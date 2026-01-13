Malý, ale šikovný. Domek na břehu jihočeského rybníka je rájem pro relaxaci

Na úplném okraji malé obce v jižních Čechách, v oblasti protkané vyhlášenými jihočeskými rybníky, vyrostl minidomek sloužící jako útočiště pro útěk před ruchem města.
Břeh nechala autorka zahrady, Petra Novotná, zpevnit kamennými valouny, které...

Břeh nechala autorka zahrady, Petra Novotná, zpevnit kamennými valouny, které lemují písčitou pláž. | foto: Tomáš Dittrich

Dům stojí v těsné blízkosti vodní plochy, celé hlavní průčelí domu je proto...
Bílou fasádu doplnila antracitová střecha z pozinkovaného plechu.
Koncept domu vychází z klasického venkovského archetypu se sedlovou střechou.
Kamenné obložení doplnilo na čelním průčelí domu bílou fasádu..
Koncept domu vychází z klasického venkovského archetypu. Základní hmotu se sedlovou střechou však architekti ze studia boq architekti, kteří jsou pod projektem podepsáni, pragmaticky doplnili obdélníkovým kubusem. Toto prolnutí dvou hmot vychází z vnitřního uspořádání a je tedy patrné i v interieru.

Dům stojí v těsné blízkosti vodní plochy, celé hlavní průčelí domu je proto plně prosklené tak, aby umožňovalo přímý kontakt s exterierem.

Jak nahradit metry čtvereční

Hlavní obytný prostor je řešený velkoryse. Díky tomu, že je celý otevřený až do krovu, je prostor i přes malou podlahovou plochu překvapivě vzdušný. Ve spodním podlaží najdete kuchyňskou linku, jídelní stůl a klidovou zónu.

Vesnický dům navrhli v klasickém tvaru, je však ryze moderní

V horním patře se našlo místo pro postel i pracovní kout. Ten je umístěný čelem k prosklení, pracovna tedy nabízí uklidňující výhled na vodní plochu. Obě patra spojuje subtilní ocelové schodiště s dřevěnými podstupnicemi.

V druhé části domu je relaxační část a koupelna s přechodem do sauny. Sauna má rovněž velkorysé prosklení směrem k rybníku.

Jednoduše a čistě

Vnější vzhled domu vyřešili architekti Miroslav a Jana Stachovi ze studia boq architekti velmi jednoduše a čistě: na fasádu použili bílou omítku, na střechu pozinkovaný plech v barvě antracitu. Celek doplnili dřevohliníkovými okny.

Dům pro mladou rodinu nabízí poležení jako na peci i vlastní kino

V interieru se ke slovu dostávají nosné prvky. Ocelové „I“ nosníky jsou přiznané, doplňuje je subtilní ocelové schodiště s dřevěnými podstupnicemi a dalším ocelovým nábytkem.

Vše si dobře rozumí s dřevěnými prvky a barevně neutrálními doplňky. Hlavním interierovým motivem je totiž venkovní scenerie, která se mění doslova každou minutu a vytváří tak neopakovatelnou atmosféru.

Nedílnou součástí celkového designu je zahrada, kterou navrhla Ing. Petra Novotná z atelieru Koukol. Břeh nechala zpevnit kamennými valouny, které lemují písčitou pláž. Kamenné prvky se objevují dále v zahradě ve zpevňující zídce, a kamenné obložení se dostává ke slovu i na čelním průčelí domu.

Dům s interiéry, kde jsou bylinky na prvním místě, zve k odpočinku

O autorech

Ing. arch. Miroslav Stach a Ing. arch. Jana Stachová, ateliér boq architekti.

„Tvoříme rezidenční a veřejný prostor. Všechny naše projekty mají jeden hlavní cíl: vytvořit prostor, ve kterém se bude dobře dýchat. K tomu směřujeme svou invenci a kreativitu a díky svým zkušenostem se přitom nebojíme ohýbat zavedená pravidla. Vždy však s respektem k místu, historii a kontextu stavby, a především k potřebám a možnostem klienta.

Každé řešení je jedinečné, každá cesta se musí nově prošlapat. Vznikli jsme jako malé studio pod vedením tvůrčího dua manželů Jany a Miroslava Stachových. Postupem času jsme se rozrostli, a to jak počtem lidí, tak objemem, složitostí a různorodostí zakázek, které jsme schopni obsáhnout.

A taky jsme se z obývacího pokoje u Stachů přestěhovali do skutečného ateliéru v Karlíně. Kořeny nám však zůstaly, v celém týmu známe navzájem své silné stránky a můžeme se otevřeně bavit o všem, což je základ každého tvůrčího procesu.

Od samého začátku si s sebou neseme i další důležitou věc: rovnováhu mezi mužskou a ženskou energií, rozumovým a citovým přístupem, technikou a empatií. Na každý projekt se tak díváme dvojí optikou a dokážeme přijít s různými pohledy z obou stran.“

