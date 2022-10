Domek má jen 25 metrů čtverečních, přesto v něm nic k životu nechybí

Letošní Designblok nebyl jen o nábytku nebo porcelánu. Na venkovní ploše, hned před Gabriel Loci, postavila společnost Egoé mikrodomek Ulita. Díky promyšleným detailům, třeba několika úrovním podlah nebo integrovaným spotřebičům a nábytku, se do mikrodomku podařilo dostat vše potřebné.

Hygienické zázemí se sprchou, toaletou a umyvadlem

„Koncept úsporného bydlení v menším měřítku mě dlouhodobě lákal. A vzhledem k tomu, že při navrhování mě nejvíc posouvají vlastní zkušenosti, už tři roky bydlíme v domku na půdorysu pět krát pět metrů. Každodenní zkušenosti jsme pak přetavili do aktuální podoby Ulity,“ říká designér a majitel Egoé Radek Hegmon.

Ulita není alternativou k mobilním domkům nebo zahradním chatkám. Jde o plnohodnotné bydlení s nízkými provozními náklady. Výhodou je také rychlá instalace s minimálními nároky na přípravu pozemku.

Ulita se přiveze rozložená na dvě poloviny, na místě se jen zkompletuje, dokončí a osadí na zemní vruty či patky. Tím odpadá nutnost poptávat stavební firmy a řemeslníky. Ulitu lze navíc demontovat, rozložit, odvést a pozemek využít jiným způsobem.

Do Ulity stačí vstoupit

Kuchyňská linka, sprchový kout, integrovaný nábytek, úložné prostory. Do Ulity nepotřebujete pořizovat nábytek na míru nebo shánět vestavné spotřebiče, základní vybavení je už její součástí. To, že se do ní podařilo vměstnat vše potřebné, si ověřil autor každodenním praktickým testováním.

Na základě reálného používání vznikl požadavek na tři výškové úrovně podlah. Co toto řešení nabízí? Například přistýlka pro druhý pokoj je vysouvací, když není potřeba, je skrytá pod podlahou chodby. Rozdílných výšek tým Egoé využil také pro instalaci spotřebičů, získání úložných prostor či vyřešení vstupu na střešní terasu.

Konstrukce Ulity je z dřevěných panelů s PIR tepelnou izolací, fasádu tvoří profily z termizovaného dřeva. Vytápění a chlazení má na starosti tepelné čerpadlo (součást dodávky), k dispozici je i rekuperace. Ulita tak patří ke stavbám s nízkou energetickou náročností.

Vzhledem k ceně od 1,94 milionu korun bez DPH jde o dostupné a levně provozovatelné bydlení, tvrdí výrobce. Při cenách za garsoniéru v novostavbě s ním lze do určité míry souhlasit, ale nelze opomenout fakt, že je nutné domek někde postavit a připojit na vodu a odpad.

Součást ekosystému

Zjednodušit život, nabídnout prostor pro sebe. S touto ambicí navrhují designéři produkty pro Egoé. Vestavby do kufru běžných aut vznikly na základě zkušenosti s karavany, outdoorový nábytek odráží potřebu trávit co nejvíc času venku.

Pracovní stůl pod oknem ocení nejen děti.

Ulita je pak reakcí na zažitý přístup, kdy bydlení často není prostředkem, ale cílem. „Říkáme tomu hygiena životního stylu. Vlastnictví přináší starosti, mnohdy až obtěžuje. Proto hledáme mantinely a zjišťujeme, co z toho všeho, co nás obklopuje, reálně potřebujeme,“ vysvětluje Radek Hegmon.

Díky konzistentnímu přístupu tak lze produkty Egoé kombinovat. Ulita se může opřít o zázemí v podobě modulárního systému z kostek Leva, které vytvářejí interiér v exteriéru. Mohou sloužit jako jídelna, kuchyň, skladovací prostor. K dispozici je i modul se závěsnou postelí, na stěny lze umístit kreslicí tabule či lezecké stěny pro děti.