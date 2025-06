Rigips jako součást Saint-Gobain Se značkou Saint-Gobain se pojí i sádrokarton, jeden z nejoblíbenějších stavebních materiálů současnosti. Jde to s ním rychle, vytvoříte strop, stěny, poličky… Víte, že jde o materiál starý 121 let? Moderní sádrokartonové desky se těm prvním moc nepodobají, jsou pevnější, dobře izolují, odolají vlhkosti i ohni. Společnost Rigips vstoupila na náš trh po revoluci, v roce 1997 se zahájila stavba závodu v Horních Počáplech u Mělníka, první deska sjela z výrobní linky o dva roky později. V roce 2007 se Rigips stal součástí skupiny Saint-Gobain. Sádrokartonové desky vynalezl Augustine Sackett v roce 1894 a získal patent na takzvaný Sackett Board, desku určenou k opláštění stěn a stropů složenou z jádrového panelu ze sádrové omítky vložené mezi dva silné listy papíru. Byla tuhá, přesto dostatečně měkká pro zatloukání hřebíků. Deska měla ihned úspěch, nahradila pracnou zdlouhavou „mokrou“ výstavbu. Vyrábět ve velkém se začalo v zámoří o sedm let později. Sádrokartonové interiéry se staly v USA hitem. Stavby byly čisté, vzdušné, náklady na výstavbu nižší. Sackettovu výrobnu v roce 1909 koupila americká společnost US Gypsum company a pokračovala ve výzkumu metod, jak vylepšit konstrukce suché výstavby, optimalizovat poměr pevnosti a hmotnosti, trvanlivosti i požární odolnosti.