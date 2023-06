Ráno mu dům přivezli, večer bydlel. Klidně se s ním přestěhuje jinam

Práce „zavála“ Petra snad 200 kilometrů od jeho bydliště, a to do podhorské oblasti, kde lidé bydlí převážně v rodinných domcích, bytových domů je tu poskrovnu a rozhodně si je zde lidé nepořizují jako investici na pronájem.

Takto se převáží modulový dům na místo určení. Na tahač se vejdou dva moduly.

A co teď? Bydlet v hotelu nebo dojíždět denně domů opravdu nešlo, pronájem slušného bytu 1 + 1 nebo 2 + kk ve městě nebo blízkém okolí se ukázal jako utopie… Pak se Petr dostal náhodou na Festival architektury v Brně. A rozhodl se. Nadchla ho novinka, dvoupodlažní modulový dům, který zde byl vystavený.

„Nemám čas se věnovat dohadům se stavební firmou, řemeslníky nebo dodavateli. Tady mě stačilo potvrdit zvolený typ modulového domu a projít za jedno odpoledne takzvaným procesem specifikace, kde jsem si vybral všechno, od podlah až po vypínače nebo vestavné skříně. Od značky Lamont jsem si vybral kuchyň, Siko dodalo vybavení koupelny podle mého výběru,“ popisuje majitel, který měl velké štěstí ohledně pozemku. Pronajal si totiž malou parcelu, kde nebyl problém domek postavit. Za tři měsíce od objednávky se Petr stěhoval do svého nového domova.

Dům na kolech

Velkou výhodou modulových domů je rychlost jejich výstavby, přesněji řečeno výroby. V halách RD Rýmařov, který byl v tomto případě dodavatelem, se vyrobí příslušný modul včetně podlah a vestavného nábytku. Instaluje se i kuchyň nebo vybavení koupelny. Pak se na pozemek přiveze „hotové lego“. Jednotlivé moduly umístí jeřáb na připravený podklad. A můžete bydlet, klidně ještě týž den.

Kuchyň ve tvaru U slouží i jako barový pult nebo pro příležitostné stolování.

„Už jsem vystřídal několik pracovních míst, funguji něco jako krizový manažer, takže po třech nebo čtyřech letech mě většinou čeká nová výzva. V Rýmařově mě ujistili, že mi dům klidně přestěhují někam jinam, třeba i v Evropě,“ vysvětluje Petr svou volbu.

Dům se může zvětšit o další modul, případně jinde použít jako rekreační bydlení. Nebo prostě prodat.

Domek s obytnou plochou přibližně 60 m2 a velkou terasou v patře vyšel bez nábytku na 2 600 000 korun. Za tyto peníze by Petr v Praze nekoupil ani garsonku. Dům stojí na patkách, takže se nemusela řešit ani základová deska. Co bude za pár let, to majitele netrápí. Výrobce totiž dává na funkčnost domu záruku 30 let.