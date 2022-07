Majitelé moderní chaty v Jizerkách na ni jezdí odpočívat, ne pracovat

Dům na první pohled zaujme svými jednoduchými tvary, atraktivní kombinací hřejivého dřeva s odstíny antracitově šedé a také svým umístěním. Prakticky pár metrů od domu je stoleté stromořadí ze vzrostlých lip, které spolu s horským prostředím dalo domu jeho jméno.

Vstupní prostor s praktickou dlažbou

Majitelé jej pokřtili na libozvučně znějící Lipovou alej – Mountainhome. „Máme dvě malé dcerky a moc jsme si přáli mít možnost trávit společný čas také mimo město, dokud jsou děti ještě malé. Kritérií pro výběr lokality jsme měli několik, hlavně to byla dobrá dopravní dostupnost z Prahy,“ popisuje majitelka domu Daniela.

I proto nakonec volba padla na Jizerské hory. Dům je díky tomu jen asi hodinu a čtvrt na dojezd z pražského bytu, přitom však v krásné horské přírodě se spoustou možností pro výlety i aktivní odpočinek.

Poblíž lze najít například skiareál Bedřichov a Severák, běžkařské tratě, bobovou dráhu a mnoho příležitostí ke koupání i turistice, například Jizerskohorské bučiny, první českou přírodní památku zapsanou na seznam UNESCO.

Ideální místo

Právě poloha je největší devízou domu. Stojí uprostřed rozlehlé lesní zahrady ideální pro relaxaci nebo posezení s přáteli, ráno se tam zase chodí pást srnky.

„Zároveň máme poblíž veškerou občanskou vybavenost. Všechny obchody, služby a restaurace jsou do deseti minut jízdy autem. Do Liberce a Jablonce nad Nisou je to doslova pár kilometrů. Díky tomu je dům ideální na víkendové pobyty a prázdniny, ale dalo by se tu bydlet klidně i trvale. Právě tato variabilita nás hodně baví,“ doplňuje majitelka.

Konstrukčně je dům řešený jako montovaná dřevostavba v difúzně otevřeném provedení. Stavba probíhala formou prefabrikace, tedy jednotlivé stěny byly zhotoveny ve výrobním závodě a následně smontovány až na místě.

Díky tomu proběhla kompletní realizace velmi rychle, od výběru pozemku po převzetí stavby uběhl pouhý rok, přestože stavbu značně komplikovala pandemie.

„U dřevostaveb nás oslovila hlavně rychlost výstavby a také architektonické řešení ve stylu severského minimalismu, který se u těchto staveb velmi často uplatňuje. Díky tomu, že dům splňuje nízkoenergetický standard, má navíc nízké náklady na provoz. Události posledních měsíců jen potvrzují, že nízká energetická náročnost budov je a ještě bude stále důležitější,“ říká Daniela.

Samotný dům vyrobila a dodávala Pila Martinice, která se specializuje mimo jiné právě na dřevostavby, o kompletní realizaci celého projektu se postarala společnost Kouzlo hor.

Chata ve skandinávském stylu

O celkové podobě domu měli majitelé poměrně jasnou představu. Hlavním požadavkem bylo, aby architektonicky zapadal do lokality Jizerských hor a zároveň si nesl rukopis severské architektury. Z exteriéru tak stavbě dominují pravidelné rovné linie a kombinace antracitových prvků a přírodního dřevěného obložení, které bude přirozeně stárnout spolu s domem.

Obývací pokoj nabízí krásný výhled do okolí.

Okna a vchodové dveře byly zvoleny v dřevohliníkovém provedení z řady Alu Design Quardat od značky Vekra. „Dřevohliníková okna kombinují základ v podobě vícevrstvého dřevěného hranolu, který z vnitřní strany zůstává přiznaný, s vnějším hliníkovým opláštěním. Díky tomu se prvky vyznačují skvělými tepelně izolačními vlastnostmi, které splňují i přísné požadavky nízkoenergetických a pasivních staveb,“ říká Ing. Milena Tomčíková, manažerka společnosti Vekra.

Hliník je chrání před povětrnostními vlivy a zajišťuje jim dlouhou životnost a zároveň minimální nároky na údržbu, což byl jasný požadavek majitelů. Právě pro kombinaci užitných vlastností a minimalistického vzhledu architekti dřevohliníková okna preferují. Okna jsou zde navíc doplněná o sítě proti hmyzu, takže si obyvatelé mohou užívat čerstvý horský vzduch bez obav z nezvaných návštěvníků z okolní přírody.

Krov otevřený do výšky

Otevřený krov má výšku sedm metrů.

