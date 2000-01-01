Zatímco většina Číňanů má problém s pořízením vlastního bytu, někteří jedinci si zde mohou dovolit i luxusní rezidenci zaplněnou drahým designem. Společnost Benmo Design tak mohla v čínském Čchüan-čou sáhnout v rezidenci s plochou 3 400 m2 i po mramoru a obkladech s dekorem mramoru od proslulé italské značky Fiandre.
Autor: Archiv Benmo Design
Chodby oživují akvária, která fungují také jako průhledné dělicí stěny mezi hlavními místnostmi. Ryby přinášejí barvu a pohyb, ale také nádech života, který dodává prostorům atraktivní dynamiku.
Autor: Archiv Benmo Design
Chodby oživují akvária, která fungují také jako průhledné dělicí stěny mezi hlavními místnostmi. Ryby přinášejí barvu a pohyb a také nádech života, který dodává prostorům atraktivní dynamiku.
Autor: Archiv Benmo Design
Breccia Mirabile Maximum, obklad s mramorovým efektem, svými přirozenými, dynamickými žilkami oživil interiér baru a dalších architektonických prvků včetně podstavců a základen.
Autor: Archiv Benmo Design
Breccia Mirabile Maximum, obklad s mramorovým efektem, svými přirozenými, dynamickými žilkami oživil interiér baru a dalších architektonických prvků včetně podstavců a základen.
Autor: Archiv Benmo Design
Breccia Mirabile Maximum, obklad s mramorovým efektem, svými přirozenými, dynamickými žilkami oživil interiér baru a dalších architektonických prvků včetně podstavců a základen.
Autor: Archiv Benmo Design
Chodby oživují akvária, která fungují také jako průhledné dělicí stěny mezi hlavními místnostmi. Prostor oživuje i prosklené atrium.
Autor: Archiv Benmo Design
Ve velkém obývacím prostoru s dvojitou výškou pokrývá dlažba s dekorem kamene MegaGrey Maximum jak stěny, tak podlahy.
Autor: Archiv Benmo Design
K italskému designu patří neodmyslitelně i zajímavé solitéry.
Autor: Archiv Benmo Design
Ve velkém obývacím prostoru s dvojitou výškou pokrývá dlažba s dekorem kamene MegaGrey Maximum jak stěny, tak podlahy.
Autor: Archiv Benmo Design
Ve velkém obývacím prostoru s dvojitou výškou pokrývá dlažba s dekorem kamene MegaGrey Maximum jak stěny, tak podlahy.
Autor: Archiv Benmo Design
Jídelna svou velikostí odpovídá rezidenci, ta má 3 400 m2.
Autor: Archiv Benmo Design
Obývací prostor oživuje výrazný mramorový dekor na nábytku i detailech.
Autor: Archiv Benmo Design
Jídelna svými rozměry odpovídá velikosti rezidence.
Autor: Archiv Benmo Design
Detail vitríny v jídelně – její zadní část je z mramoru.
Autor: Archiv Benmo Design
I druhá jídelna svou velikostí odpovídá rezidenci, ta má 3 400 m2.
Autor: Archiv Benmo Design
Prosklené atrium supluje vnitřní zahradu.
Autor: Archiv Benmo Design
Prosklené atrium supluje vnitřní zahradu.
Autor: Archiv Benmo Design
Chodby oživují akvária, která fungují také jako průhledné dělicí stěny mezi hlavními místnostmi.
Autor: Archiv Benmo Design
Pracovna slouží i k důležitým schůzkám.
Autor: Archiv Benmo Design
Pracovna slouží i k důležitým schůzkám.
Autor: Archiv Benmo Design
Pracovna s příčkou v podobě akvária
Autor: Archiv Benmo Design
Majitel má k dispozici i velkou kancelář.
Autor: Archiv Benmo Design
Soukromou rezidenci, v níž světlo, textura a formální čistota ladí v dokonalé harmonii, navrhlo studio Benmo Design.
Autor: Archiv Benmo Design
Soukromou rezidenci, v níž světlo, textura a formální čistota ladí v dokonalé harmonii, navrhlo studio Benmo Design.
Autor: Archiv Benmo Design
V rezidenci nechybí ani místnost pro dokonalý poslech hudby.
Autor: Archiv Benmo Design
Domácí posilovna
Autor: Archiv Benmo Design
Ke zdůraznění pultových desek v koupelnách byl použitý mramor Celeste Aran Maximum.
Autor: Archiv Benmo Design
Pohled do koupelny – ke zdůraznění pultových desek byl použitý mramor Celeste Aran Maximum.
Autor: Archiv Benmo Design
Schodiště do patra
Autor: Archiv Benmo Design