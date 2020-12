Místo rozpadlého statku mají úžasnou moderní usedlost i s biotopem

„Hmotově dům U Lípy v Blatinách vychází z původního tvaru stavení, které zde bylo. Je strohý, jasně čitelný, respektuje terén,“ vysvětluje architektka Martina Sladká ze studia Maviom z Nového Města na Moravě. Hlavním projektantem byl František Laštovička z UNI Projektu ze Žďáru nad Sázavou.

Původní statek už nebylo možné zrekonstruovat.

„Nechtěli jsme se v žádném případě odchýlit od původní stavby. Snažili jsme se respektovat podstatné a nebát se přiznat, co je nové. Je to statek, který vychází z lidové architektury, ale je opravdový. Žádná kulisa a hra na repliku něčeho, co by bylo falešné,“ dodává Martina Sladká.

I proto se snažila použít co nejvíce původní stavební materiály, například zeď v hlavní obytné místnosti je vyzděná z kamenů bývalého statku. Bohužel klasická rekonstrukce nepřicházela v úvahu, stavba byla v dezolátním stavu.

Projekt je přihlášený do šestého ročníku soutěže Interiér roku 2020, do kterého se mohou architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit už od 1. 11. 2020. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2021.

Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX, a to v úterý 18. 5. 2021.

Když vzniká nové na starém

Navržená stavba převážně kopíruje rozdílné půdorysné, prostorové i výškové uspořádání původní usedlosti situované ve svažitém území horské stráně.

Jednotlivé objekty navrhli architekti jako jednopodlažní s využitelným podkrovím v sedlové střeše, hlavní budova je celá podsklepená (původní usedlost byla hospodářsky podsklepena pouze částečně, i se vstupem z dvorního traktu).

Hlavní budova byla ve své dvorní části převedena na dvoupodlažní zástavbu, a to kvůli plynulé návaznosti na okolní objekty včetně regulérního vstupu ze dvora do objektu. Ten bylo třeba vytvořit pro nově vytvořenou komunikační návaznost mezi objekty, které novým návrhem z velké části ztrácejí své původní hospodářské využití.

I přes částečnou změnu funkčního využití byl návrh stavby vedený snahou o čitelnost původního provozního schématu usedlosti: hlavní obytné stavení s navazující stodolou a hospodářským objektem jsou navržené v proporcích a tvaru v lokalitě tradičních horských domů. Ty charakterizuje přirozená kombinace tmavých střech a světlých odstínů fasád v kombinaci s místně dostupným kamenem.

Nová stavba tak při pohledu z dálky vypadá jako původní objekt, včetně charakteristické tmavé střechy a bílé fasády. „Snažili jsme se, aby nevznikl městský rodinný dům. Aby současné pojetí stavby vycházelo z místních principů. Aby hosté zažili prostě jiný svět, který nese jasný podpis doby, ve které je realizován,“ říká Martina Sladká.

Znovuobjevená Vysočina

Největší místnost v domě se pyšní jak zdí ze starých kamenů, tak krbem pro chladné podzimní a zimní dny.

Vysočina, obzvláště její severní část, je dnes stále častěji vyhledávaným místem pro odpočinek zaměstnaných lidí. Představa, že přísun „přistěhovalců z města“ vytváří novostavby a ničí místní charakter krajiny a vesnic, je mylná. V oblasti Žďárských vrchů je stavební uzávěra, proto soukromí vyhledávaných zdejších samot zůstává i nadále nenarušené.

Obec Blatiny, kde statek stojí, je typickou horskou obcí s rozptýlenou zástavbou původní venkovské architektury jednoduchých, půdorysně obdélných chalup se sedlovými střechami, které jsou situovány rovnoběžně s vrstevnicemi a přilehlými cestami.

Architekti tak stavbu situovali v místě původní usedlosti v hranicích zastavitelného území. Investičním záměrem stavebníka byla realizace moderního, energeticky úsporného rodinného bydlení v oblíbené lokalitě, v domě, který splňuje regulativy kladené na stavby realizované v CHKO Žďárské vrchy.

„Myslím, že jde o celek, který se v každé části s přirozenou materiálovou pestrostí doplňuje. Hlavní ocelové schodiště s dubovými stupni, zeď vyzděná z původních kamenů, například toto vnímám jako krásný kontrast nového a úcty k původnímu,“ popisuje Martina Sladká.