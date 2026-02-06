„Kubický objem stavby s plochou střechou odlehčuje výrazná horizontalita střešních rovin, stejně jako velkorysé prosklené plochy a prostorové tvarování lodžií. Členění hmoty není samoúčelné, vychází z vnitřní organizace domu, reaguje na orientaci ke světovým stranám a maximálně využívá výhledy do okolí,“ objasňuje architekt Miloslav Vodička ze studia AV Architekti.
Logická dispozice
Dispoziční uspořádání je velkorysé a přehledné s důrazem na komfort uživatelů. V suterénu najdete vstup do domu, prostornou garáž, wellness a technické zázemí, přičemž wellness i garáž mají přímé propojení se zahradou.
|
Fantastická proměna funkcionalistické vily pro rodinu se šesti dětmi
Přízemí představuje hlavní obytnou část domu s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. První nadzemní podlaží domu je tak v těsném kontaktu se zahradou a vytváří plynulé propojení interiéru s exteriérem.
Druhé nadzemní podlaží patří dětským pokojům a pokoji pro hosty, každá místnost má vlastní koupelnu. Nejvyšší podlaží vyhradili architekti soukromé zóně rodičů s ložnicí, šatnami a koupelnou. Součástí tohoto podlaží je také pracovna s výhledem do nedalekého údolí. Všechna podlaží propojuje velkorysá schodišťová hala a výtah. „Ten tak zajišťuje plnohodnotnou bezbariérovou obsluhu domu,“ upozorňuje architekt Vodička.
A pokračuje: „Návrh interiéru vily vychází z respektu k architektonickému konceptu stavby a jejího funkcionalistického odkazu. Základním principem se stala práce s čistými liniemi, proporcí a materiálovou střídmostí, které společně vytvářejí nadčasový a kultivovaný obytný prostor.“
|
Funkcionalistickou vilu si postavil svépomocí. Přiznává i chyby
Architekti zvolili jako dominantní prvek interiéru schodišťovou halu, která se stala přirozeným „srdcem“ domu a propojuje všechna podlaží do jednoho plynulého celku. „Organicky tvarované zábradlí schodiště v kombinaci s výrazným svěšeným svítidlem podtrhuje vertikalitu prostoru a dodává interiéru dynamiku i lehkost,“ popisuje Miloslav Vodička.
Návrat k tradici
Materiálové řešení interiéru sice navazuje na tradiční funkcionalistické interiéry, avšak v současném pojetí. Dřevěná podlaha vnáší do prostoru přirozené teplo a kontrastuje s jemně strukturovanými bílými plochami.
Odkaz na funkcionalismus je vidět i na detailech: vodorovné členění prosklených dveří odkazuje na historické tvarosloví, ale je zpracované v soudobém provedení. Truhlářské prvky navrhli autoři v kombinaci bílé barvy a dřevěné dýhy, podařilo se jim tak zachovat vizuální čistotu interiéru a zároveň zvýraznit jeho hmotovou i materiálovou strukturu.
V reprezentativních částech domu, zejména ve vstupním prostoru a obývacím pokoji, použili obklad z travertinu, který interiéru dodává noblesu a přirozenou eleganci.
|
Moderní funkcionalistické vile dominuje schodiště, obrazy a bílá barva
O projektu
Autor: AV Architekti - Ing. arch. Petr Horák, Ing. arch. Martin Žambůrek, Ing. arch. Miloslav Vodička
Slovo architektů
„Každý klient a každý projekt jsou pro nás unikátní. Nevěříme v univerzální řešení – věříme v originální přístup. Náš tým začíná každou spolupráci detailním poznáním potřeb, přání a životního stylu klienta. Vytváříme návrhy, které nejsou jen esteticky hodnotné, ale i plně funkční. Naše projekty jsou odrazem hodnot a osobnosti našich klientů.
Pojďme se společně sejít, diskutovat a definovat, co je pro vás opravdu důležité. Vytvořme stavby, které budou nejen krásné na pohled, ale také dlouhodobě funkční a pro vás smysluplné. Jsme připraveni hledat cesty, jak vaše představy proměnit v hodnotné architektonické dílo.“
AV Architekti