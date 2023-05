Moderátorka Marcela Augustová s manželem postavili chalupu svépomocí

Proč nemá televizní moderátorka na chalupě televizi? S manželem se rozhodli, že nejlepší je jen se dívat do zahrady prorůstající do okolní krajiny Ještědsko-kozákovského hřbetu. Do Záskalí, části obce Hodkovice nad Mohelkou, se odstěhovali před takřka dvaceti lety. Do té doby žili v Liberci.

„Já byla v bytě zvyklá, ale Tomáš předtím vždycky bydlel v rodinném domě. V bytě začal vykazovat určité rysy nervozity, tak jsme se rozhodli přestěhovat se na venkov. Postavili jsme první dům a bydlení, kde můžete vyjít rovnou do přírody, jsem přišla na chuť. Rozšířil mi i obzory, do stavby bych se nikdy nepustila. On je stavař, takže to bylo jednodušší,“ vypráví úvodem Marcela.