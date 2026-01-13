Koncept domu vychází z klasického venkovského archetypu. Základní hmotu se sedlovou střechou však architekti ze studia boq architekti, kteří jsou pod projektem podepsáni, pragmaticky doplnili obdélníkovým kubusem. Toto prolnutí dvou hmot vychází z vnitřního uspořádání a je tedy patrné i v interieru.
Dům stojí v těsné blízkosti vodní plochy, celé hlavní průčelí domu je proto plně prosklené tak, aby umožňovalo přímý kontakt s exterierem.
Jak nahradit metry čtvereční
Hlavní obytný prostor je řešený velkoryse. Díky tomu, že je celý otevřený až do krovu, je prostor i přes malou podlahovou plochu překvapivě vzdušný. Ve spodním podlaží najdete kuchyňskou linku, jídelní stůl a klidovou zónu.
|
Vesnický dům navrhli v klasickém tvaru, je však ryze moderní
V horním patře se našlo místo pro postel i pracovní kout. Ten je umístěný čelem k prosklení, pracovna tedy nabízí uklidňující výhled na vodní plochu. Obě patra spojuje subtilní ocelové schodiště s dřevěnými podstupnicemi.
V druhé části domu je relaxační část a koupelna s přechodem do sauny. Sauna má rovněž velkorysé prosklení směrem k rybníku.
Jednoduše a čistě
Vnější vzhled domu vyřešili architekti Miroslav a Jana Stachovi ze studia boq architekti velmi jednoduše a čistě: na fasádu použili bílou omítku, na střechu pozinkovaný plech v barvě antracitu. Celek doplnili dřevohliníkovými okny.
|
Dům pro mladou rodinu nabízí poležení jako na peci i vlastní kino
V interieru se ke slovu dostávají nosné prvky. Ocelové „I“ nosníky jsou přiznané, doplňuje je subtilní ocelové schodiště s dřevěnými podstupnicemi a dalším ocelovým nábytkem.
Vše si dobře rozumí s dřevěnými prvky a barevně neutrálními doplňky. Hlavním interierovým motivem je totiž venkovní scenerie, která se mění doslova každou minutu a vytváří tak neopakovatelnou atmosféru.
Nedílnou součástí celkového designu je zahrada, kterou navrhla Ing. Petra Novotná z atelieru Koukol. Břeh nechala zpevnit kamennými valouny, které lemují písčitou pláž. Kamenné prvky se objevují dále v zahradě ve zpevňující zídce, a kamenné obložení se dostává ke slovu i na čelním průčelí domu.
|
Dům s interiéry, kde jsou bylinky na prvním místě, zve k odpočinku
O autorech
Ing. arch. Miroslav Stach a Ing. arch. Jana Stachová, ateliér boq architekti.
„Tvoříme rezidenční a veřejný prostor. Všechny naše projekty mají jeden hlavní cíl: vytvořit prostor, ve kterém se bude dobře dýchat. K tomu směřujeme svou invenci a kreativitu a díky svým zkušenostem se přitom nebojíme ohýbat zavedená pravidla. Vždy však s respektem k místu, historii a kontextu stavby, a především k potřebám a možnostem klienta.
Každé řešení je jedinečné, každá cesta se musí nově prošlapat. Vznikli jsme jako malé studio pod vedením tvůrčího dua manželů Jany a Miroslava Stachových. Postupem času jsme se rozrostli, a to jak počtem lidí, tak objemem, složitostí a různorodostí zakázek, které jsme schopni obsáhnout.
A taky jsme se z obývacího pokoje u Stachů přestěhovali do skutečného ateliéru v Karlíně. Kořeny nám však zůstaly, v celém týmu známe navzájem své silné stránky a můžeme se otevřeně bavit o všem, což je základ každého tvůrčího procesu.
Od samého začátku si s sebou neseme i další důležitou věc: rovnováhu mezi mužskou a ženskou energií, rozumovým a citovým přístupem, technikou a empatií. Na každý projekt se tak díváme dvojí optikou a dokážeme přijít s různými pohledy z obou stran.“