Dispozičně je dům řešený jako 4 + kk s hlavním obytným prostorem, třemi ložnicemi a dvěma koupelnami. V případě potřeby se do něj tak pohodlně vejdou klidně i dvě rodiny. Pro projekt padla volba na typovou dřevostavbu, na níž bylo provedeno několik změn. Zrušila se technická místnost a namísto ní se zvětšila koupelna, v níž tak vzniklo místo pro saunu.

Další velkou změnou bylo ponechání otevřeného krovu v hlavním obytném prostoru a zvětšení oken. Místnosti jsou tak více prosvětlené a navíc se z každého pokoje dá velkými francouzskými okny vyjít na terasu.

Dominantou a hlavní obytnou místností domu je prostorný obývací pokoj propojený s kuchyní. Právě zde byl ponechán otevřený krov, který sahá až do výše sedmi metrů a místnost tak působí velmi vzdušně.

„V obývacím pokoji jsme ze dvou stran využili velké okenní sestavy, které otevírají pohled nejen do prostorné lesní zahrady, ale i na panorama Jizerských hor. Televize je tak u nás jen jakýsi nutný doplněk, tím nejkrásnějším zážitkem je výhled do údolí, třeba při kávě za ranního rozbřesku,“ říká s úsměvem majitelka.

Ložnice rodičů

Bílé stěny a do dřeva laděné podlahy barevně oživuje minimalistická černá kuchyňská linka v bezúchytkovém provedení a s úpravou proti ulpívání otisků prstů. Masivní dubový stůl zhotovený na míru skýtá dostatek prostoru pro společné posezení s častými návštěvami.

Právě minimalistické tvary a kombinace bílé, černé a dřeva prostupují celou stavbou a dodávají jí jednotný vizuál. Inspiraci majitelé hledali u různých českých i zahraničních designérských studií. Jejich cílem bylo, aby dům působil nenápadně, střídmě a jednoduše a citlivě tak zapadl do horského prostředí. Prim zde hraje okolí a dům se měl již od počátku stát jeho součástí.

„Při návrhu domu pro nás byl nejdůležitější hlavně nadčasový vzhled a také praktičnost, snadná údržba pro nás byla zásadní. Podle mě doby, kdy se jezdilo na chatu či chalupu pracovat, jsou dávno pryč. Víkendové bydlení by mělo sloužit hlavně k relaxaci. Často zde máme návštěvy, příležitostně dům i krátkodobě pronajímáme. Proto jsme vybírali jen minimalistické a funkční zařízení, které v domě reálně využíváme. Volný čas namísto práce kolem domu raději trávíme na výletech,“ říká Daniela.

Důležitá byla samozřejmě i estetika a celkové sladění interiéru. Jeho podobu si majitelé navrhovali převážně sami. K doladění vizuálního stylu Mountainhome využili spolupráce s grafickou designérkou Veronikou Adamcovou z ateliéru Brandstylist. Samotné vybavení pochází převážně od běžně dostupných značek.

S bílou barvou ladí dekor dřeva i antracitová dlažba či nábytek.

„Dnes jsou na trhu tak široké možnosti výběru, že při správně zvolené kombinaci mohou i běžné značky nabídnout zajímavý a příjemný interiér. Výběr zařízení byl v našem případě ale trošku složitý. Dům jsme stavěli během lockdownu, kdy byly kamenné obchody zavřené, proto nám nezbylo než zařizovací předměty vybírat online. Některé firmy nám ale vyšly vstříc a půjčily nám vzorky, abychom mohli vybírat přímo na místě, zohlednit barevnost, světlo i prostor, a to se nakonec ukázalo jako naprosto zásadní,“ doplňuje na závěr Daniela.

Na výsledku však nejsou ztížené podmínky realizace patrné ani vzdáleně. Za necelý rok tak v krásné přírodě Jizerských hor vznikl moderní a nadčasový rekreační dům ležící v objetí staré lipové aleje.

Technické údaje Průběh realizace: 2020

Výrobce a dodavatel stavby: Pila Martinice

Realizační firma: Kouzlo hor

Užitná plocha: 111 m2

Zastavěná plocha: 134 m2

Typ vytápění: podlahové topení, elektrické sálavé panely, krbová kamna

Konstrukce stavby: nízkoenergetická dřevostavba

Fasáda: severský modřín

Střecha: plechová střešní krytina

Podlahy: vinyl, dlažba Výrobci a dodavatelé:· Kuchyňská linka: značka Nobilia, Kuchyně Lípa

Jídelní stůl a lavice na míru: Wudino

Dveře, obklady, dlažba a sanitární předměty: Siko, Koupelny Ptáček, Los Kachlos

Okna a vchodové dveře: Vekra Alu Design Quadrat, materiál dřevohliník, exteriér RAL 7016, interiér ID Light White olej, smrk fixní Architekt: Ing. arch. Jakub Smolka, Cube.A architektura

Moderní chata má dispozici 4 + kk a užitnou plochu 111 metrů čtverečních.