přestavbě na muzeum bylo víc než 200 000 dlaždic opět nahrazeno ručně vyrobenými kusy podloženými zlatem od jejich původního italského výrobce Orsoni.

Od obchodu k umění

Obchodní dům May Company navrhl v roce 1939 architekt Alberte C. Martin starší, který také vyprojektoval kino Million Dollar Theatre a městskou radnici Los Angeles.

V expozicích muzea najdete řadu kostýmů ze slavných filmů.

May Co. se stala prominentní nákupní destinací, dokud nebyla v roce 1992 uzavřena. Byla určena k demolici, ale organizace LA Conservancy ji zachránila označením za historicko-kulturní památku. Opětovné využití budovy po rekonstrukci a znovuotevření v roce 2021 už patřilo oslavě Academy Museum of Motion Pictures.

Dnes je to největší muzeum ve Spojených státech věnované umění, vědě a filmovému řemeslu. Styl architektury je oslavovaným příkladem designu „Streamline Moderne“. Proslavil se v tomto případě pro svou neobvyklou válcovou část v průčelí. Zadní část nahradila skleněná závěsná stěna, aby dovnitř pronikalo víc přirozeného světla.

Budova, oficiálně označená jako historicko-kulturní památka města Los Angeles, byla zrekonstruovaná podle návrhu architekta Renza Piana, oceněného Pritzkerovou cenou, nejvyšším oceněním pro architekty.

Komplex se skládá ze dvou propojených budov v severovýchodním rohu Wilshire Boulevard a Fairfax Avenue.

Na chodbách vás zdraví filmové ikony.

Součástí je také zcela nová skleněná železobetonová koule. Má rozlohu 4 180 m2 a je v ní nejmodernější kino pod jménem Davida Geffena a Dolby Family Terrace. Patří k němu i venkovní promenáda pod skleněnou kupolí s nabídkou úžasného výhledu na město.

Centrální budova muzea je kompletně zrekonstruovaný obchodní dům o rozloze 23 226 m2. Stavba má šest pater výstavních galerií, prostory pro vzdělávání a speciální akce, kino se jménem Teda Manna, konzervační studio, restauraci a kavárnu. Obchod s upomínkovými předměty nabízí zboží navržené členy akademie a dalšími umělci, stejně jako velkou sbírku filmových knih a katalogů. Muzeum má také v programu prohlídky a workshopy pro všechny věkové kategorie.

Výstavy z oblasti kinematografie se mění skoro každé dva měsíce. Letos v říjnu a listopadu uváděli pořady „Color in Motion“ a „Cyberpunk“, které představily téměř 150 objektů, včetně technologií, kostýmů, rekvizit a filmových plakátů, od konce devadesátých let devatenáctého století do současnosti.

Kostým pro film Tron z roku 1982

Výstava, rozdělená do šesti tematických sekcí, zkoumala vztah mezi barvou, hudbou a pohybem, jak je vidět na projekčních plátnech v raných tanečních představeních a animovaných krátkých filmech.

Dokumentovala evoluci barevných technologií, od Technicoloru a systémů oddělení barev až po moderní digitální techniky. Výstava také vyzdvihla monochromatické němé filmy, narativní význam barev a experimentální umění.

Poslední galerie, Color Arcade, je interaktivní. Uvádí ji neony osvětlený prostor s chodbou inspirovanou filmovou sekvencí hvězdné brány z roku 2001: Vesmírná odysea.